На церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала мова України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував вручення Нобелівської премії миру українській організації "Центр громадянських свобод".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні 10 грудня.
"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, – завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням.
Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня – День прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
А "Блазень" з "блазенятами" - у чергах на аплодисменти та славослов"я
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Каталог помилок Зеленського (можливо планових) пізніше вийде в томах! А головна помилка народу - в 2019 році обрати в президенти аніматора для дорослих з запросами гумору не вище брючного реміня...
Кров'ю відхаркуємо цей вибір. Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік в умовах війни здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму.
Что война Путлера против Украины это на втором плане. Главное это ошибки Зеленского.
Не ху&ла, а президента Украины.???
Если в дне корабля образовалась дыра, то надо ЕЕ быстро заделывать, а не обсуждать прошедшие события.
Иначе корабль затонет и погибнут все.
Победа Украины- вот главная задача.
Все для Победы. Это единственный главный вызов Украины.
Меняют...
Конечно Гундосик бросился оправдывать это действо
Лише українською!
Народу України за боротьбу зі світовим злом.
Нобелівський комітет чергова організація, яка із благими цілями садить нас на одну дошку з рашистами...
Премія трьом частинами "єдінорусского народа".
Про що ще має мріяти буйло?
Нам треба було відмовитись від премії!
"Мы не бывшая союзная республика"
Рахмонов
Скільки українців за це загинуло?