Минэнерго поручено разработать четкие приоритеты включения электроснабжения, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты очередности включения электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Государство и правительство систематизируют процесс относительно получающего электроэнергию. Дало поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По словам премьера, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности, объекты водо-, теплоснабжения и больницы; второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства; третий приоритет – это бизнес, производящий критически важные товары и продукты, например, хлебопекарни и молокозаводы; четвертый приоритет – жилищный сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - заявил Шмыгаль.

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