Білорусь дозволить транзит українського зерна для експорту з Литви, - ООН
Білорусь 9 грудня повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для експорту з литовських портів, заявив речник ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.
За словами Стефана Дюжарріка, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем у Нью-Йорку 9 грудня.
Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції", сказав Дюжаррік.
Топ коментарі
+20 Яр Холодний
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А тут - на тобі: "Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції"
Виявляється - їх санкції придушили!
Але.... 😕
Баранку от бубліка бульбофбреру!
70 -100 тис. рашистів в білорашці, можливий повторний наступ на Київ.
Треба вивозити через Польщу
Так само сталин в 41м трамбовал оккупированное Германией приграничье Польши жд составами с 'безвозмездным' зерном, рудой, лесом, нефтью и пр., вплоть до ночи на 22 июня, подтягивая свою армию вторжения к захвату всех 'даров', но уже со всей Германией и Европой в целом.
Ликвидация в https://youtu.be/W6qSLTlVWHU Германии https://youtu.be/W6qSLTlVWHU неделю назад попытки гос.переворота с промосковским королём Генрихом https://youtu.be/W6qSLTlVWHU XIII (https://youtu.be/W6qSLTlVWHU декабрь 2022 ! ) - из той же шизоидной кремлёвской 'оперы'
перші вагони може і пройдуть, а потім буде тей самий кацшантаж - бо ви від них залежатиме в цьому сенсі - почуй себе Германією на кацапській трубі з газом називається.
нічому ні вчимося - ні на своїх прикладах ні на чужих....
а почему?
а, свои есть, понятно.
Понятно зачем