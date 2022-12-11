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ЗСУ завдали удару по росіянах в окупованій Кадіївці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кадіївка

Російсько-окупаційні війська заявили про удар Сил оборони України по приватному готелю у місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Окупанти заявили, що будівля готелю зруйнована через удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Цей готель, як зазначається, розташовувався у районі центрального ринку. російські Telegram-канали пишуть, що йдеться про "Гостевой дом Жданова", у якому були члени ПВК "Вагнер".

На місці працюють рятувальники та розбирають завали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині доправлено 50 поранених найманців, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
десь з десяток MQ-9 Reaper Block-1\Block-5 років випуску 2011-2016 будуть передані Україні після курсу навчань персоналу. А може вже передані, дивлячись на масову бавовну у Криму. Коротше - все списуємо на совєцькі "Стріжі" )))
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11.12.2022 01:36
+19
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11.12.2022 01:27
+14
Ласкаво просимо до пекла, твари
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11.12.2022 02:46
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Слава ВСУ !
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11.12.2022 01:21 Відповісти
Аню... -- не палися -- дівкою зовізо не станеш.
ЗСУ Слава! -- щоб ти знала...*)
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11.12.2022 01:27 Відповісти
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11.12.2022 01:27 Відповісти
десь з десяток MQ-9 Reaper Block-1\Block-5 років випуску 2011-2016 будуть передані Україні після курсу навчань персоналу. А може вже передані, дивлячись на масову бавовну у Криму. Коротше - все списуємо на совєцькі "Стріжі" )))
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11.12.2022 01:36 Відповісти
Бундес, десь 1500 українських спеців готує... -- не для НАТО, сомо собою зрозуміло...
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11.12.2022 01:42 Відповісти
З пів року тому -- по автобану А9 -- , песочного кольору техніку тягали на Берлін. БУ-шну трошки...
Зараз зелененька пішла -- свіжопофарбована... -- є такі екземпляри, що я такого тільки в кино бачив!
Все буде Гаразд! *) -- тримаймось...
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11.12.2022 01:49 Відповісти
Горить-палає скотобаза ворожа. (і не одна!)
Рідна Україна переможе!
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11.12.2022 01:52 Відповісти
Перші хвилини після прильоту в штаб рашистів у Мелітополі.

https://t.me/oleksiihoncharenko/29110
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11.12.2022 02:23 Відповісти
-- підтримав!
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11.12.2022 02:27 Відповісти
Какой-то чурка комментирует -- русский-глаз узкий.
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11.12.2022 02:31 Відповісти
Гарненько "погостювала" мерзота кацапська.
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11.12.2022 02:40 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла, твари
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11.12.2022 02:46 Відповісти
....на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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11.12.2022 12:10 Відповісти
Чернобаевка, другий сезон.
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11.12.2022 02:54 Відповісти
Тю. Так канашєнкав всі HIMARS давно знищив.))
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11.12.2022 05:12 Відповісти
Этот черт только все нейронные связи в своей башке пока что уничтожил
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11.12.2022 14:38 Відповісти
До пекла рашиські чорти.
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11.12.2022 08:38 Відповісти
Гарна штука американський "Хімарс", відшукає і дістане кацапа в любому місті і селі України. Краще було б жити у своєму болоті, та ні, воно поперло нас "визволяти" і вчити своєї утопії "русского мира".
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11.12.2022 08:40 Відповісти
Такі новини - як бальзам на душу)
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11.12.2022 08:45 Відповісти
 
 