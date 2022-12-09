В энергосистеме значительный дефицит мощности, несколько областей превысили лимиты. Непростая ситуация в Киевской области, - "Укрэнерго"
Ситуация в энергосистеме к утру 9 декабря остается сложной, но контролируемой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен. Его причина – как и существенные повреждения объектов генерации, так и энергетической инфраструктуры в результате 8 волн российских ракетных атак: частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть.
"Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления, что привело к применению режима аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) оказывают негативное влияние на состояние высоковольтных и распределительных сетей и затрудняют ремонтные работы.
"Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и усложняют работу саперных бригад", – объясняют в компании.
Резервными схемами удалось запитать потребителей Одесской области, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети. Непростая ситуация и в Киевской области, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные восстановительные работы, к которым также подключаются ремонтные бригады "Укрэнерго".
"К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам отключений", - резюмируют в "Укрэнерго".
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Там все расписано по датам в разрезе каждого часа!
Это такой простой лайфхак для суперкрутых специалистов из ДТЭК, которые смелы нести свет... например в Венгрию.
Тот кто данные в открытую европейскую систему вносит?
А может тот кто его продает не гражданам своей страны, ведущей войну против ***** - прежде всего?
Ты сначала зайди и посмотри. А потом рассказывай об идиотах, ладно?
Коли через зруйновану підстанцію неможливо передавати струм на схід, то він йде на захід.
Коли я писав, що 6 грудня був тільки приток з Молдови, то тут писали ''єто другоє''
Вивісити список куди кацапи попали, а куди ще ні?)))
"Ой пацани, ми два місяця щотижня кошмарили українців постиками про то як нам невигідно продавати їм електроенергію, а тут хопа - лінію кацапи положили!" І тіпа - ой ну ми нє хочєм, так сільно нє хочєм, но нам пріходітся скріпя зуби продавать вигадно електроенергію в європу, патамушта тут же лінію палажилі! Какоє удачноє савпадєніє!!
2ДТЕК: Підари, то лагодьте лінію передачі сюди, а не розказуйте про то шо лінія не працює, то ви будете подавати електроенергію туди де працює. А то як вимагати оплату за відсутню до весни електроенергію за 2 місяця наперед в платіжках, то це ви швиденько підсуєтилися, а як лагодити то "сарян да лєта 2023 точна будут атключєнія". Підари ******, одним словом.
Сам веришь в то, что пишешь?
2. А что у нас проблемы только 6 декабря? Серьезно?
"Прелесть" данной системы в том, что можно посмотреть не на один день а на любой день и час.
Еще раз.
Не надо мне верить. Не надо меня критиковать или же, напротив, хвалить.
Сам. Зайди. Посмотри. И только потом пиши что хочешь. Я посмотрел. И пишу обоснованно. А не чужие слова...
Я не дурачок, щоб теорії заговорів просувати.
Выбираем 06.12.2022г.
И смотрим направление UA>HU, то есть ИЗ Украины В Венгрию. То есть экспорт.
Сколько там мегаватт в день суммарно - посчитайте самостоятельно, в табличке все указано. Калькулятор в помощь. Ну или экспортируйте в эксель...
Главное - не перепутать столбики. Правый (экспорт, то есть продажа) и левый (импорт, то есть покупка). Там они специально для этого подписаны: HU>UA (импорт из Венгрии в Украину) и UA>HU (экспорт из Украины в Венгрию).
И только ПОТОМ рассказываем сказки из серии "щас у них ракеты за две недели закончатся".
Но излишек почему-то, по какой-то магической причине, идет в Будапешт. Или Кишинев (в реальности - в ПМР даже, то есть в сателлита рашки). Или ... в общем в системе все написано.
Больше протяженность - больше аварий, сложнее починить чисто из логистики (опять же - склады с оборудованием - где? куда их проще привезти?)
Что я конкретно хочу видеть? Плановые и неплановые отключения в Конча-Заспе и Буковеле. Чтоб как в Одессе кое-где - по 5 дней. Или хотя бы как в у нас в Киеве - два. А не постоянно включение.
З.Ы.: А еще я помню дискуссии в стиле "носите маску а то все умрем от ковид". Тогда тоже надо мной насмехались (возможно, даже Вы)... мол теории заговора и все такое. И ни одна рыбка гупи не извинилась - хотя также как все забила на противоэпидепические меры и не умерла от страшной напасти.
И наголошую, як говориться - щось з Вашою (не Вашою) острівною теорією - не так. Бо чим далі - тим світліше, а повинно бути навпаки.
Розумні люди вже написали, але це для розумних. А тупі все одно будуть підхоплювати будь-яку кацапську пропаганду.
И поле на Виноградаре в Киеве, которое некая школа сдает в аренду для игр разным людям за деньги - можно выключать освещение хотя бы в 11 ночи. Зачем оно блин ночью вообще нужно, там же нет никого?
То система у вас стабілізується тиждень, потім раптом знов "значний дефіцит потужності".
От, не вірю я вам, брехунам. Комусь вимикають світло на півсуток, а чиісь розважальні центри працюють і цілодобово мають живлення.
Для того чтобы не подрывать страну изнутри надо не только молчать и прощать даже не власти, а частной конторе ДТЭК (напомнить - кому она принадлежит? напомнить - спонсором какой партии он был ДО войны?) подобного рода ... вещи.
Надо еще подобных вещей не допускать. Разве не так?
И да. Я только за то чтобы у условного главы ДТЭК на работе был свет всегда. Но НЕ дома!
2. То лишь для примера. Возьми АЭС в Ровно и посчитай расстояние до Киева и Будапешта.
Смысл тебе возражать. Рыбки гупи - имеют очень короткую память. И аналитические возможности более чем скромные.
Их даже в гугле забанили, они, в отличие от меня не в состоянии найти публичную информацию (первая и вторая ссылки по соотв. запросу, если что).
Но то сугубо их проблемы. С ними можно чутка поспорить, но тратить на них много времени - нет смысла.
У них ведь всего два аргумента... а нет, один: "ты все врешь, а если споришь с властью то москаль"
А еще я помню наши дискуссии по поводу масок.
Ну шо? Помнишь? Умерли все без них, а? Отож.
Какая конкретно в данном объеме доля с КГАЭС - уточни и своего дружка, Рината Ахметова, частный бизнес которого ты выгораживаешь.
И которому не далее чем вчера Кабмин уже вставил нагоняй. Поинтересуйся результатами заседания Антикризисного штаба, они также есть в открытом доступе. Я их даже в одном из постов приводил вчера - со ссылкой на официальный сайт Кабмина, все честно.
Там все написано: и на предмет обеспечения комплектующими от партнёров (так и написано - мол не только текущие потребности, о которых Кабмин в курсе, но еще и запас), но и про нарушения. Лидер - Киевэнерго, кто бы мог подумать, правда?
Где берет э/э - ГАЭС? Ну... тут тубе не стоит доверять моему мнению, а стоит изучить матчасть. Можно опустить основные принципы, а сразу перейти к общему описанию функционирования ГАЭС. Информация есть в открытых источниках, бан в гугле у тебя вряд ли есть.
ГАЭС подает энергию в ОЭС Украины, а далее она уже экспортируется в ЕС. По какой ветке? А ты посмотри в ENTSO-E, там указано - где именно находится датчик пограничного контроля. И, опять же, по информации из открытых источников определи ветку. Не верь мне - узнай все сам.
Уверен - если заморочишься, то у тебя получится. Но только если попытаешься САМ разобраться, а не будешь верить кому-либо, пусть даже он миллиардер... или просто твой соотечественник.
Ты только как в ENTSO-E будешь рыскать - то выбирай страну учета - Венгрия, кратко HU. Будапешт - венгерский город, не польский.
Извини, но паразитировать на моей любознательности я тебе не позволю. Вредно. И тебе (в первую очередь) и мне (во вторую).
Еще раз. ЛЭП до Будапешта длиннее чем до Одессы. Повреждений больше (к тем что в Одесской обл. добавляются те что дальше на запад). Но блин туда идет, а в Одессу нет. Вот это - прощать? Бухому электрику его безалаберность (а не будь цензуры я бы выразился жестче - бухло в такое время вообще... ) - тоже прощать?
Это я еще не учитываю уменьшение потребления э/э за счет падения промышленности. Только лишь напоминаю.
Еще раз. Беда не в отключениях как таковых. Беда в их несправедливом распределении. Извини, но сказки про то что "Конча-Заспу и Буковель ни разу не отключали просто потому что так совпало"... то к рыбкам гупи. А ведь таких мест отнюдь не два.
Поделать можно.
"непрості часи настали
та й і те ще не кінець
захлинається від шалу
мій кухонний брехунець"
(якщо що, це вірш Андрія Панчишина - ще за перебудовних часів)