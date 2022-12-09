У селі Урзуф під Маріуполем зафіксували "приліт" на російський полігон, - Андрющенко
У захопленому російськими військовими селі Урзуф під Маріуполем зафіксовано "приліт" на ворожий військовий полігон.
Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Урзуф. Подтверждаем прилет на полигон русни", - написав радник мера.
Він зазначив, що наразі уточнюються результати цього "прильоту".
Раніше Андрющенко повідомляв, що в село Урзуф прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки загарбників. Також тут розселено частину військового командування середньої ланки. Через це в селі Урзуф декілька днів поспіль глушиться мобільний зв’язок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Центр 820
показати весь коментар09.12.2022 19:04 Відповісти Мені подобається 15
Evgeny N
показати весь коментар09.12.2022 19:04 Відповісти Мені подобається 10
Jimmy Hill
показати весь коментар10.12.2022 00:41 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль