Артилерія ЗСУ протягом 9 грудня уразила 2 райони зосередження окупантів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість вогневих ударів по ворогу, завданих 9 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - зазначається у повідомленні.