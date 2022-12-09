В Киеве и области экстренные отключения света
В Киеве и Киевской области в пятницу, 9 декабря, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", отмечают в ДТЭК и призывают "набраться терпения и сохранять спокойствие".
Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
В свою очередь, ДТЭК Киевские региональные сети информируют, что в Киевской области также происходят экстренные отключения.
Топ комментарии
+4 andi Mir
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+3 Юрий Неважно #512041
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+3 Danilo Kosmina #241992
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Нам би їхні проблеми!
https://youtu.be/J7D6x_Xfyoc
Відкрив сайт, де вказуються фізичні перетоки, а не економічні (тобто за них ніхто коштів не отримує)
І якби був фахівцем, то розумів би, що на Заході України купа ГЕС, яких неможливо зупинити повністю і з яких йде якраз електроенергія, яка не може йти нормально в енергосистему України, бо частина передачі не функціонує.
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Реєстрація:11.11.2022
В дискусію взагалі ніяк? Хоча чого очікувати від людини, що перепощує якогось віруна
https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/prezydent-i-administracija https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/kabinet-ministriv https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-obladministracij https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-miskyh-rad https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/holovy-oblasnoyi-rady https://www.slovoidilo.ua/persony/za-abetkoju https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/komitety https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/frakcii https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/karta-regioniv
Україна наростила продаж електроенергії до ЄС на рекордну суму
https://www.slovoidilo.ua/publikacii/ekonomika ЕКОНОМІКА
17 вересня 2022, 12:56
https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/17/novost/jekonomika/ukraina-narastila-prodazhu-**************-es-rekordnuyu-summu Читать на русском
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/165358/165358-1_large.jpg
Фото ua.news
Експорт https://www.slovoidilo.ua/2022/07/22/novyna/svit/moldova-maye-namir-zbilshyty-import-***************-********-sandu електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів.
Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/455189616649869 повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 18 вересня, становить понад 4,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі зауважують, що впродовж останнього тижня, 12-18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній.
На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку «на добу наперед» (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони становили 412,9 євро та 446,2 євро відповідно. Водночас на українському ринку «на добу наперед» ціна базового навантаження зросла і в більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.
Нагадаємо, Україна https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/ekonomika/********-eksportuvatyme-***************-polshhi-shmyhal-rozpoviv-detali експортуватиме електроенергію до Польщі. Наразі активно реконструюють лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув для передачі до 1000 МВт. Ця реконструкція відбувається в рамках домовленості про постачання електроенергії з України до сусідньої країни.
Реконструкцію планують https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/polityka/zelenskyj-rozpoviv-yak-********-zabezpechyt-polshhu-neobxidnoyu-elektrykoyu завершити до 8 грудня, однак це буде можливо за умови збереження контролю України над Запорізькою АЕС.