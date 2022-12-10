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Білорусь дозволить транзит українського зерна для експорту з Литви, - ООН

зерно

Білорусь 9 грудня повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для експорту з литовських портів, заявив речник ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Стефана Дюжарріка, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем у Нью-Йорку 9 грудня. 

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції", сказав Дюжаррік.

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Автор: 

Білорусь (7926) зерно (3118) експорт (4467)


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Топ коментарі
+20
А я вже "очі витріщив": "Що це в лісі здохло?!!!" Білоруси почали власною головою думать?
А тут - на тобі: "Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції"
Виявляється - їх санкції придушили!
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10.12.2022 00:55
+16
С таким соседом лыкашенком лучше держать рельсы разобранными, шпалы заминированными. Лейтенант Чонгар не даст соврать!
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10.12.2022 01:37
+15
"негры страдают из-за того, что хохлы не сдаются" 👿
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10.12.2022 01:10
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А я вже "очі витріщив": "Що це в лісі здохло?!!!" Білоруси почали власною головою думать?
А тут - на тобі: "Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції"
Виявляється - їх санкції придушили!
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10.12.2022 00:55 Відповісти
нічого в тому кацапсьkому лісі не здохло - всі тварі на місцях, там і були.
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10.12.2022 03:35 Відповісти
Хіба щоб влаштувати якусь провокацію. Це ж явно не ініціатива білорусів, а московітів.
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10.12.2022 07:00 Відповісти
А ж/д сообщение разве не заблокировано?
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10.12.2022 00:59 Відповісти
под сенью ЗЕ-лени... 👿
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10.12.2022 01:05 Відповісти
Возможно, но то уже не будут вотчины пуйла и лукашенки. После года войны товары от "луки" ни один нормальный супермаркет на полки не выложит. Токсично для бизнеса
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10.12.2022 01:42 Відповісти
Какая рашка через три года, Ваня?
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10.12.2022 07:05 Відповісти
Заблоковано! У нас в бік Білорусі поїзд через Славутич іде тільки до станції Неданчичі (5 км до Дніпра) Раніше ходив через міст до Йолчі (Білорусь) До Горностаївки (прикордонна станція на лінії в бік Гомеля) "дизель" не ходить зовсім Товарняки ходять до Славутича та (здається) до Грибової Рудні - там піщаний кварцевий кар"єр (близько 10 км від білоруського кордону)
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10.12.2022 02:00 Відповісти
Еге ж, спочатку теж здивувався що "...без будь яких умов"
Але.... 😕

Баранку от бубліка бульбофбреру!
70 -100 тис. рашистів в білорашці, можливий повторний наступ на Київ.
Треба вивозити через Польщу
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10.12.2022 01:02 Відповісти
І трубопровод олійний кинути на Гданськ
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10.12.2022 01:03 Відповісти
С таким соседом лыкашенком лучше держать рельсы разобранными, шпалы заминированными. Лейтенант Чонгар не даст соврать!
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10.12.2022 01:37 Відповісти
Вы немного преукрасили в 70-100К рашистов в бульборейху, там нет такого количества рашистов. А то что "чипсы" хотят торговать и пропускать транзит в Литву - дырку от бублика ихнему бульбенфюреру, хотелка у него отросла, но мозг не прогресирует. Кто с этой падлой будет сотрудничать, особенно после 24.02.22? Я надеюсь что наша власть не проводит подковерные переговоры ... очень хочу надеятся, но не уверен на 100%
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10.12.2022 10:50 Відповісти
Гидкий движняк пішов з аміакопроводом, калійка за зерно....👿
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10.12.2022 01:07 Відповісти
"негры страдают из-за того, что хохлы не сдаются" 👿
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10.12.2022 01:10 Відповісти
бабло не пахне ..зеленський
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10.12.2022 01:29 Відповісти
вони по нас ракетами а слуги народу по них зерном..
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10.12.2022 01:30 Відповісти
Може біларуси подивились на лугандон і замислілись
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10.12.2022 01:52 Відповісти
Які солодкі раптом стали білокацапи! А ху-ху не хо-хо?
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10.12.2022 02:45 Відповісти
Пускай свой этот транзит засунут себе в одно место. Шестерки рашистские.
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10.12.2022 02:56 Відповісти
Че за херня , и на хера это Украине. Решили Упыря убложить
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10.12.2022 03:12 Відповісти
Это и попытка излишней нагрузки на жд северо-запада Украины.

Так само сталин в 41м трамбовал оккупированное Германией приграничье Польши жд составами с 'безвозмездным' зерном, рудой, лесом, нефтью и пр., вплоть до ночи на 22 июня, подтягивая свою армию вторжения к захвату всех 'даров', но уже со всей Германией и Европой в целом.

Ликвидация в https://youtu.be/W6qSLTlVWHU Германии https://youtu.be/W6qSLTlVWHU неделю назад попытки гос.переворота с промосковским королём Генрихом https://youtu.be/W6qSLTlVWHU XIII (https://youtu.be/W6qSLTlVWHU декабрь 2022 ! ) - из той же шизоидной кремлёвской 'оперы'
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10.12.2022 21:03 Відповісти
Пішов накуй разом зі своїм транзитом!
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10.12.2022 03:31 Відповісти
дибилізм, білорусь вороги, кордон повинен бути весь тупо замінований і переритий, ніяких дипвідносин, ***** **********
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10.12.2022 03:36 Відповісти
Це якісь жарт? Бо таку х*йню і не придумаєш. Тут пишить про ракети з білорусі які летять, про можливий наступ. А ці придуркі хочуть зерно через бульборейх перевозити?! п*здец
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10.12.2022 03:47 Відповісти
Де та бабця, яка постійно нагадує їм-"які ж вони кончені"...
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10.12.2022 05:27 Відповісти
@#₴%!?! То може одразу кацапам те зерно віддати?
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10.12.2022 06:00 Відповісти
повірте ще ****************** бульбашному - зерозуму хватить.
перші вагони може і пройдуть, а потім буде тей самий кацшантаж - бо ви від них залежатиме в цьому сенсі - почуй себе Германією на кацапській трубі з газом називається.
нічому ні вчимося - ні на своїх прикладах ні на чужих....
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10.12.2022 06:34 Відповісти
Слів нема. Одні вирази... Недруковані... Кордон з білорусами має бути закритий як мінімум до капітуляції рашки. Хто дасть гарантію щорозблокованим шляхом не нападуть вороги?
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10.12.2022 06:34 Відповісти
Лука і нашим і вашим.
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10.12.2022 06:44 Відповісти
айай, а что роися не покупает удобрения, да!?
а почему?
а, свои есть, понятно.
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10.12.2022 07:23 Відповісти
Ага, а від бульбашів зерно поїде пряміком ло парашки. А захід виразить чергову "занепокоїність".
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10.12.2022 07:25 Відповісти
Амбразевичу надо прикрутить кремлёвское амбре, исходящее от него.
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10.12.2022 07:35 Відповісти
Восстановить ЖД вот похоже цель

Понятно зачем
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10.12.2022 08:04 Відповісти
Кацапы будут контролировать поставки украинского зерна. Когда им надо - задерживать. Использовать для контрабанды и провокаций. Что мешает кацапам обрызгать зерно какой-нибудь гадостью и потом орать "не соответствует качеству, лучше покупайте ворованное нами с Херсонщины"?! Или использовать зерновозы для контрабаса в ЕС. На мой взгляд очень сомнительная инициатива. Турки хоть как-то следят за кацапами, а в белорусской области украинское зерно полностью во власти кацапов без всякого контроля.
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10.12.2022 10:38 Відповісти
 
 