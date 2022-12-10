Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну для аналізу гуманітарної ситуації
Наступного тижня Україну відвідає заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який проаналізує ефективність гуманітарної допомоги в умовах зими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік,
Гріффітс перебуватиме в Україні з 12 до 15 грудня, зустрінеться з урядовцями, партнерами ООН з гуманітарних організацій, представниками неурядових організацій і дипломатичного корпусу, а також людьми, котрі постраждали від війни, зазначив Дюжаррік.
За словами речника, заступник генсека Організації Об'єднаних Націй "проаналізує ефективність гуманітарного реагування та нові виклики, які виникають у зв'язку з пошкодженнями інфраструктури та зимовими морозами".
У Миколаєві Гріффітс відвідає місце проживання внутрішньо переміщених осіб та хлібопекарню, яка працює за підтримки ООН.
У Херсоні він огляне пункт розподілу гуманітарної допомоги.
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