Минэнерго поручено разработать четкие приоритеты включения электроснабжения, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты очередности включения электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Государство и правительство систематизируют процесс относительно получающего электроэнергию. Дало поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.
По словам премьера, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности, объекты водо-, теплоснабжения и больницы; второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства; третий приоритет – это бизнес, производящий критически важные товары и продукты, например, хлебопекарни и молокозаводы; четвертый приоритет – жилищный сектор.
"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - заявил Шмыгаль.
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Кафешки, ресторанчики, макдональдсы, торговые центры, магазинчики одежды и косметики, барбершопы, кинотеатры, театры - электроэнергии в это непростое время ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ! Тоже самое касается и Буковели. Какие могут быть зимние курорты во время войны...
что касаемо остальных двух - то справедливый и равномерный и точный график отключений никого бы особо не напряг и не обидел...
а то одни по суткам без света а другие горят всеми лампами и канделябрами...и это не то что в одном районе...а водном дворе (или даже в одном доме, но разные подъезды)
і шо ж ім так пощастило - загадка... спочатку думали електроплити... ні, не воно (бо 2 такі ж доми вимикають а інші ж з газом...то чому їх не зачіпає?) тоді заспокоювали себе що може з теплопунктом одна мережа... теж не співпало))) теплопункт - вимкнули, цих - ні...
що то в них за "бонус-лінія" ??? ))) фіг зрозуміти - бо там і старі будинки і нові... і з газом і без... і ОСББ і ЖЕКівські.... просто мистика какая-то (с)