В Киеве и области экстренные отключения света

В Киеве и Киевской области в пятницу, 9 декабря, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", отмечают в ДТЭК и призывают "набраться терпения и сохранять спокойствие".

Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

В свою очередь, ДТЭК Киевские региональные сети информируют, что в Киевской области также происходят экстренные отключения.

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