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Протягом 9 грудня росіяни завдали по Сумщині 48 ударів, - ОВА

сумщина

Російські війська протягом дня завдали 48 ударів по Сумській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

Він зазначив, що противник обстріляв прикордонне село Шалигинської громади із мінометів 120-міліметрового калібру. Зафіксовано 8 ударів.

"Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - заявив Живицький.

Крім того, 8 грудня у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. "Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома", - заявив голова ОВА.

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Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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