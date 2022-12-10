Білорусь дозволить транзит українського зерна для експорту з Литви, - ООН

Білорусь 9 грудня повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для експорту з литовських портів, заявив речник ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Стефана Дюжарріка, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем у Нью-Йорку 9 грудня.

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції", сказав Дюжаррік.

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