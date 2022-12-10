Артилерія ЗСУ протягом 9 грудня уразила 2 райони зосередження окупантів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість вогневих ударів по ворогу, завданих 9 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - зазначається у повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass
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