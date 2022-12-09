"Броварський завод пластмас" під атакою рейдерів, на підприємство увірвалися невідомі, - ЗМІ

9 грудня на територію "Броварського заводу пластмас" увірвалися невідомі особи. А незадовго до цього акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку ТОВ "Стар Інвестмент ВАН", яке нібито підпорядковується проросійському олігарху та родичу Медведєва Віктору Поліщуку.

Про це повідомляє "СтопКор".

Про події, що розгортаються на території заводу, повідомляє з місця журналістка Наталія Дігтяр.

"Керівництво та акціонери раніше вже заявляли про рейдерське захоплення "Броварського заводу пластмас" і схоже, що просто в ці хвилини, підприємство намагаються захопити", – розповіла вона.

За словами Дігтяр, на територію заводу зайшли невідомі особи, а також правоохоронці, які спостерігають за всім, що відбувається на місці.

Представники ТОВ "Стар Інвестмент ВАН" показали витяг з реєстру, який нібито надає їм право власності на майно заводу. Втім, у самому підприємстві наголошують, що перереєстрація була здійснена протиправно.

Один із чоловіків, що зайшли на територію заводу, представився Сергієм Колесником та заявив, що уклав договір з поліцією охорони, для варти об'єкта.

Зазначимо, раніше акціонери підприємства звинуватили ТОВ "Стар Інвестмент ВАН", яке підпорядковуєть проросійському олігарху, власнику ТЦ "Gulliver" та родичу експрезидента російської федерації Дмитра Медведєва у рейдерстві.

За словами голови правління заводу Валерія Рудя, товариство "Стар Інвестмент ВАН" 21 листопада 2022 року незаконно "переписало" на себе майно "Броварського заводу пластмас" по іпотечному договору, а сприяв у цьому приватний виконавець Ярослав Бережний.

"СтопКор" звертався з інформаційними запитами до представників ТОВ "Стар Інвестмент ВАН" та "Gulliver" втім відповідей так і немає.

Наразі журналістів не пускають всередину підприємства на підставі слідчих дій.