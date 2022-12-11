Для залякування місцевого населення росіяни обстріляли окуповану Горлівку, - Генштаб ЗСУ
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - зазначається у повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Що почув -- за те й сказав...
...іди вже -- не чіпайся, совецький охвіцер...*)
Я тебе мовчки пару років спостерігав -- ти скоїв мені враження...*) -- я не винуватий...
Ще й так ризикує зазнати пекельних борошнів за "кацапи".
Втім, навіщо мені тебе годувати? Ти й сам чудово під'їдаєшся на канапі з льоху... -- пеши есчё! *)
Скажи куратору, що тебе "розкусили"! Хай знімає тобі "преміальні" та шукає тобі новий нік - цей вже "спалився"
черговий чухраИнэц!!!!