Міненерго доручено розробити чіткі пріоритети включення електропостачання, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети черговості включення електропостачання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держава та уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, перший пріоритет – це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні; другий пріоритет – це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави; третій пріоритет – це бізнес, який виробляє критично важливі товари та продукти, наприклад, хлібопекарські та молокозаводи; четвертий пріоритет – житловий сектор.

"Лише після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатися електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - заявив Шмигаль.