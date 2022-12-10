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Артилерія ЗСУ протягом 9 грудня уразила 2 райони зосередження окупантів, - Генштаб

артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість вогневих ударів по ворогу, завданих 9 грудня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - зазначається у повідомленні.

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10.12.2022 01:54 Відповісти
Як кава.Вона як у зернах які перемелюють.
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10.12.2022 06:27 Відповісти
 
 