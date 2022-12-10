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Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну для аналізу гуманітарної ситуації

гріффітс

Наступного тижня Україну відвідає заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який проаналізує ефективність гуманітарної допомоги в умовах зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік,

 Гріффітс перебуватиме в Україні з 12 до 15 грудня, зустрінеться з урядовцями, партнерами ООН з гуманітарних організацій, представниками неурядових організацій і дипломатичного корпусу, а також людьми, котрі постраждали від війни, зазначив Дюжаррік.

За словами речника, заступник генсека Організації Об'єднаних Націй "проаналізує ефективність гуманітарного реагування та нові виклики, які виникають у зв'язку з пошкодженнями інфраструктури та зимовими морозами".

У Миколаєві Гріффітс відвідає місце проживання внутрішньо переміщених осіб та хлібопекарню, яка працює за підтримки ООН.

У Херсоні він огляне пункт розподілу гуманітарної допомоги.

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Автор: 

ООН (3342) Гріффітс Мартін (9)


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Діда заступає ще старший дід? Перспективна організація
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10.12.2022 00:26 Відповісти
"Аналізи" роблять не тут, для цього є лікарські заклади...
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10.12.2022 05:22 Відповісти
ПНХ
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10.12.2022 06:49 Відповісти
 
 