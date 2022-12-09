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Новини
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"Броварський завод пластмас" під атакою рейдерів, на підприємство увірвалися невідомі, - ЗМІ

9 грудня на територію "Броварського заводу пластмас" увірвалися невідомі особи. А незадовго до цього акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку ТОВ "Стар Інвестмент ВАН", яке нібито підпорядковується проросійському олігарху та родичу Медведєва Віктору Поліщуку.

 Про це повідомляє "СтопКор".

Про події, що розгортаються на території заводу, повідомляє з місця журналістка Наталія Дігтяр.

"Керівництво та акціонери раніше вже заявляли про рейдерське захоплення "Броварського заводу пластмас" і схоже, що просто в ці хвилини, підприємство намагаються захопити", – розповіла вона.

За словами Дігтяр, на територію заводу зайшли невідомі особи, а також правоохоронці, які спостерігають за всім, що відбувається на місці.

Представники ТОВ "Стар Інвестмент ВАН" показали витяг з реєстру, який нібито надає їм право власності на майно заводу. Втім, у самому підприємстві наголошують, що перереєстрація була здійснена протиправно.

Один із чоловіків, що зайшли на територію заводу, представився Сергієм Колесником та заявив, що уклав договір з поліцією охорони, для варти об'єкта.

Броварський завод пластмас під атакою рейдерів, на підприємство увірвалися невідомі, - ЗМІ 01

Зазначимо, раніше акціонери підприємства звинуватили ТОВ "Стар Інвестмент ВАН", яке підпорядковуєть проросійському олігарху, власнику ТЦ "Gulliver" та родичу експрезидента російської федерації Дмитра Медведєва у рейдерстві.

За словами голови правління заводу Валерія Рудя, товариство "Стар Інвестмент ВАН" 21 листопада 2022 року незаконно "переписало" на себе майно "Броварського заводу пластмас" по іпотечному договору, а сприяв у цьому приватний виконавець Ярослав Бережний.

"СтопКор" звертався з інформаційними запитами до представників ТОВ "Стар Інвестмент ВАН" та "Gulliver" втім відповідей так і немає.

Наразі журналістів не пускають всередину підприємства на підставі слідчих дій.

Автор: 

Бровари (279) рейдерство (399)


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Топ коментарі
+52
За незаконне вторгнення на приватну власність законодавчо дозволити стріляти на ураження як у штатах. Вкупі з чесними судами рейдерство зникне як явище і "молодики спортивної зовнішності" будуть шукати заробіток деінде
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09.12.2022 18:36
+48
виходить що в українців різні війни- одні героїчно гинуть на передовій а інші користуючись моментов збільшують свої статки!
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09.12.2022 18:37
+21
Это жабо-гадюкинг какой-то.

Повестки всем в зубы.
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09.12.2022 18:40
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За незаконне вторгнення на приватну власність законодавчо дозволити стріляти на ураження як у штатах. Вкупі з чесними судами рейдерство зникне як явище і "молодики спортивної зовнішності" будуть шукати заробіток деінде
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09.12.2022 18:36 Відповісти
Завод значить погано захищений був бо якби було б багато охорони зі зброєю цих всіх рейдерів знищили б що і треба під час війни
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09.12.2022 18:37 Відповісти
Завод давно не працює, і там купа орендаторів...
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09.12.2022 18:54 Відповісти
Мабудь хоче знести будівлі і будувати жилье
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09.12.2022 19:56 Відповісти
виходить що в українців різні війни- одні героїчно гинуть на передовій а інші користуючись моментов збільшують свої статки!
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09.12.2022 18:37 Відповісти
Ви взагалі статтю читали? У вас "українців" сім'я Дімона Медведева (це той алкаш з айфоном в рашці) завод віджимає, а ви взагалі не розумієте що трапилося. 73% б-ть. Боневтік б-ть.
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09.12.2022 19:06 Відповісти
Ви мислите поверхнево. Людина, мабуть, мала на увазі ту частину українського суспільства, яка цьому сприяє. То ж бо як взяти і захопити, а поліція спостерігає збоку
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09.12.2022 19:25 Відповісти
Про "народну" владу в Броварах :

https://brovary.net.ua/spetsoperatsiia-na-vyperedzhennia-ihor-sapozhko-uzurpuvav-vladu-za-pidtrymky-opozytsii/
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09.12.2022 18:38 Відповісти
там прокуратура повинна тягати цілодобово цих сапожок, а жінка сапога вже в облраді))?))
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10.12.2022 00:57 Відповісти
Это жабо-гадюкинг какой-то.

Повестки всем в зубы.
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09.12.2022 18:40 Відповісти
класне ставлення до служби в ЗСУ

добровольці, тероборона тощо мають відчувати себе ідіотами?
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09.12.2022 19:08 Відповісти
Ни в коем случае. Это как врача могут призвать в сложной ситуации.

Разьясняю: такие высококвалифицированные рейдеры крайне необходимы стране на Крымском направлении.
Там сейчас ВСЕ сертификаты собственности после 2014 недействительны.

Военком просто делает свою работу.
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09.12.2022 19:12 Відповісти
схоже ви не розумієте

захист своєї Батьківщини це турбота про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, своїх співгромадян, сусідів, бабцю тощо

люди ризикували життям на Майдані і боронять свою країну не тому що тупіші за вас а тому що здатні це зрозуміти

в вас є СВОЯ країна і якщо ви її просрали то нах ви потрібні в іншій? ви ніколи там не будете рівним з тими що за боролися і працювали на користь своєї країни, і це справедливо, як на мене

ви за Зєлю голосували?
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09.12.2022 19:38 Відповісти
1) Мой шурин пошел добровольцем. Так вот, недавно ему командир предложил съездить домой на недельку другую, отдохнуть. Ну, правда, за свой счет
По повестке такое никому не предлагают. Почуствуйте разницу?

Добровольцам всегда уважения в разы больше. Но, к сожалению, не всегда можно обойтись только ими.
А те, кто в такое время мутит "схемы" - а куда им повестку выдать прикажете??? В Баден-баден?

2) " в вас є СВОЯ країна " -это не ко мне, за этим к Цареву.

3) нет, а Вы?

Я с 2004 не голосую
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09.12.2022 19:53 Відповісти
з тих хто "мутит "схемы"" краще формувати окремі частини і не змішувати з нормальними людьми, мені особисто не дуже б посміхалося якби мене в бою прикривав такий типочок

я за Пороха

клепки щоб зрозуміти що "внє політікі" лише до певного моменту - висточає
як і для того щоб з повагою ставитися до тих кто зараз гине на фронті
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09.12.2022 20:12 Відповісти
1) з тих хто "мутит "схемы"" краще формувати окремі частини і не змішувати з нормальними людьми - 100% безусловно, согласен.

2) Он екс-президент, официальный кандидат. Что-то мне подсказывает, что останься он президентом, Чонгар бы не разминировали...

3) " клепки - висточає ... " - После 24.02.2022 все кто был вне политики должны были сделать выбор. Ну что ж, значит я бендеровец. Да, теперь да...
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09.12.2022 20:24 Відповісти
а що, потрох рейдеські захоплення скасував ?? а, ну так - він жеж "не мав повноважень" щось з тим зробити ......
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09.12.2022 20:28 Відповісти
ні, не скасував, також не скасував вбивства, крадіжки, подружні зради, хвороби і смерть, але хоча б намагався реформувати наприклад судову систему, яка і лежить в основі рейдерскіх захоплень, бо вони відбуваються саме за рішенням продажного судді
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09.12.2022 21:28 Відповісти
....тобто - нічого не зробив....
Але ні, зробив - повернувся до списку "форбс" ....
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09.12.2022 22:10 Відповісти
катапультою в раїсю
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09.12.2022 19:25 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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09.12.2022 18:45 Відповісти
не здивуюся якщо ці рожі покажуть ксіви героїв України,які зламали карк злому Путеню. кого було нагороджено першим за героїзм у 2022? Колю Котлєту,за оборону Мукачева!
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09.12.2022 18:53 Відповісти
При ***** рейдерили агропідприємства, при зеленому гівнюку, навіть під час війни, рейдерять все. "Людина року", ти не о)(уїв?!
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09.12.2022 18:45 Відповісти
Де поліція ..на 102 дзвонили ? Що там кажуть
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09.12.2022 18:46 Відповісти
Поліція бере участь...
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09.12.2022 18:56 Відповісти
" Ви подзвонили до "Пункту Незламності" який створено завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак. Дякуємо за дзвінок."
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09.12.2022 19:03 Відповісти
ночью котлета лазила по чужим предприятиям. это продолжение банкета, захотел повторить?
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09.12.2022 18:47 Відповісти
Поки цвєт генофонду гине за право нас - бути нацією, +за підтримки ващє сторонніх країн 😴 - ми ж щодня транслюємо світу чергову серію серіалу "укрсомалі" , зранку: "Три зами Трухи", ввечері оце "Як зять Мєдвєдєва завод на Вкраїні собі приписав"... 😬
Риторичне питання... для чого ми такі, і яке в нас майбуття? 🙄
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09.12.2022 18:47 Відповісти
"...о, б...ська Данія, пі...ць всім сподіванням..."(с)Митець
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09.12.2022 20:19 Відповісти
воєнкома привезіть з чистими бланками повісток, до тих "молодиків"!!!!
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09.12.2022 18:48 Відповісти
...й воєнком "домовиться" з ними за якісь "жалюгідні 2-3 тищі доларів" з носа...
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09.12.2022 20:21 Відповісти
Кому война.....
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09.12.2022 18:48 Відповісти
нормально. Почався розпад Зе-режиму.якщо у військовий час рейдери відкрито відбирають щось велике,значить вони впевнені в безкарності і підтримці всіх цих мєнтов,сбу,судів і влади веселих членограїв...
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09.12.2022 18:49 Відповісти
Уродам війна пофігу.
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09.12.2022 18:51 Відповісти
В країні, де вся влада захоплена зельоними і олігархами, ніякі "невідомі" не можуть нічого захоплювати.
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09.12.2022 18:59 Відповісти
а що, при шоколадних і олігархах цього не було ? що змінилося ??? хфаміліі ???
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09.12.2022 20:16 Відповісти
Було ж звичайно. Але там були спроби рейдернути дійсно "невідомими", яких потім поліція та спецура в'язала. Виявлялись людьми Бені, або другими не прикритими владою "ліцамі". А тепер на такі кроки йдуть якраз сили під крилом влади. От про що я. Той же Беня. З ріщницею, що ніхто його в'язати не буде. Навпаки. З 2019 він не території України відіграв абсолютно всі суди, і повернув собі все що забажав, та ще й регулярно звільняється від мільярдних боргів за несплачені податки.
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10.12.2022 12:26 Відповісти
... то, знову Пашинський
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09.12.2022 19:00 Відповісти
але він не був зеленим !!!
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09.12.2022 20:17 Відповісти
Схема стара Петренко-Аваківська, коли навідь без продажних судів щоб дешевше було реєстратори з політичною кришою переєстровували майно, а поліція "захищала" - бандитів, як і при Януковичу, так диму без вогню не буває напевно якийсь кредит був, але так справи не робляться і це не Европа де не дорогі кредити і робиця все прозоро для трудових колективів і народу включно з приватизацією і взагалі ринкові відношення включно фондовий ринок а не алігархічні розбірки. Війна війною, а політично-бандицькому бидлу коли народ захищає країну їсти хочеця завжди і не просто їсти ,а жерти. Будуєму Україну а все рівно виходить рашка тільки тільки з великими держ.боргами.
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09.12.2022 19:00 Відповісти
Ворвались служители мааскавского патреархата верующие во всемагущий пласмасс
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09.12.2022 19:01 Відповісти
кароче у мацковского дебила димона менделя йе родычи в броварах...
мож лицензию родычам на отстрел дыбилов выдать?
безвозместно,канешна...
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09.12.2022 19:02 Відповісти
ні. бо "око государєво" відкриє на них "кримінальне провадження" .
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09.12.2022 20:13 Відповісти
заодно бы и государя свого опрылюдныв...
у нас люба верхушка по любому підари...а у вас?
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09.12.2022 20:30 Відповісти
а про "государя" нех пан в україньскої прокурорки запитає .
в мене особисто "государя" немає, то пан мене з собою попутав .
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09.12.2022 20:35 Відповісти
спізджений єнот зпалився...карочє не жити тобі в ********** паном...
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09.12.2022 20:45 Відповісти
іспаньский сором ....
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09.12.2022 20:57 Відповісти
Наразі журналістів не пускають всередину підприємства на підставі слідчих дій,котрі проводять невідомі ,які увірвалися в середину
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09.12.2022 19:03 Відповісти
Та зажопити тих невідомих і під Бахмут, нехай увірвуться в ворожі окопи?
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09.12.2022 19:13 Відповісти
Инвест няня
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09.12.2022 19:13 Відповісти
В каментах дофіга 73%-го планктона. Мабуть рейдеріт Дімон руками Єрмака
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09.12.2022 19:13 Відповісти
Борадатые дедушки покемона Буратино
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09.12.2022 19:20 Відповісти
Поліщук був спонсором Сапожка ще з початку його політичної кар'єри мера, а тепер, напевне, його непоганий компаньйон. Так що до Дімона це не має ніякого відношення, все закручено на місцевому рівні.
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09.12.2022 19:23 Відповісти
А цим уродам потрібра Україна?((
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09.12.2022 19:19 Відповісти
так.
бо де ще стільки "заробиш"...
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09.12.2022 20:12 Відповісти
Рейдер, іноді, по-хлєщє Шахіда буде.
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09.12.2022 19:22 Відповісти
какие рейдеры во время войны? *********** всех "рейдеров" как вражескую ДРГ. И пусть хоть одна падла потом раскроет рот...
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09.12.2022 19:26 Відповісти
кому война, а кому рейдерский захват и машина Порше за 100 000 долл.
а вообще если честно тихо удивляюсь. где боневтик с дерьмаком, где четкие приказы по недопущению таких случаев во время войны.
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09.12.2022 19:58 Відповісти
ха.ха.ха...
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09.12.2022 20:10 Відповісти
в ********** зовсім кепсько...чи за "ха.ха.ха..." достатньо шекелів насипають?
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09.12.2022 20:56 Відповісти
так.так. а ну тих всіх смільчаків на передок в окопи.
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09.12.2022 19:39 Відповісти
не звертайте увагу,бо "неначасі"!"неначасі"-це такий період узурпації влади та переросподілу майна!початок нової формації "овоч-2"
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09.12.2022 19:44 Відповісти
при попереднику було - "бопутіннападе"(с)
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09.12.2022 20:09 Відповісти
Так он и напал.
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09.12.2022 23:26 Відповісти
Судья Вовк уже все решил...по факту он президент Украины..а вы думали Порошенко или Зеля?😝
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09.12.2022 19:55 Відповісти
если присмотреться, не ведут ли следы от рейдеров к шапито-95?
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09.12.2022 19:56 Відповісти
Коли "невідомі" під час війни зохоплюють підприємство, то їх треба стріляти як ворогів. Невже ніхто з охорони не знайомий зі статутом ППС?
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09.12.2022 19:58 Відповісти
Що за є........й паноптікум в країні ??? яке нах "рейдерське захоплення" ?? раніше було "неначасібопутіннападе", а тепер ЩО ???????
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09.12.2022 20:08 Відповісти
Не може вца навести порядок?.чи в нас вже ,,свадьба в малиновке".?.в перший місяць війни рейдерів перестріляли б як дрг.зараз ,,попустило" ,наволоч повилазили з карпатських ,, окопів".
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09.12.2022 20:54 Відповісти
господи,в стране война а эти мрази друг с другом воюют!
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09.12.2022 21:24 Відповісти
А сколько судей продажных, прокуроров, мусоров, пограничников, чиновников и прочих задержаны за преступления? Та им дали штраф меньше, чем они заработали. Тех, кого поймали.

Везде всем известен единственный способ борьбы с коррупцией: тотальная, систематическая работа и тысячи задержанных людей на большие сроки с конфискацией награбленного, включая офшоры, европейские счета, членов семьи и многие другие способы закрысить деньги. Ее нету по понятным причинам, выйдут сами на себя. Законы человечества никак не нарушены, ну просто история тысячи случаев аналогичных преподносит в учебниках.
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09.12.2022 21:31 Відповісти
Стріляти на пораження. Після війни розберемось.
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09.12.2022 21:53 Відповісти
тип апорошенковские времена во время войны наверно днепр 1 коломойши
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09.12.2022 21:55 Відповісти
По инсайдерским данным, ООО "Стар Инвестмент ВАН" подчиняется пророссийскому олигарху Виктору Полищуку - владельцу торговых сетей электроники "Технополис" и "Эльдорадо", а также столичному ТРЦ "Gulliver". Как выяснили https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/newsamp-namagavsya-vivezti-elitni-avto-v-moldovu-pid-chas-vijni-rosijskij-shlejf-vlasnika-gulliver-polischuka-01-08-2022.html журналисты , супруга бизнесмена Лилия Резвая является членом семьи экспрезидента российской федерации Дмитрия Медведева.

"СтопКор" обратился с информационным запросом в ООО "Стар Инвестмент ВАН" с просьбой опровергнуть или подтвердить обвинения.
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09.12.2022 21:58 Відповісти
Добросовісно прочитав всі коментарі і сумно стало - невже Україна не заслуговує кращої долі, за що гинуть наші Герої? Війна скінчиться і все знову піде по колу - все продажне?
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09.12.2022 22:00 Відповісти
слідчому виявити винних як два пальці об асфальт
потім винуватих в редерстві, як що вони дійсно, безпідставно. через підробку доків захопили підприємство, до стіни і в расход
як що діючі власники підняли кіпіш і брешуть, то їх до стіни
рейдерство зникне в Україні як прищ з сраки,
навіть не знаєш коли
був, болів, а тут раз, а його нема
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09.12.2022 22:44 Відповісти
Мінюст в дії правда щось з російським майном в Україні так не виходить до тепер не переєстровано на державу Україна
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10.12.2022 00:30 Відповісти
У нас вообще какие-то структуры работают ?! Только депутатское Пабло живёт , остальные побоку . Дождется мудачье расплаты : скорой и эффективной . Дождется , ничего не спасет .
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10.12.2022 22:58 Відповісти
 
 