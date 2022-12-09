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В енергосистемі значний дефіцит потужності, кілька областей перевищили ліміти. Непроста ситуація на Київщині, - "Укренерго"

світло

Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина - як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так і енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. В кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи.

"Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині в цих регіонах зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад", - пояснюють у компанії.

Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи, до яких також долучаються ремонтні бригади "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області екстрені відключення світла

"На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень", - резюмують в "Укренерго". 

Автор: 

Київська область (4010) енергетика (2583) електроенергія (6185) Укренерго (2688)


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Топ коментарі
+15
Витримуємо і не таке, АЛЕ треба, як правильно відмітив мер Рівно, розподіляти труднощі СПРАВЕДЛИВО, а не так, що хтось щонайменше більшу частину доби ні в чому собі не відмовляє, а хтось, щонайбільше, 2 - 4 години має вдома світло! Ділити треба не тільки радощі, але й випробування, тоді УСІМ буде легше, та й перемога швидша. Коли усім порівну дається навантаження, то і працювати і воювати легше, зручніше, ефективніше!
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09.12.2022 12:44
+10
Ах да. Можно даже подэкономить - выключать Конча-Заспу и Боковель. ТОЖЕ.
И поле на Виноградаре в Киеве, которое некая школа сдает в аренду для игр разным людям за деньги - можно выключать освещение хотя бы в 11 ночи. Зачем оно блин ночью вообще нужно, там же нет никого?
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09.12.2022 12:27
+10
Видно, інакше, ніж через зад, ви працювати не вмієте.
То система у вас стабілізується тиждень, потім раптом знов "значний дефіцит потужності".
От, не вірю я вам, брехунам. Комусь вимикають світло на півсуток, а чиісь розважальні центри працюють і цілодобово мають живлення.
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09.12.2022 12:50
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а вирубати твЗелизон не пробували?
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09.12.2022 11:32 Відповісти
В будинок чомусь не подають гарячу воду. Народ гріє її чим може - бойлери, електроплити, кипятильники. Ефективна економія! Чолму нема гарячої воли - ніхто не знає
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09.12.2022 11:47 Відповісти
Попробуйте зайти на страничку публичной информации в единой европейской энергосистеме ENTSO-E, выделить нашу страну (список слева), поставить соотв. галочки в полях по странам-контрагентам (там-же)... и вы найдете как покрыть дефицит мощности.
Там все расписано по датам в разрезе каждого часа!
Это такой простой лайфхак для суперкрутых специалистов из ДТЭК, которые смелы нести свет... например в Венгрию.
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09.12.2022 12:01 Відповісти
Ще один корисний ідіот на службі у *****))
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09.12.2022 12:11 Відповісти
Ти переконаний maravillo, що ти ідіот безкорисний?! Чи переконаний що у в нас усіх постах стоять компетентні люди? Як там кажуть роССіянці - "Їм ТАМ краще видно, вони знають що роблять". Про таких я к ти Висоцький співав - "Пусть жираф, был не прав, но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей - Жираф большой, ему видней!" Ось ти як та папуга з пісні, що завжди кричить во славу жирафів, яки по антилопах!
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09.12.2022 12:34 Відповісти
Кто?
Тот кто данные в открытую европейскую систему вносит?
А может тот кто его продает не гражданам своей страны, ведущей войну против ***** - прежде всего?
Ты сначала зайди и посмотри. А потом рассказывай об идиотах, ладно?
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09.12.2022 12:28 Відповісти
Не звертай уваги на maravillo, йому просто сподобалась фраза Рєзнікова про "корисних ідіотів", який разом із ЗЕлею наплодив цих ідіотів по всіх постав в країні. Що воно таке він не розуміє, тому тулить всюди на свій НЕдалекий розсуд!
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09.12.2022 12:38 Відповісти
Вам пояснюй, не пояснюй, толку нуль.
Коли через зруйновану підстанцію неможливо передавати струм на схід, то він йде на захід.
Коли я писав, що 6 грудня був тільки приток з Молдови, то тут писали ''єто другоє''
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09.12.2022 12:49 Відповісти
что разрушено? что восстановлено? в чём тайна? и почему это её передать нельзя при стоящей экономике для населения?саботаж это дтэчно-зелёный
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09.12.2022 13:01 Відповісти
Ти реально такий тупий чи придурюєшся?)))
Вивісити список куди кацапи попали, а куди ще ні?)))
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09.12.2022 13:08 Відповісти
maravillo, йди працювати на "60 минут", із твоєю манерою спілкування тебе там точно за свого приймуть, там усіх дійсно розумних "тупими" називають, а дурниці ************ на ура як "істину"!
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09.12.2022 13:13 Відповісти
тупой ты как кацап и призидент ))) их "высокоточному" оружию +- 1 км до одного места. А их зеЕрмако-дтек-агентура сразу доложила. А ты в жмурки играй)
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09.12.2022 15:00 Відповісти
Яка зручна відмазка)))
"Ой пацани, ми два місяця щотижня кошмарили українців постиками про то як нам невигідно продавати їм електроенергію, а тут хопа - лінію кацапи положили!" І тіпа - ой ну ми нє хочєм, так сільно нє хочєм, но нам пріходітся скріпя зуби продавать вигадно електроенергію в європу, патамушта тут же лінію палажилі! Какоє удачноє савпадєніє!!

2ДТЕК: Підари, то лагодьте лінію передачі сюди, а не розказуйте про то шо лінія не працює, то ви будете подавати електроенергію туди де працює. А то як вимагати оплату за відсутню до весни електроенергію за 2 місяця наперед в платіжках, то це ви швиденько підсуєтилися, а як лагодити то "сарян да лєта 2023 точна будут атключєнія". Підари ******, одним словом.
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09.12.2022 13:39 Відповісти
1. Суть ясна. С, например Южно-Украинской АЭС труднее передать э/э в Одессу, чем в Кишинев. С киевской ГАЭС - труднее в Киев, чем, опять же, в Будапешт. Подстанций, наверное, меньше и они не задействованы в единой сети... и находятся и те и другие ЗАПАДНЕЕ объектов генерации.
Сам веришь в то, что пишешь?
2. А что у нас проблемы только 6 декабря? Серьезно?
"Прелесть" данной системы в том, что можно посмотреть не на один день а на любой день и час.
Еще раз.
Не надо мне верить. Не надо меня критиковать или же, напротив, хвалить.
Сам. Зайди. Посмотри. И только потом пиши что хочешь. Я посмотрел. И пишу обоснованно. А не чужие слова...
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09.12.2022 13:01 Відповісти
Бо 06.12 тут теж верешали, що вєнграм наш ток продають, тоді і перевіряв.
Я не дурачок, щоб теорії заговорів просувати.
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09.12.2022 13:10 Відповісти
Вы невнимательны. Вот прямо сейчас заходим в данные датчиков приграничного контроля.
Выбираем 06.12.2022г.
И смотрим направление UA>HU, то есть ИЗ Украины В Венгрию. То есть экспорт.
Сколько там мегаватт в день суммарно - посчитайте самостоятельно, в табличке все указано. Калькулятор в помощь. Ну или экспортируйте в эксель...
Главное - не перепутать столбики. Правый (экспорт, то есть продажа) и левый (импорт, то есть покупка). Там они специально для этого подписаны: HU>UA (импорт из Венгрии в Украину) и UA>HU (экспорт из Украины в Венгрию).
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09.12.2022 13:31 Відповісти
Перетоки это не только экспорт. Но и технические не коммерческие потоки энергии. В какой-то момент суток где-то излишек энергии и она течет туда где недостаток, потом наоборот. Там и оплата символическая и сальдо копеечное. Но любителям теории заговора есть работа.
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09.12.2022 17:11 Відповісти
Еще раз берем, открываем систему. И смотрим, есть ли там "потом наоборот".
И только ПОТОМ рассказываем сказки из серии "щас у них ракеты за две недели закончатся".
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09.12.2022 17:25 Відповісти
И - исходя из Ваших же слов. Есть недостаток в системе. В Киеве есть. В Одессе. И вроде бы излишек туда как раз должен идти - нет?
Но излишек почему-то, по какой-то магической причине, идет в Будапешт. Или Кишинев (в реальности - в ПМР даже, то есть в сателлита рашки). Или ... в общем в системе все написано.
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09.12.2022 17:27 Відповісти
Когда есть ЛЕП на Киев, то идет на Киев. Условно. Когда нет, то увы. Вы хотите видеть работающую по массированными обстрелами, как ни в чем не бывало энергосистему. Очевидно, что это не реально. Так зачем нервы портить, теориями заговора? Воду всю выпили жиды, электричество все высосали румыны со словаками. Мне не вставляет. Просто удивляюсь.
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09.12.2022 18:01 Відповісти
И, безусловно, на протяженности линий ЛЭП от все той же ЮАЭС до Одессы - больше чем до Кишинева, учитывая тот простой факт, что до Кишинева дальше. Ну или до Будапешта - тем более.
Больше протяженность - больше аварий, сложнее починить чисто из логистики (опять же - склады с оборудованием - где? куда их проще привезти?)

Что я конкретно хочу видеть? Плановые и неплановые отключения в Конча-Заспе и Буковеле. Чтоб как в Одессе кое-где - по 5 дней. Или хотя бы как в у нас в Киеве - два. А не постоянно включение.
З.Ы.: А еще я помню дискуссии в стиле "носите маску а то все умрем от ковид". Тогда тоже надо мной насмехались (возможно, даже Вы)... мол теории заговора и все такое. И ни одна рыбка гупи не извинилась - хотя также как все забила на противоэпидепические меры и не умерла от страшной напасти.
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12.12.2022 10:51 Відповісти
После ударов по 750 кВ подстанциям система в какой то момент распадается на энергетические острова. Где-то образуется избыток производства и его глушат, либо если есть потребность и выход на международную магистраль может что-то уйти соседям, которые потом вернут свою энергию в свой пик и примерно в аналогичном объеме. Это не коммерческая продажа, а аварийный сброс пара, условно. И то, если у соседей есть свободные потребности.
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09.12.2022 18:16 Відповісти
Стєсняюсь спросіть - якщо нас у Київській області "глушать" по 15-18 годин на добу, то у нас тут надлишок?
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09.12.2022 18:48 Відповісти
Не улавливаю ход ваших мыслей? Они очень глубоко для меня.
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09.12.2022 18:57 Відповісти
Вибачте, ми люди прості, приземні, у теоретичних хмарах не літаємо.
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09.12.2022 19:28 Відповісти
Простота не порок.
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09.12.2022 19:42 Відповісти
Я очень хочу увидеть в указанной системе - когда это Венгрия (не только они, хотя по Молдове есть импорт... и мы оба понимаем откуда именно, да?) "вернула потом". Вот тогда - и только тогда Ваши оправдания бывшего спонсора ОПЗЖ станут иметь хоть сколько-нибудь твердую почву для доверия. А до тех пор...
И наголошую, як говориться - щось з Вашою (не Вашою) острівною теорією - не так. Бо чим далі - тим світліше, а повинно бути навпаки.
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12.12.2022 10:54 Відповісти
И да, этот самый излишек, допустим, с ЮАЭС конечно же легче перенаправить в Будапешт, чем в Одессу. Ближе, подстанций на пути (с рисками разрушения) - меньше...
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09.12.2022 17:33 Відповісти
Спойлер: а там где слева можно выбрать страну контроля... ну галочку где надо поставить... то там же не только Венгрия, Вы же в курсе, верно?
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09.12.2022 13:33 Відповісти
Що ти пояснюєш? Ти тільки й вмієш, як ватники, замазувати усіх у будь чому. Точно як ЗЕля - прям наш "приговор"! А про "приток" з Молдови не має сенсу розповідати, бо енергетично Молдова НІКОЛИ не могла забезпечувати себе електрикою на 100%, т.я. при СРСР там побудували лише одну єдину електростанцію, і та у "ПМРії". Якщо і міг бути звідкись приток, то це з Румунії, АЛЕ завжди У Румунію з України були постачання електроенергії, не кажучи про Молдову, і лише нещодавно, ЄДИНИЙ РАЗ було навпаки, але дуже мало і дуже недовго. І питання - біля Южного (поки назву не змінили) стоять 17-ть ветрогенераторів, кожен по 3 МВт, і чомусь в останні дні з них працюють максимум 50%, хоча ДО обстрілів працювало завжди не менше 14-ти. У чому справа, ахметівска електрика ОПі не до вподоби, нехай люди більше у темряві сидять?!
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09.12.2022 13:09 Відповісти
Дурачок, тобі хтось в штани насрав))
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09.12.2022 13:11 Відповісти
Дубль: maravillo, йди працювати на "60 минут", із твоєю манерою спілкування тебе там точно за свого приймуть, там усіх дійсно розумних "тупими" називають, а дурниці ************ на ура як "істину"!
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09.12.2022 13:14 Відповісти
https://biz.censor.net/resonance/3384314/*******************************************************
Розумні люди вже написали, але це для розумних. А тупі все одно будуть підхоплювати будь-яку кацапську пропаганду.
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09.12.2022 18:07 Відповісти
Нічого страшного, потерпимо. Кому темно чи хододно можно подивитись вечірньго гундосіка і на душі стана тепліше. Тримаймося.
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09.12.2022 12:23 Відповісти
Витримуємо і не таке, АЛЕ треба, як правильно відмітив мер Рівно, розподіляти труднощі СПРАВЕДЛИВО, а не так, що хтось щонайменше більшу частину доби ні в чому собі не відмовляє, а хтось, щонайбільше, 2 - 4 години має вдома світло! Ділити треба не тільки радощі, але й випробування, тоді УСІМ буде легше, та й перемога швидша. Коли усім порівну дається навантаження, то і працювати і воювати легше, зручніше, ефективніше!
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09.12.2022 12:44 Відповісти
что-то мне подсказывает что после наведения "справедливости", у тех у кого было щонайбільше, 2 - 4 години вдома світло, его больше не станет, а у кого оно было, то его тоже не станет.....
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09.12.2022 21:20 Відповісти
У нас на Кіровоградщині теж саме...
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11.12.2022 18:50 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BzjF6KPfpvF3GUe5FYYJsQWuXpoJ3LcWNN1cyeqWYCRy6DcAmWd8E6hXArBRq6yZl&id=100064765023460&fbclid=IwAR3jaJfWHrD9gwFWsnOmdY3mhcHE4ZkWlrJs4NaHrXPly_rFVyPfqsl7QWU
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11.12.2022 18:52 Відповісти
Ах да. Можно даже подэкономить - выключать Конча-Заспу и Боковель. ТОЖЕ.
И поле на Виноградаре в Киеве, которое некая школа сдает в аренду для игр разным людям за деньги - можно выключать освещение хотя бы в 11 ночи. Зачем оно блин ночью вообще нужно, там же нет никого?
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09.12.2022 12:27 Відповісти
Видно, інакше, ніж через зад, ви працювати не вмієте.
То система у вас стабілізується тиждень, потім раптом знов "значний дефіцит потужності".
От, не вірю я вам, брехунам. Комусь вимикають світло на півсуток, а чиісь розважальні центри працюють і цілодобово мають живлення.
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09.12.2022 12:50 Відповісти
У Миколаєві та Дніпрі, коли йшла мова про економію електрики та світлове маскування могли чомусь притягати до відповідальності за зовнішню ілюмінацію, світлову рекламу, освітлення на вулицях. Могли відмовитись від електротранспорту за можливості та пустити по його маршрутах автобуси, а чомусь у більшості міст України, у цей скрутний час дефіциту електропостачання це сприймається як "неможливе". До того ж дійсно не зрозуміло, чому постійно змінюють принцип вимикання світла. То по кварталах, то по житлових районах, то пофазно. Чому час вимикання одних, не співпадає, причому у рази, з часом вимикання у сусідів. При цьому ні про яки стратегічні об'єкти не йде мова, бо ті самі будинки то без вимикання, то на добу-три спокійно вимикають. Якийсь стиль безглуздої мавпи, що б'є по вимикачам навмання!
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09.12.2022 12:55 Відповісти
что разрушено? что восстановлено? в чём тайна? и почему это её передать нельзя при стоящей экономике для населения? саботаж это укрэнерго-дтэчно-эрэфно-зелёный, видят свой пздц. Надеюсь ЗСУ со всеми разберутся.
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09.12.2022 13:03 Відповісти
согласен, это явно саботаж, что бы напряжение в обществе повысить, видимо этой проблемой не кому заняться, все измениться когда народ начнет палить местные управы ДТЕК, все уже как чайники закипевшие от деятельности этих уродов
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09.12.2022 14:14 Відповісти
Во. Это то, чего добиваются кацапы. Подрыва страны изнутри.
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09.12.2022 17:12 Відповісти
Ты прав. На 100, на 1000 процентов прав. Только есть важный нюанс.
Для того чтобы не подрывать страну изнутри надо не только молчать и прощать даже не власти, а частной конторе ДТЭК (напомнить - кому она принадлежит? напомнить - спонсором какой партии он был ДО войны?) подобного рода ... вещи.
Надо еще подобных вещей не допускать. Разве не так?
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09.12.2022 17:30 Відповісти
А что не прощать, дыры в машинных залах ТЭЦ, или разрушенные плотины ГЭС, или разбитые поля СЭС, подстанции 750 кВ, захваченую АЭС? Да, но при чем к этому энергетики?
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09.12.2022 18:10 Відповісти
***, ну ты ж понимаешь наверное что если разбиты подстанции - то у ее потребителей электрики нет ВООБЩЕ! А не "то есть - то нет"
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09.12.2022 18:39 Відповісти
К нашему счастью, пацанам не удается сделать так, что бы подстанции были разбиты все, на все 100 и повсюду. То есть, одеть расшивку образовавшихся узких мест. Но это не может быть по щелчку. И если пропускала ТП допустим, 500 МВт, а с частью уцелевшего оборудования может пропустить только 100, то где то возникнет дефицит. Это без учёта разбитых блоков ТЭС и ГЭС, которые не представляю как можно восстановить за дни, или недели.
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09.12.2022 19:02 Відповісти
*пацанам= кацапам
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09.12.2022 19:04 Відповісти
Еще раз. И эти 100квт конечно же от условной ГАЭС в Киеве их сложнее доставить в тот же Киев чем в Будапешт.
И да. Я только за то чтобы у условного главы ДТЭК на работе был свет всегда. Но НЕ дома!
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12.12.2022 11:02 Відповісти
ГАЭС накрылись.
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16.12.2022 16:55 Відповісти
1. Нет, не накрылись.
2. То лишь для примера. Возьми АЭС в Ровно и посчитай расстояние до Киева и Будапешта.
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19.12.2022 12:40 Відповісти
Уважаемый, нет путей подачи энергии от Ровно до Киева. Нетути, взорвали их. Бум и в металлолом. Трах-бах и бобик сдох. Вжик и прогорело.
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19.12.2022 16:00 Відповісти
Ну да. А в Будапешт целые, хотя там еще до Львова - не одна сотня км и туда тоже били. Какое удивительное совпадение.
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19.12.2022 17:34 Відповісти
То есть, с Киевской ГАЭС вы успокоились? Ну и ладушки.
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19.12.2022 23:03 Відповісти
Нет. Просто спорить не стал. Смысл? Верь и дальше Арестовичу и Ко))
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20.12.2022 13:57 Відповісти
Верь пукину, чо.
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20.12.2022 22:26 Відповісти
Я обычно верю себе. Сам изучаю информацию и анализирую её.
Смысл тебе возражать. Рыбки гупи - имеют очень короткую память. И аналитические возможности более чем скромные.
Их даже в гугле забанили, они, в отличие от меня не в состоянии найти публичную информацию (первая и вторая ссылки по соотв. запросу, если что).
Но то сугубо их проблемы. С ними можно чутка поспорить, но тратить на них много времени - нет смысла.
У них ведь всего два аргумента... а нет, один: "ты все врешь, а если споришь с властью то москаль"

А еще я помню наши дискуссии по поводу масок.
Ну шо? Помнишь? Умерли все без них, а? Отож.
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21.12.2022 10:43 Відповісти
Так что там с Киевской ГАЭС, много она энергии продала в Будапешт? А то тема не раскрыта.
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21.12.2022 21:57 Відповісти
Сколько ДТЭК продала в Будапешт - ты можешь посмотреть самостоятельно. Данные в системе ENTSO-E являются публичными.
Какая конкретно в данном объеме доля с КГАЭС - уточни и своего дружка, Рината Ахметова, частный бизнес которого ты выгораживаешь.
И которому не далее чем вчера Кабмин уже вставил нагоняй. Поинтересуйся результатами заседания Антикризисного штаба, они также есть в открытом доступе. Я их даже в одном из постов приводил вчера - со ссылкой на официальный сайт Кабмина, все честно.
Там все написано: и на предмет обеспечения комплектующими от партнёров (так и написано - мол не только текущие потребности, о которых Кабмин в курсе, но еще и запас), но и про нарушения. Лидер - Киевэнерго, кто бы мог подумать, правда?
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22.12.2022 10:30 Відповісти
Ничего не понял. По какой ветке Киевская ГАЭС отправляет кубометры энергии в польский город Будапешт? И самое главное, где она ее берет?
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22.12.2022 12:43 Відповісти
А ты пытался?)) По моему субъективному и, возможно, не вполне верному (а возможно и верному) мнению, ты, прежде всего, пытался обелить коммерческую структуру бывшего (а бывают ли в таком случае бывшие) главного спонсора ОПЗЖ.
Где берет э/э - ГАЭС? Ну... тут тубе не стоит доверять моему мнению, а стоит изучить матчасть. Можно опустить основные принципы, а сразу перейти к общему описанию функционирования ГАЭС. Информация есть в открытых источниках, бан в гугле у тебя вряд ли есть.
ГАЭС подает энергию в ОЭС Украины, а далее она уже экспортируется в ЕС. По какой ветке? А ты посмотри в ENTSO-E, там указано - где именно находится датчик пограничного контроля. И, опять же, по информации из открытых источников определи ветку. Не верь мне - узнай все сам.
Уверен - если заморочишься, то у тебя получится. Но только если попытаешься САМ разобраться, а не будешь верить кому-либо, пусть даже он миллиардер... или просто твой соотечественник.
Ты только как в ENTSO-E будешь рыскать - то выбирай страну учета - Венгрия, кратко HU. Будапешт - венгерский город, не польский.
Извини, но паразитировать на моей любознательности я тебе не позволю. Вредно. И тебе (в первую очередь) и мне (во вторую).
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22.12.2022 13:33 Відповісти
А что - прощать "бывшему" депутату ОПЗЖ торговлю столь дефицитным для нашего народа товаром? На которого эти самые энергетики - работают?
Еще раз. ЛЭП до Будапешта длиннее чем до Одессы. Повреждений больше (к тем что в Одесской обл. добавляются те что дальше на запад). Но блин туда идет, а в Одессу нет. Вот это - прощать? Бухому электрику его безалаберность (а не будь цензуры я бы выразился жестче - бухло в такое время вообще... ) - тоже прощать?
Это я еще не учитываю уменьшение потребления э/э за счет падения промышленности. Только лишь напоминаю.
Еще раз. Беда не в отключениях как таковых. Беда в их несправедливом распределении. Извини, но сказки про то что "Конча-Заспу и Буковель ни разу не отключали просто потому что так совпало"... то к рыбкам гупи. А ведь таких мест отнюдь не два.
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12.12.2022 11:00 Відповісти
А еще в Португалию идет. Да везде идет. Это страшный заговор мировой закулисы. Ничего не поделать.
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16.12.2022 16:57 Відповісти
В Португалию не идет (куда идет - посмотреть может каждый, никаких сверхсекретных уровней доступа). Не заговор. Just business.
Поделать можно.
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19.12.2022 12:39 Відповісти
а який є привід на знецінення гривні, тих же бойових. це ж не на марафони і фріхауси тирити, хто бачить з єкранів їхне ля ля якщо струм відсутній?
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09.12.2022 14:05 Відповісти
да уж, а вот нахрена давать ток с 4 до 8 утра, если к тому же целый день его не было, и угадать когда он появится и на сколько , только дтековские уроды знают, конченая ахметовская контора, спет дают только видимо для галочки... ну был же!, скоты
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09.12.2022 14:09 Відповісти
Так же нравятся отключения с 3 ночи до 6 утра - очевидно же что пик потребления в эти часы!
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09.12.2022 18:41 Відповісти
короткий коментар до слів "укренерго":

"непрості часи настали
та й і те ще не кінець
захлинається від шалу
мій кухонний брехунець"

(якщо що, це вірш Андрія Панчишина - ще за перебудовних часів)
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09.12.2022 14:40 Відповісти
 
 