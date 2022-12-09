CША готують 100 команд саперів для розмінування територій в Україні

США розраховують до весни 2023 року сформувати та профінансувати роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які, починаючи з березня, знешкодили близько 500 тис вибухонебезпечних предметів. Водночас представник Держдепартаменту США наголосив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати в процесі роботи.

На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Державний департамент США виділяє 91,5 млн дол.

"Ця програма - унікальна. Це єдиний серед профінансованих іноземними державами великий проект із навчання саперів всередині України. Адже інші такі проекти зазвичай вимагають, аби українські фахівці виїжджали за кордон. Крім того, всі інші урядові організації можуть узяти участь у цьому проекті та ділитися досвідом. Він був створений як програма для координації між різними країнами-донорами. Скажімо, кілька країн планують постачати обладнання, але не можуть проводити тренувальні курси в Україні. Наш проект допоможе заповнити цю прогалину", - зазначив представник Держдепу.

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