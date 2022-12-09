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CША готують 100 команд саперів для розмінування територій в Україні

міни,розмінування

США розраховують до весни 2023 року сформувати та профінансувати роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які, починаючи з березня, знешкодили близько 500 тис вибухонебезпечних предметів. Водночас представник Держдепартаменту США наголосив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати в процесі роботи.

На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Державний департамент США виділяє 91,5 млн дол.

"Ця програма - унікальна. Це єдиний серед профінансованих іноземними державами великий проект із навчання саперів всередині України. Адже інші такі проекти зазвичай вимагають, аби українські фахівці виїжджали за кордон. Крім того, всі інші урядові організації можуть узяти участь у цьому проекті та ділитися досвідом. Він був створений як програма для координації між різними країнами-донорами. Скажімо, кілька країн планують постачати обладнання, але не можуть проводити тренувальні курси в Україні. Наш проект допоможе заповнити цю прогалину", - зазначив представник Держдепу.

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Автор: 

США (22643) розмінування (989)


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Кращеб 100 команд Командос-але й за саперів дякуємо...
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09.12.2022 23:08 Відповісти
Це ви хочете 100 Шварцнегерів? То було кіно,наразі ЗСУ це і є Командос,але України.
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09.12.2022 23:13 Відповісти
Війну потрібно ще виграти.
Краще б дали більше Хаймарсів, 155-мм артилерії та ***********. А також Абрамсів з F-15, F-16.
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09.12.2022 23:10 Відповісти
Україна буде ставати постачальником продовольства у новій системі світу після війни, тому зрозуміло, що допомога у розмінуванні українських ланів буде поширюватися. Захід вже зараз думає про майбутню структуру світу. Не бачу тут зради. До того ж, саме продажа збіжжя стане для України нашим економічним підгрунтям для відновлення держави.
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10.12.2022 00:15 Відповісти
Де ви такі беретеся?ти розумієш що мелеш дурню?це той самий ідіотизм ,ті ж наративи за якими ми за 30 років із індустріальної держави стали жопою світу.сільським господарством ти будеш нижче рівня африканських найбідніших країн.де ми і були до початку повномасштабного.іди дороги будуй,уе нас підніме,на слідуючий рік на дороги вдвічі більше виділимо ніж Штати нам на війну кинуть
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10.12.2022 06:30 Відповісти
Шановний, напис "бандерівець" не робе Вас патріотом і розумником. Данія є європейським лідером виробництва свинини. Вона теж "сільськогосподарська"? Канада експортує велику кількість збіжжі. Вона теж неіндустріальна? Індустріалізація не є синонимом "ставати селюками". Стосовно "жопи". Ви знаєте показник врожайності збіжжя в Україні в останні роки? 40-50 як мінімум, а то й 70-80. Це на рівні показників високорозвинених країн. То що Ви має проти того, щоб вирощувати велику кількість збіжжя, продавати його та на ці гроші здійснювати так любу Вам "індустріалізацію"? І останнє. Індустріалізацію вигадали більшовики. Нагадаю, що здійснювалася вона, знов ж таки, за рахунок продажу зерна.
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10.12.2022 09:59 Відповісти
 
 