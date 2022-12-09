РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11507 посетителей онлайн
Новости Война
5 349 18

В Киеве и области экстренные отключения света

світло,світла,відключення,віялові

В Киеве и Киевской области в пятницу, 9 декабря, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", отмечают в ДТЭК и призывают "набраться терпения и сохранять спокойствие".

Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

В свою очередь, ДТЭК Киевские региональные сети информируют, что в Киевской области также происходят экстренные отключения.

Читайте: Из-за дефицита генерации зимний период Украина будет проходить с графиками ограничения потребления электроэнергии, - ДТЭК

Киев (25499) Киевская область (4122) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Чим довше рінаховський ДТЕК "ремонтує" - тим з кожним днем збільшується кількість годин без світла. Як таке взагалі можливо?
показать весь комментарий
09.12.2022 10:18
+3
ка уже за-бал этот бред...
показать весь комментарий
09.12.2022 09:05
+3
..за цих умов - нормально, коли електрика є хоча б 8 годин на добу
показать весь комментарий
09.12.2022 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.12.2022 08:23 Ответить
Фотка взята із зарубіжної статті з назвою https://www.thesprucepets.com/my-dog-ate-a-candle-4771516 "Що робити, якщо ваша собака їсть свічки" .
Нам би їхні проблеми!

показать весь комментарий
09.12.2022 09:00 Ответить
Нічого веселого, насправді. Мій кіт лізе до свічки як дурний. Вже неодноразово обпалював собі морду, ніс, палив вуса - але все одно лізе в свічку. Доводиться свічку накривати прозорою вазою для квітів... але дурко не здається і намагається скинути вазу зі столу...
показать весь комментарий
09.12.2022 09:38 Ответить
может поменять сам тип свечки? восковую на парафиновую например?
показать весь комментарий
09.12.2022 21:36 Ответить
ка уже за-бал этот бред...
показать весь комментарий
09.12.2022 09:05 Ответить
..за цих умов - нормально, коли електрика є хоча б 8 годин на добу
показать весь комментарий
09.12.2022 09:15 Ответить
Тільки у Київі???? У Вінниці по 10 годин немає, а дехто і днями без світла, Звісно не враховуючи Гройсмана і його шоблу.
показать весь комментарий
09.12.2022 10:02 Ответить
Чим довше рінаховський ДТЕК "ремонтує" - тим з кожним днем збільшується кількість годин без світла. Як таке взагалі можливо?
показать весь комментарий
09.12.2022 10:18 Ответить
тот же вопрос. У нас попаданий давно не было, а с каждым днем только хуже...начинают терзать сомнения
показать весь комментарий
09.12.2022 21:37 Ответить
Вчора о 22.00 вимкнули електрику, сьогодні о 10.00 вімкнули. Якісь "отріцатєльні" ремонти, чим далі тим гірше.
показать весь комментарий
09.12.2022 10:41 Ответить
Чому безперебійно надходить електроенергія з України до Угорщини, Придністров'я, Румунії, Польші, Молдови і т. д.? Ось цікавий відеоролик фахівця:
https://youtu.be/J7D6x_Xfyoc
показать весь комментарий
09.12.2022 11:23 Ответить
Відео від людини, яка абсолютно нічого не розуміє в енергетиці.
Відкрив сайт, де вказуються фізичні перетоки, а не економічні (тобто за них ніхто коштів не отримує)
І якби був фахівцем, то розумів би, що на Заході України купа ГЕС, яких неможливо зупинити повністю і з яких йде якраз електроенергія, яка не може йти нормально в енергосистему України, бо частина передачі не функціонує.
показать весь комментарий
09.12.2022 12:49 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:11.11.2022
показать весь комментарий
09.12.2022 14:30 Ответить
Подоляку привіт!
показать весь комментарий
09.12.2022 14:32 Ответить
Я вам написав, як енергетик, а ви мене звинувачуєте в Ботовстві.
В дискусію взагалі ніяк? Хоча чого очікувати від людини, що перепощує якогось віруна
показать весь комментарий
09.12.2022 15:20 Ответить
На , читай:

https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/prezydent-i-administracija https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/kabinet-ministriv https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-obladministracij https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/golovy-miskyh-rad https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/holovy-oblasnoyi-rady https://www.slovoidilo.ua/persony/za-abetkoju https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/komitety https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/frakcii https://www.slovoidilo.ua/rejtyngy/verhovna-rada/karta-regioniv

Україна наростила продаж електроенергії до ЄС на рекордну суму

https://www.slovoidilo.ua/publikacii/ekonomika ЕКОНОМІКА
17 вересня 2022, 12:56









https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/17/novost/jekonomika/ukraina-narastila-prodazhu-**************-es-rekordnuyu-summu Читать на русском


https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/165358/165358-1_large.jpg
Фото ua.news

Експорт https://www.slovoidilo.ua/2022/07/22/novyna/svit/moldova-maye-namir-zbilshyty-import-***************-********-sandu електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів.

Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/455189616649869 повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 18 вересня, становить понад 4,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі зауважують, що впродовж останнього тижня, 12-18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній.

На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку «на добу наперед» (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони становили 412,9 євро та 446,2 євро відповідно. Водночас на українському ринку «на добу наперед» ціна базового навантаження зросла і в більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.

Нагадаємо, Україна https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/ekonomika/********-eksportuvatyme-***************-polshhi-shmyhal-rozpoviv-detali експортуватиме електроенергію до Польщі. Наразі активно реконструюють лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув для передачі до 1000 МВт. Ця реконструкція відбувається в рамках домовленості про постачання електроенергії з України до сусідньої країни.

Реконструкцію планують https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/polityka/zelenskyj-rozpoviv-yak-********-zabezpechyt-polshhu-neobxidnoyu-elektrykoyu завершити до 8 грудня, однак це буде можливо за умови збереження контролю України над Запорізькою АЕС.
показать весь комментарий
09.12.2022 17:21 Ответить
Якщо Україна не експортує ел.енергію, то чому після удару ракетами по енергосистемі України, а ел.енергія зникла і в Молдові?
показать весь комментарий
09.12.2022 17:26 Ответить
 
 