УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 122 11

ВВП України впав на 30,8% у третьому кварталі року, - Держстат

ввп,падіння

За оперативною оцінкою держстату ВВП України скоротився на 30,8% у третьому кварталі у річному вимірі, проте показала зростання проти другого кварталу.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Так, реальний ВВП у III кварталі 2022 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 9,0% з урахуванням сезонного фактору. Зауважимо, що на другий квартал року, що закінчився у червні припав найбільший удар по економіці від повномасштабного російського вторгнення. У річному вимірі ВВП за другий квартал впав на 37,2%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України до 41% через обстріли енергетичної інфраструктури

У річному вимірі, тобто проти третього кварталу 2021 року, ВВП країни зменшився на 30,8%.

Автор: 

ВВП (1351) економіка (928) Держстат (1605)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
ВВП почав падати ще за прем"єрства чувака на самокаті.
показати весь коментар
09.12.2022 17:52
+4
АГА, дивно що не на 90% при такому відношенні до бізнесу
показати весь коментар
09.12.2022 17:45
+3
А помьятаєте обіцянки-ціцянки - ..бла..бла +40% ВВП за 5 років, а реальність - за 3 рокі - -1.5%, а зараз - -35%, ведь не дурачек-какой-нить керує країной
показати весь коментар
09.12.2022 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АГА, дивно що не на 90% при такому відношенні до бізнесу
показати весь коментар
09.12.2022 17:45 Відповісти
в 92 кварталі ввп впав чи ні?
показати весь коментар
09.12.2022 17:48 Відповісти
А помьятаєте обіцянки-ціцянки - ..бла..бла +40% ВВП за 5 років, а реальність - за 3 рокі - -1.5%, а зараз - -35%, ведь не дурачек-какой-нить керує країной
показати весь коментар
09.12.2022 17:50 Відповісти
ВВП почав падати ще за прем"єрства чувака на самокаті.
показати весь коментар
09.12.2022 17:52 Відповісти
І тільки високі ціни на сировину рятували тоді ситуацію
показати весь коментар
09.12.2022 17:55 Відповісти
де долар по 26? баригі-мародери!
показати весь коментар
09.12.2022 18:30 Відповісти
а що це означає?тре більше грошей на асфальт та телебаранофон з бюджету,ось що!
показати весь коментар
09.12.2022 18:33 Відповісти
то підніміть ще податки
намалюйте ще більш штрафи
свої ж один куй не платять а народ схаває.
ви суки, підете за яником, тільки з музикою
яку ви гандони не будете чути
показати весь коментар
09.12.2022 18:34 Відповісти
Нічого, Гетьманцєв з Міловановим його після закінчення війни одразу "піднімуть"...два видних "вчьоних" справляться на раз...
показати весь коментар
09.12.2022 19:19 Відповісти
Але фінансування великого ЗЄкрадівництва та Зємарафону ніяк не постраждало.
показати весь коментар
09.12.2022 20:08 Відповісти
 
 