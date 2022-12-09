У Києві та області екстрені відключення світла

У Києві та Київській області у п’ятницю, 9 грудня, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", зазначають у ДТЕК і закликають "набратися терпіння та зберігати спокій".

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Своєю чергою, ДТЕК Київські регіональні мережі інформують, що на Київщині також відбуваються екстрені відключення.

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