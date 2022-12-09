ВВП України впав на 30,8% у третьому кварталі року, - Держстат

За оперативною оцінкою держстату ВВП України скоротився на 30,8% у третьому кварталі у річному вимірі, проте показала зростання проти другого кварталу.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Так, реальний ВВП у III кварталі 2022 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 9,0% з урахуванням сезонного фактору. Зауважимо, що на другий квартал року, що закінчився у червні припав найбільший удар по економіці від повномасштабного російського вторгнення. У річному вимірі ВВП за другий квартал впав на 37,2%.

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У річному вимірі, тобто проти третього кварталу 2021 року, ВВП країни зменшився на 30,8%.