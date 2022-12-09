У селі Урзуф під Маріуполем зафіксували "приліт" на російський полігон, - Андрющенко

У захопленому російськими військовими селі Урзуф під Маріуполем зафіксовано "приліт" на ворожий військовий полігон.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Урзуф. Подтверждаем прилет на полигон русни", - написав радник мера.

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Він зазначив, що наразі уточнюються результати цього "прильоту".

Раніше Андрющенко повідомляв, що в село Урзуф прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки загарбників. Також тут розселено частину військового командування середньої ланки. Через це в селі Урзуф декілька днів поспіль глушиться мобільний зв’язок.