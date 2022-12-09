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Трактор підірвався на міні в Рівненській області, - ОВА

міни,розмінування

У Рівненській області у лісі неподалік Зарічного на міні підірвався причіп трактора, водій та пасажир не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знака мінного поля. А винуватців було затримано після спроби втечі", - написав Коваль.

Він нагадав, що на Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси.

"І не потрібно думати, що ви "найхитріші". Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу. Ще раз закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Йдеться насамперед про ваше життя та безпеку", - наголосив голова ОВА.

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Автор: 

мінування (1217) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+5
Ну да, ліс можна тирити тільки лісникам.
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09.12.2022 21:03
+1
А тобі-то - яке діло до українських лісів, "внутріМКАДівець"?
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09.12.2022 22:13
+1
В тому селі раніше корів у лісі пасли, зараз не дозволяють. Маленький клапоть паші залишили селянам. Уже третина села корів більше не тримають.
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10.12.2022 00:56
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Ну да, ліс можна тирити тільки лісникам.
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09.12.2022 21:03 Відповісти
А тобі-то - яке діло до українських лісів, "внутріМКАДівець"?
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09.12.2022 22:13 Відповісти
ліс не можна нікому тирити,а знаєш факти іди в правоохоронні органи, а не плети аби плести
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09.12.2022 23:26 Відповісти
Тут така ситуація. Родич сьогодні розказував. Їх село не газифіковане, посеред лісу, а дров немає де взяти. Вихід вкрасти, або крадене купити. Пробували селян навіть у ліс по гриби не пускати.
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10.12.2022 00:51 Відповісти
В тому селі раніше корів у лісі пасли, зараз не дозволяють. Маленький клапоть паші залишили селянам. Уже третина села корів більше не тримають.
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10.12.2022 00:56 Відповісти
Щось Ваш родич прибріхує Я сам живу на Поліссі - у лісовій зоні Так лісники самі людям пропонують збирать хмиз та сушняк - щоб ліс очистить та понизить ризик лісової пожежі А скот пасти заборонили, скоріш всього, тому, що там великі масиви молодих насаджень От лісники їх і бережуть від витоптування та поїдання тваринами Правда, зараз, в основному, сосняк садять, а його не їдять свійські тварини, але ж ногами, випасаючи траву, молоді деревця ламають
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10.12.2022 01:46 Відповісти
То р все особливості місцевого самоврядування. Мова про південний захід Волині, Цуманські ліси. Корів пасли "чергу" в дозволених місцях, зараз ніде в лісі не дозволяють. Швагро здав корову і не жаліє. Я теж вважаю, що майбутнє за фермами, а не 1-2 корови на двір. А з дровами проблема тільки в цьому році, щось там мутять.
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18.12.2022 12:12 Відповісти
Ти далі продовжуєш? шльондра двірцева кацапська?!
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10.12.2022 02:59 Відповісти
Не розказуй кацапських казок.
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10.12.2022 02:58 Відповісти
А звідки на Рівненщині міни взялися? Хіба окупант побував і на заході країни?
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10.12.2022 22:55 Відповісти
Свої міни на кордоні з Білорашкою.
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18.12.2022 12:13 Відповісти
 
 