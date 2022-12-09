В энергосистеме значительный дефицит мощности, несколько областей превысили лимиты. Непростая ситуация в Киевской области, - "Укрэнерго"

Ситуация в энергосистеме к утру 9 декабря остается сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен. Его причина – как и существенные повреждения объектов генерации, так и энергетической инфраструктуры в результате 8 волн российских ракетных атак: частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления, что привело к применению режима аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) оказывают негативное влияние на состояние высоковольтных и распределительных сетей и затрудняют ремонтные работы.

"Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и усложняют работу саперных бригад", – объясняют в компании.

Резервными схемами удалось запитать потребителей Одесской области, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети. Непростая ситуация и в Киевской области, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные восстановительные работы, к которым также подключаются ремонтные бригады "Укрэнерго".

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"К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам отключений", - резюмируют в "Укрэнерго".