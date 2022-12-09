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У Києві та області екстрені відключення світла

світло,світла,відключення,віялові

У Києві та Київській області у п’ятницю, 9 грудня, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", зазначають у ДТЕК і закликають "набратися терпіння та зберігати спокій".

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Своєю чергою, ДТЕК Київські регіональні мережі інформують, що на Київщині також відбуваються екстрені відключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19436) Київська область (4010) електроенергія (6185) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+4
Чим довше рінаховський ДТЕК "ремонтує" - тим з кожним днем збільшується кількість годин без світла. Як таке взагалі можливо?
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09.12.2022 10:18
+3
ка уже за-бал этот бред...
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09.12.2022 09:05
+3
..за цих умов - нормально, коли електрика є хоча б 8 годин на добу
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09.12.2022 09:15
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09.12.2022 08:23 Відповісти
Фотка взята із зарубіжної статті з назвою https://www.thesprucepets.com/my-dog-ate-a-candle-4771516 "Що робити, якщо ваша собака їсть свічки" .
Нам би їхні проблеми!

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09.12.2022 09:00 Відповісти
Нічого веселого, насправді. Мій кіт лізе до свічки як дурний. Вже неодноразово обпалював собі морду, ніс, палив вуса - але все одно лізе в свічку. Доводиться свічку накривати прозорою вазою для квітів... але дурко не здається і намагається скинути вазу зі столу...
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09.12.2022 09:38 Відповісти
может поменять сам тип свечки? восковую на парафиновую например?
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09.12.2022 21:36 Відповісти
ка уже за-бал этот бред...
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09.12.2022 09:05 Відповісти
..за цих умов - нормально, коли електрика є хоча б 8 годин на добу
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09.12.2022 09:15 Відповісти
Тільки у Київі???? У Вінниці по 10 годин немає, а дехто і днями без світла, Звісно не враховуючи Гройсмана і його шоблу.
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09.12.2022 10:02 Відповісти
Чим довше рінаховський ДТЕК "ремонтує" - тим з кожним днем збільшується кількість годин без світла. Як таке взагалі можливо?
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09.12.2022 10:18 Відповісти
тот же вопрос. У нас попаданий давно не было, а с каждым днем только хуже...начинают терзать сомнения
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09.12.2022 21:37 Відповісти
Вчора о 22.00 вимкнули електрику, сьогодні о 10.00 вімкнули. Якісь "отріцатєльні" ремонти, чим далі тим гірше.
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09.12.2022 10:41 Відповісти
Чому безперебійно надходить електроенергія з України до Угорщини, Придністров'я, Румунії, Польші, Молдови і т. д.? Ось цікавий відеоролик фахівця:
https://youtu.be/J7D6x_Xfyoc
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09.12.2022 11:23 Відповісти
Відео від людини, яка абсолютно нічого не розуміє в енергетиці.
Відкрив сайт, де вказуються фізичні перетоки, а не економічні (тобто за них ніхто коштів не отримує)
І якби був фахівцем, то розумів би, що на Заході України купа ГЕС, яких неможливо зупинити повністю і з яких йде якраз електроенергія, яка не може йти нормально в енергосистему України, бо частина передачі не функціонує.
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09.12.2022 12:49 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація:11.11.2022
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09.12.2022 14:30 Відповісти
Подоляку привіт!
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09.12.2022 14:32 Відповісти
Я вам написав, як енергетик, а ви мене звинувачуєте в Ботовстві.
В дискусію взагалі ніяк? Хоча чого очікувати від людини, що перепощує якогось віруна
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09.12.2022 15:20 Відповісти
На , читай:

https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/prezydent-i-administracija https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/kabinet-ministriv https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-obladministracij https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-miskyh-rad https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/holovy-oblasnoyi-rady https://www.slovoidilo.ua/persony/za-abetkoju https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/komitety https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/frakcii https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/karta-regioniv

Україна наростила продаж електроенергії до ЄС на рекордну суму

https://www.slovoidilo.ua/publikacii/ekonomika ЕКОНОМІКА
17 вересня 2022, 12:56









https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/17/novost/jekonomika/ukraina-narastila-prodazhu-**************-es-rekordnuyu-summu Читать на русском


https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/165358/165358-1_large.jpg
Фото ua.news

Експорт https://www.slovoidilo.ua/2022/07/22/novyna/svit/moldova-maye-namir-zbilshyty-import-***************-********-sandu електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів.

Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/455189616649869 повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 18 вересня, становить понад 4,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі зауважують, що впродовж останнього тижня, 12-18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній.

На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку «на добу наперед» (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони становили 412,9 євро та 446,2 євро відповідно. Водночас на українському ринку «на добу наперед» ціна базового навантаження зросла і в більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.

Нагадаємо, Україна https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/ekonomika/********-eksportuvatyme-***************-polshhi-shmyhal-rozpoviv-detali експортуватиме електроенергію до Польщі. Наразі активно реконструюють лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув для передачі до 1000 МВт. Ця реконструкція відбувається в рамках домовленості про постачання електроенергії з України до сусідньої країни.

Реконструкцію планують https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/polityka/zelenskyj-rozpoviv-yak-********-zabezpechyt-polshhu-neobxidnoyu-elektrykoyu завершити до 8 грудня, однак це буде можливо за умови збереження контролю України над Запорізькою АЕС.
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09.12.2022 17:21 Відповісти
Якщо Україна не експортує ел.енергію, то чому після удару ракетами по енергосистемі України, а ел.енергія зникла і в Молдові?
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09.12.2022 17:26 Відповісти
 
 