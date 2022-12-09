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Минэнерго поручено разработать четкие приоритеты включения электроснабжения, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты очередности включения электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Государство и правительство систематизируют процесс относительно получающего электроэнергию. Дало поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По словам премьера, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности, объекты водо-, теплоснабжения и больницы; второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства; третий приоритет – это бизнес, производящий критически важные товары и продукты, например, хлебопекарни и молокозаводы; четвертый приоритет – жилищный сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - заявил Шмыгаль.

Также читайте: В энергосистеме значительный дефицит мощности, несколько областей превысили лимиты. Непростая ситуация в Киевской области, - "Укрэнерго"

Автор: 

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+5
Чотко лише вимкають світло на невизначений термін.
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09.12.2022 17:56
+4
Ну хотя бы обычный народ в топ-4 групп приоритетов. Первые 3 категории - без вопросов - важнее. Тут, надеюсь, никто спорить не будет. Но и про народ забывать нельзя.

Кафешки, ресторанчики, макдональдсы, торговые центры, магазинчики одежды и косметики, барбершопы, кинотеатры, театры - электроэнергии в это непростое время ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ! Тоже самое касается и Буковели. Какие могут быть зимние курорты во время войны...
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09.12.2022 18:10
+4
"доручено розробити чіткі пріоритети включення електропостачання". А до тепер вони там що, в покер рубались, чи що?
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09.12.2022 19:00
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Чотко лише вимкають світло на невизначений термін.
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09.12.2022 17:56 Ответить
Ну хотя бы обычный народ в топ-4 групп приоритетов. Первые 3 категории - без вопросов - важнее. Тут, надеюсь, никто спорить не будет. Но и про народ забывать нельзя.

Кафешки, ресторанчики, макдональдсы, торговые центры, магазинчики одежды и косметики, барбершопы, кинотеатры, театры - электроэнергии в это непростое время ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ! Тоже самое касается и Буковели. Какие могут быть зимние курорты во время войны...
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09.12.2022 18:10 Ответить
Здається мені що настане той час коли власники генераторів не знатимуть кому їх продати щоб здихатись.
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09.12.2022 18:14 Ответить
Хозяева генераторов не знают чем их сейчас заправлять.
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09.12.2022 18:25 Ответить
господи, ЕС кучу бабла вливают, делайте уже что-то. Или Пороху прийдется еще и трансформаторы закупать?
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09.12.2022 18:28 Ответить
у меня с 11 как раз есть свет. умей делиться
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09.12.2022 18:56 Ответить
А не было у тебя его сколько?
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09.12.2022 20:03 Ответить
с 9 вечера вечера до 11 утра сегодня не было. последнее отключение. Одесса. до этого почти полторы суток без света и воды было. потом правда на сутки всем дали.
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09.12.2022 20:11 Ответить
та вы просто "щасливчык" - Одесская , север ,две недели -ноль , третья неделя по три часа в сутки , генератор -"золото" !
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09.12.2022 22:48 Ответить
"доручено розробити чіткі пріоритети включення електропостачання". А до тепер вони там що, в покер рубались, чи що?
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09.12.2022 19:00 Ответить
Где-то 20-30 процентам домов,которым не повезло оказаться на одной линии с первыми тремя категориями свет будут включать один раз в двое-трое суток. Как у нас в Одессе)))
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09.12.2022 19:34 Ответить
В нас вже другий день майже все місто без світла
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09.12.2022 20:59 Ответить
Кращє розробили б заходи з заміщення знищеної генерації.
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09.12.2022 21:20 Ответить
только одному мне кажется...что первые две категории (см. текст) должны иметь ОТДЕЛЬНЫЕ линии питания (возможно не одну и с "запасными" вариантами)...
что касаемо остальных двух - то справедливый и равномерный и точный график отключений никого бы особо не напряг и не обидел...
а то одни по суткам без света а другие горят всеми лампами и канделябрами...и это не то что в одном районе...а водном дворе (или даже в одном доме, но разные подъезды)
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09.12.2022 21:44 Ответить
Про під"їзди казать не буду, але, коли будинок навпроти тебе сяє світлом усю темну пору доби, а ти по 6 годин сидиш зі свічкою - це "трохи напрягає"!
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09.12.2022 21:59 Ответить
у мене таке ж... з вікна бачу 9 будинків, 4 вимикають (з них в одному дому лише один підїзд ) а інші - ніколи, від слова - ніколи))) (ну як був блекаут то і їх зачепило на 2 дві доби як і нас)
і шо ж ім так пощастило - загадка... спочатку думали електроплити... ні, не воно (бо 2 такі ж доми вимикають а інші ж з газом...то чому їх не зачіпає?) тоді заспокоювали себе що може з теплопунктом одна мережа... теж не співпало))) теплопункт - вимкнули, цих - ні...
що то в них за "бонус-лінія" ??? ))) фіг зрозуміти - бо там і старі будинки і нові... і з газом і без... і ОСББ і ЖЕКівські.... просто мистика какая-то (с)
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09.12.2022 22:25 Ответить
Не треба заздрити або напрягатися. Меньше рахунок буде за електроенергію, гроші на щось більш потрібне витратите.
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10.12.2022 00:55 Ответить
Це тобі таке Подоляк сказав писать?
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10.12.2022 00:59 Ответить
Ні, я просто живу в такому будинку
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10.12.2022 03:21 Ответить
Сказав дружині про твій коментар Вона у мене жіночка стримана, але порекомендувала послать тебе "на три веселі букви"!
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10.12.2022 08:25 Ответить
Демонстрація бурної дільності - "доручив розробити" і "подати на розгляд". У нас війна, Шмигаль! Коли керівник любого рівня хоче щось зробити, він збирає на нараду необхідних спеціалістів і потенційних виконавців, разом з ними складає план робіт із термінами виконання і конкретними виконавцями. На основі плану видається наказ або розпорядження з призначенням віповідальних осіб за виконання робіт, фінансування, проектування, технічне забезпечення і т. д. А що ми бачимо? - заклики, заяви для ЗМІ, доручення по типу - Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
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09.12.2022 21:51 Ответить
 
 