Міненерго доручено розробити чіткі пріоритети включення електропостачання, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети черговості включення електропостачання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держава та уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За словами прем'єра, перший пріоритет – це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні; другий пріоритет – це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави; третій пріоритет – це бізнес, який виробляє критично важливі товари та продукти, наприклад, хлібопекарські та молокозаводи; четвертий пріоритет – житловий сектор.
"Лише після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатися електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - заявив Шмигаль.
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Кафешки, ресторанчики, макдональдсы, торговые центры, магазинчики одежды и косметики, барбершопы, кинотеатры, театры - электроэнергии в это непростое время ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ! Тоже самое касается и Буковели. Какие могут быть зимние курорты во время войны...
что касаемо остальных двух - то справедливый и равномерный и точный график отключений никого бы особо не напряг и не обидел...
а то одни по суткам без света а другие горят всеми лампами и канделябрами...и это не то что в одном районе...а водном дворе (или даже в одном доме, но разные подъезды)
і шо ж ім так пощастило - загадка... спочатку думали електроплити... ні, не воно (бо 2 такі ж доми вимикають а інші ж з газом...то чому їх не зачіпає?) тоді заспокоювали себе що може з теплопунктом одна мережа... теж не співпало))) теплопункт - вимкнули, цих - ні...
що то в них за "бонус-лінія" ??? ))) фіг зрозуміти - бо там і старі будинки і нові... і з газом і без... і ОСББ і ЖЕКівські.... просто мистика какая-то (с)