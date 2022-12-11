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Генштаб ЗС (4472) Горлівка (201) обстріл (20945)

Для залякування місцевого населення росіяни обстріляли окуповану Горлівку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горловка,горлівка

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
За 9 років війни нормальні горлівчани вже виїхали з тої "зачумленої" території Залишилися лише "Да *****! Лишь-бы зарплаты и пенсии вовремя платили!" Комусь їх жаль?
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11.12.2022 03:11
+11
Телепню! З тебе такий "знаючий українську мову з 1962-го року" - "як з гімна - куля"! "не чіпайся", "ти скоїв мені враження"... - "всраться і не жить"! "Гугл-перекладач поправ - "лапті" виглядають!
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11.12.2022 03:15
+10
Тобі у Пригожина доплачують за "знание хахляцкава язика", чи так на загальній ставці і тримають?
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11.12.2022 02:30
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Щось українська пропаганда тупить. Таке враження, що кацапи рятують українське населення... ...і це вже тенденція.
Що почув -- за те й сказав...
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11.12.2022 02:18 Відповісти
Тобі у Пригожина доплачують за "знание хахляцкава язика", чи так на загальній ставці і тримають?
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11.12.2022 02:30 Відповісти
Я навіть не знаю, хто такий Пригожин. Мовою володію, десь з 1962 року... -- з першого слова.
...іди вже -- не чіпайся, совецький охвіцер...*)
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11.12.2022 02:37 Відповісти
Та ти що? Не знаєш, хто такий "Пригожин"? Це той, хто тобі гроші платить за підривну пропаганду проти України Таку, "хитропідленьку"... Наче (на перший погляд) -"майже патріотичну" А принюхаєшся - "тухлятинкою" кацапською віє
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11.12.2022 02:58 Відповісти
Це твої проблеми -- шо ти вже не совок і не кацап.
Я тебе мовчки пару років спостерігав -- ти скоїв мені враження...*) -- я не винуватий...
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11.12.2022 03:08 Відповісти
Телепню! З тебе такий "знаючий українську мову з 1962-го року" - "як з гімна - куля"! "не чіпайся", "ти скоїв мені враження"... - "всраться і не жить"! "Гугл-перекладач поправ - "лапті" виглядають!
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11.12.2022 03:15 Відповісти
Підлога країни вас підтримує
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11.12.2022 07:31 Відповісти
Та куди йому перекладач поправить, це створіння в люди пустили рота розкрить, то в нього радості повні боягузи.

Ще й так ризикує зазнати пекельних борошнів за "кацапи".
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11.12.2022 07:47 Відповісти
А Курськ коли?
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11.12.2022 03:05 Відповісти
За 9 років війни нормальні горлівчани вже виїхали з тої "зачумленої" території Залишилися лише "Да *****! Лишь-бы зарплаты и пенсии вовремя платили!" Комусь їх жаль?
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11.12.2022 03:11 Відповісти
Ну, ти реально совок. ...тобі настало гасла малювати, типу: Хто не з нами, той проти нас! *)
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11.12.2022 03:17 Відповісти
Баран! Ти прийшов сюди з брехнею Продовжив брехать, коли тебе на брехні підловили А тепер мені кидаєш звинувачення в "більшовицькому" підході? Ти ще мене обізви "кацапським провокатором"! І де вас, таких недоумків, підбирають? На якій "помийниці"?
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11.12.2022 03:22 Відповісти
Я ж тільки реагую на тебе... ...кут падіння дорівнює куту відображення...
Втім, навіщо мені тебе годувати? Ти й сам чудово під'їдаєшся на канапі з льоху... -- пеши есчё! *)
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11.12.2022 03:30 Відповісти
Ох від тебе й смердить "кацапщиною" Та запам"ятай: Гугл-переклад - "ТЕХНІЧНИЙ"Він дає лише приблизний переклад мовних висловів (Не "кут відображення" а "кут відбиття") Ти не "носій української мови" - як би ти "з штанів не вискакував" І якщо ти вперто брешеш в тому, що ти її "носій" (а ти ним не є - я це довів) - то де гарантія, що ти не брешеш в іншому?
Скажи куратору, що тебе "розкусили"! Хай знімає тобі "преміальні" та шукає тобі новий нік - цей вже "спалився"
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11.12.2022 03:49 Відповісти
*)
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11.12.2022 03:54 Відповісти
Все? "Злився"? Привіт куратору! Скажи хай методички регулярніше обновляє!
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11.12.2022 04:01 Відповісти
ахахахаха!!!! "........ тобі настало гасла малювати......"🤣🤣🤣🤣

черговий чухраИнэц!!!!
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11.12.2022 04:27 Відповісти
бий свій свого-для касабів це вірно
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11.12.2022 07:53 Відповісти
Господи, помоги мне избавиться от "своих"! От врагов я и сам избавлюсь!
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11.12.2022 08:50 Відповісти
Будуть втікати в расєю..а било всьо так па дамашнєму
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11.12.2022 08:12 Відповісти
Б'ють своїх, то означає, що кохають. Мені тих виродків і не школа, самі звали в свій будинок війну, то хай отримують, бо війна прийшла в Україну через "Дамбас" і Крим. Чомусь впевнений, що вони наїдяться її за цей і наступний рік до несхочу. Кацапи відступаючи, будуть все перемішувати з вогнем і землею.
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11.12.2022 08:30 Відповісти
Похоже что артиллерийские радары можно выбрасывать на мусорку. Не для той войны делались. Я не знаю, отличают ли они прилеты и выстрелы? Но уверен, что в окопах Вердена они совершенно бесполезны.
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11.12.2022 08:49 Відповісти
 
 