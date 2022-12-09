У Києві та області екстрені відключення світла
У Києві та Київській області у п’ятницю, 9 грудня, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", зазначають у ДТЕК і закликають "набратися терпіння та зберігати спокій".
Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.
Своєю чергою, ДТЕК Київські регіональні мережі інформують, що на Київщині також відбуваються екстрені відключення.
Топ коментарі
+4 andi Mir
показати весь коментар09.12.2022 10:18
+3 Юрий Неважно #512041
показати весь коментар09.12.2022 09:05
+3 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар09.12.2022 09:15
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Нам би їхні проблеми!
https://youtu.be/J7D6x_Xfyoc
Відкрив сайт, де вказуються фізичні перетоки, а не економічні (тобто за них ніхто коштів не отримує)
І якби був фахівцем, то розумів би, що на Заході України купа ГЕС, яких неможливо зупинити повністю і з яких йде якраз електроенергія, яка не може йти нормально в енергосистему України, бо частина передачі не функціонує.
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Реєстрація:11.11.2022
В дискусію взагалі ніяк? Хоча чого очікувати від людини, що перепощує якогось віруна
https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/prezydent-i-administracija https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/kabinet-ministriv https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-obladministracij https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-miskyh-rad https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/holovy-oblasnoyi-rady https://www.slovoidilo.ua/persony/za-abetkoju https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/komitety https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/frakcii https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/karta-regioniv
Україна наростила продаж електроенергії до ЄС на рекордну суму
https://www.slovoidilo.ua/publikacii/ekonomika ЕКОНОМІКА
17 вересня 2022, 12:56
https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/17/novost/jekonomika/ukraina-narastila-prodazhu-**************-es-rekordnuyu-summu Читать на русском
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/165358/165358-1_large.jpg
Фото ua.news
Експорт https://www.slovoidilo.ua/2022/07/22/novyna/svit/moldova-maye-namir-zbilshyty-import-***************-********-sandu електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів.
Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/455189616649869 повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 18 вересня, становить понад 4,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі зауважують, що впродовж останнього тижня, 12-18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній.
На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку «на добу наперед» (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони становили 412,9 євро та 446,2 євро відповідно. Водночас на українському ринку «на добу наперед» ціна базового навантаження зросла і в більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.
Нагадаємо, Україна https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/ekonomika/********-eksportuvatyme-***************-polshhi-shmyhal-rozpoviv-detali експортуватиме електроенергію до Польщі. Наразі активно реконструюють лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув для передачі до 1000 МВт. Ця реконструкція відбувається в рамках домовленості про постачання електроенергії з України до сусідньої країни.
Реконструкцію планують https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/polityka/zelenskyj-rozpoviv-yak-********-zabezpechyt-polshhu-neobxidnoyu-elektrykoyu завершити до 8 грудня, однак це буде можливо за умови збереження контролю України над Запорізькою АЕС.