Ворожими обстрілами в Україні пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі, - Шмигаль

Внаслідок ворожих обстрілів в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз у системі ситуація контролюється, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося підключити споживачів Одеської області, що постраждала під час восьмої ракетної атаки, також частково введено в роботу об'єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило запустити роботу системи опалення.

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Крім того, прем'єр зазначив, що непроста ситуація в Київській області, де ворог завдав удару по об'єктах генерації, у зв'язку з чим на лівобережжі дефіцит суттєвіший.

"Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об'єкти генерації та розподільні мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, що уповільнюють не лише відновлювальні роботи, а й роботу саперних бригад", - сказав Шмигаль.