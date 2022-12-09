В енергосистемі значний дефіцит потужності, кілька областей перевищили ліміти. Непроста ситуація на Київщині, - "Укренерго"
Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина - як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так і енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу.
"Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. В кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah", - йдеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи.
"Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині в цих регіонах зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад", - пояснюють у компанії.
Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи, до яких також долучаються ремонтні бригади "Укренерго".
"На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень", - резюмують в "Укренерго".
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Там все расписано по датам в разрезе каждого часа!
Это такой простой лайфхак для суперкрутых специалистов из ДТЭК, которые смелы нести свет... например в Венгрию.
Тот кто данные в открытую европейскую систему вносит?
А может тот кто его продает не гражданам своей страны, ведущей войну против ***** - прежде всего?
Ты сначала зайди и посмотри. А потом рассказывай об идиотах, ладно?
Коли через зруйновану підстанцію неможливо передавати струм на схід, то він йде на захід.
Коли я писав, що 6 грудня був тільки приток з Молдови, то тут писали ''єто другоє''
Вивісити список куди кацапи попали, а куди ще ні?)))
"Ой пацани, ми два місяця щотижня кошмарили українців постиками про то як нам невигідно продавати їм електроенергію, а тут хопа - лінію кацапи положили!" І тіпа - ой ну ми нє хочєм, так сільно нє хочєм, но нам пріходітся скріпя зуби продавать вигадно електроенергію в європу, патамушта тут же лінію палажилі! Какоє удачноє савпадєніє!!
2ДТЕК: Підари, то лагодьте лінію передачі сюди, а не розказуйте про то шо лінія не працює, то ви будете подавати електроенергію туди де працює. А то як вимагати оплату за відсутню до весни електроенергію за 2 місяця наперед в платіжках, то це ви швиденько підсуєтилися, а як лагодити то "сарян да лєта 2023 точна будут атключєнія". Підари ******, одним словом.
Сам веришь в то, что пишешь?
2. А что у нас проблемы только 6 декабря? Серьезно?
"Прелесть" данной системы в том, что можно посмотреть не на один день а на любой день и час.
Еще раз.
Не надо мне верить. Не надо меня критиковать или же, напротив, хвалить.
Сам. Зайди. Посмотри. И только потом пиши что хочешь. Я посмотрел. И пишу обоснованно. А не чужие слова...
Я не дурачок, щоб теорії заговорів просувати.
Выбираем 06.12.2022г.
И смотрим направление UA>HU, то есть ИЗ Украины В Венгрию. То есть экспорт.
Сколько там мегаватт в день суммарно - посчитайте самостоятельно, в табличке все указано. Калькулятор в помощь. Ну или экспортируйте в эксель...
Главное - не перепутать столбики. Правый (экспорт, то есть продажа) и левый (импорт, то есть покупка). Там они специально для этого подписаны: HU>UA (импорт из Венгрии в Украину) и UA>HU (экспорт из Украины в Венгрию).
И только ПОТОМ рассказываем сказки из серии "щас у них ракеты за две недели закончатся".
Но излишек почему-то, по какой-то магической причине, идет в Будапешт. Или Кишинев (в реальности - в ПМР даже, то есть в сателлита рашки). Или ... в общем в системе все написано.
Больше протяженность - больше аварий, сложнее починить чисто из логистики (опять же - склады с оборудованием - где? куда их проще привезти?)
Что я конкретно хочу видеть? Плановые и неплановые отключения в Конча-Заспе и Буковеле. Чтоб как в Одессе кое-где - по 5 дней. Или хотя бы как в у нас в Киеве - два. А не постоянно включение.
З.Ы.: А еще я помню дискуссии в стиле "носите маску а то все умрем от ковид". Тогда тоже надо мной насмехались (возможно, даже Вы)... мол теории заговора и все такое. И ни одна рыбка гупи не извинилась - хотя также как все забила на противоэпидепические меры и не умерла от страшной напасти.
И наголошую, як говориться - щось з Вашою (не Вашою) острівною теорією - не так. Бо чим далі - тим світліше, а повинно бути навпаки.
Розумні люди вже написали, але це для розумних. А тупі все одно будуть підхоплювати будь-яку кацапську пропаганду.
И поле на Виноградаре в Киеве, которое некая школа сдает в аренду для игр разным людям за деньги - можно выключать освещение хотя бы в 11 ночи. Зачем оно блин ночью вообще нужно, там же нет никого?
То система у вас стабілізується тиждень, потім раптом знов "значний дефіцит потужності".
От, не вірю я вам, брехунам. Комусь вимикають світло на півсуток, а чиісь розважальні центри працюють і цілодобово мають живлення.
Для того чтобы не подрывать страну изнутри надо не только молчать и прощать даже не власти, а частной конторе ДТЭК (напомнить - кому она принадлежит? напомнить - спонсором какой партии он был ДО войны?) подобного рода ... вещи.
Надо еще подобных вещей не допускать. Разве не так?
И да. Я только за то чтобы у условного главы ДТЭК на работе был свет всегда. Но НЕ дома!
2. То лишь для примера. Возьми АЭС в Ровно и посчитай расстояние до Киева и Будапешта.
Смысл тебе возражать. Рыбки гупи - имеют очень короткую память. И аналитические возможности более чем скромные.
Их даже в гугле забанили, они, в отличие от меня не в состоянии найти публичную информацию (первая и вторая ссылки по соотв. запросу, если что).
Но то сугубо их проблемы. С ними можно чутка поспорить, но тратить на них много времени - нет смысла.
У них ведь всего два аргумента... а нет, один: "ты все врешь, а если споришь с властью то москаль"
А еще я помню наши дискуссии по поводу масок.
Ну шо? Помнишь? Умерли все без них, а? Отож.
Какая конкретно в данном объеме доля с КГАЭС - уточни и своего дружка, Рината Ахметова, частный бизнес которого ты выгораживаешь.
И которому не далее чем вчера Кабмин уже вставил нагоняй. Поинтересуйся результатами заседания Антикризисного штаба, они также есть в открытом доступе. Я их даже в одном из постов приводил вчера - со ссылкой на официальный сайт Кабмина, все честно.
Там все написано: и на предмет обеспечения комплектующими от партнёров (так и написано - мол не только текущие потребности, о которых Кабмин в курсе, но еще и запас), но и про нарушения. Лидер - Киевэнерго, кто бы мог подумать, правда?
Где берет э/э - ГАЭС? Ну... тут тубе не стоит доверять моему мнению, а стоит изучить матчасть. Можно опустить основные принципы, а сразу перейти к общему описанию функционирования ГАЭС. Информация есть в открытых источниках, бан в гугле у тебя вряд ли есть.
ГАЭС подает энергию в ОЭС Украины, а далее она уже экспортируется в ЕС. По какой ветке? А ты посмотри в ENTSO-E, там указано - где именно находится датчик пограничного контроля. И, опять же, по информации из открытых источников определи ветку. Не верь мне - узнай все сам.
Уверен - если заморочишься, то у тебя получится. Но только если попытаешься САМ разобраться, а не будешь верить кому-либо, пусть даже он миллиардер... или просто твой соотечественник.
Ты только как в ENTSO-E будешь рыскать - то выбирай страну учета - Венгрия, кратко HU. Будапешт - венгерский город, не польский.
Извини, но паразитировать на моей любознательности я тебе не позволю. Вредно. И тебе (в первую очередь) и мне (во вторую).
Еще раз. ЛЭП до Будапешта длиннее чем до Одессы. Повреждений больше (к тем что в Одесской обл. добавляются те что дальше на запад). Но блин туда идет, а в Одессу нет. Вот это - прощать? Бухому электрику его безалаберность (а не будь цензуры я бы выразился жестче - бухло в такое время вообще... ) - тоже прощать?
Это я еще не учитываю уменьшение потребления э/э за счет падения промышленности. Только лишь напоминаю.
Еще раз. Беда не в отключениях как таковых. Беда в их несправедливом распределении. Извини, но сказки про то что "Конча-Заспу и Буковель ни разу не отключали просто потому что так совпало"... то к рыбкам гупи. А ведь таких мест отнюдь не два.
Поделать можно.
"непрості часи настали
та й і те ще не кінець
захлинається від шалу
мій кухонний брехунець"
(якщо що, це вірш Андрія Панчишина - ще за перебудовних часів)