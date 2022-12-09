Ворожими обстрілами в Україні пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі, - Шмигаль
Внаслідок ворожих обстрілів в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз у системі ситуація контролюється, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.
За його словами, станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося підключити споживачів Одеської області, що постраждала під час восьмої ракетної атаки, також частково введено в роботу об'єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило запустити роботу системи опалення.
Крім того, прем'єр зазначив, що непроста ситуація в Київській області, де ворог завдав удару по об'єктах генерації, у зв'язку з чим на лівобережжі дефіцит суттєвіший.
"Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об'єкти генерації та розподільні мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, що уповільнюють не лише відновлювальні роботи, а й роботу саперних бригад", - сказав Шмигаль.
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Винен Хутін з його війною.. але кому війна, а кому "джастбізнес"..
"Пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні", начебно вони повністю виведені з ладу, але не вказано чи пошкодження усунуто і вони уже функціонують. Достовірно відомо, що Бурштинська ТЕС працює, тому уже не пошкоджена.
"Пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі". Неможливо пошкодити стільки км електромережі, агресору на це ракет не вистачить. Очевидна брехня.
Курило Тимошенко знов хаватиме мівінки?..
Это совок еще строил, который экономил на каждом шурупе. Все вплотную друг на друге, ну как кацапские самолеты стоят, вот также и стоят наши трансформаторы. Тем более, поврежденный медный кабель или шину ракета не уничтожит, собрал медь, отвез назад, сделал новый кабель на заводе в Польше и назад к нам.
Стоит, блин, бак с маслом и вокруг него куча трансформаторов друг на друге буквально. Конечно будут тяжелые повреждения от кацапской ракеты. И это еще помимо защиты от самой ракеты с помощью масксетей и ложных целей, т.к. кацапы не по глонасс наводятся, а по оптическому соответствую, покупая у коммерческих фирм спутниковые изображения нашей территории, конечно перекупить контракты так, чтобы нашу страну вообще никому и никогда не отдавали не позволила жадность, ну в этом я не сомневался.