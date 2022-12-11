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Зеленський (17381) Нобелівська премія (73)

На церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала мова України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вручення Нобелівської премії миру українській організації "Центр громадянських свобод".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні 10 грудня.

"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, – завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням.

Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня – День прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським, російським та білоруським правозахисникам вручили Нобелівську премію миру

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
«Війна - це здебільшого каталог грубих помилок» - Уїнстон Черчілль...

Каталог помилок Зеленського (можливо планових) пізніше вийде в томах! А головна помилка народу - в 2019 році обрати в президенти аніматора для дорослих з запросами гумору не вище брючного реміня...
Кров'ю відхаркуємо цей вибір. Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік в умовах війни здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму.
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11.12.2022 02:41
+20
Одні українці стоять в очікуванні черги на мобілізацію Інші - у чергах на кордоні, щоб привезти волонтерську допомогу Ще дехто - у чергах на здачу крові на донорських пунктах
А "Блазень" з "блазенятами" - у чергах на аплодисменти та славослов"я
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11.12.2022 01:55
+20
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11.12.2022 02:52
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йому-шнобелевску премію ім ющенка
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11.12.2022 01:43 Відповісти
Одні українці стоять в очікуванні черги на мобілізацію Інші - у чергах на кордоні, щоб привезти волонтерську допомогу Ще дехто - у чергах на здачу крові на донорських пунктах
А "Блазень" з "блазенятами" - у чергах на аплодисменти та славослов"я
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11.12.2022 01:55 Відповісти
До тебе питань нема, але! Не подобаэться тобі Україна -- звалюй к нам у Німеччину. ...а не здатний, так мовчи...
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11.12.2022 02:02 Відповісти
А "Німеччина" у тебе де? У Подоляка у офісі?
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11.12.2022 02:11 Відповісти
Якась навала на Цензор зеленої наволочи, не звертайте уваги.
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11.12.2022 02:16 Відповісти
Це не навала, це інформаційна політика -наймати придурків задолізів
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11.12.2022 11:05 Відповісти
Чому ви зелені поголовно тупі?
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11.12.2022 02:13 Відповісти
якби були не тупі,не були б "зелені" )))
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11.12.2022 03:32 Відповісти
Та мовчи вже... -- без ніякого офісу...*)
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11.12.2022 02:13 Відповісти
Є інший варіант - "рівнозначний" : вона у тебе у "ВнутріМКАДьї" Що "подолячата", що "пригожинці" - смердять однаково
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11.12.2022 02:26 Відповісти
Перші хвилини після прильоту в штаб рашистів у Мелітополі.

https://t.me/oleksiihoncharenko/29110
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11.12.2022 02:27 Відповісти
Хто це зробив? Таке було гарне місце, все якось по-домашнтому...Невже бандьорівці напали на мирни расєянушок?
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11.12.2022 08:44 Відповісти
«Війна - це здебільшого каталог грубих помилок» - Уїнстон Черчілль...

Каталог помилок Зеленського (можливо планових) пізніше вийде в томах! А головна помилка народу - в 2019 році обрати в президенти аніматора для дорослих з запросами гумору не вище брючного реміня...
Кров'ю відхаркуємо цей вибір. Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік в умовах війни здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму.
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11.12.2022 02:41 Відповісти
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11.12.2022 02:52 Відповісти
Такое впечатление, если смотреть объективно, что больше проблем чем критиковать Зеленского сейчас нет.

Что война Путлера против Украины это на втором плане. Главное это ошибки Зеленского.
Не ху&ла, а президента Украины.???

Если в дне корабля образовалась дыра, то надо ЕЕ быстро заделывать, а не обсуждать прошедшие события.

Иначе корабль затонет и погибнут все.
Победа Украины- вот главная задача.

Все для Победы. Это единственный главный вызов Украины.
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11.12.2022 04:51 Відповісти
Это не "ошибки", дурень! Это госизмена!
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11.12.2022 05:39 Відповісти
вполне допускаю, что вы разумнее сэра Уинстона Черчилля. И даже могу допустить, что это измена со стороны тринадцати с половиной миллионов граждан Украины. Страна изменников.
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11.12.2022 15:05 Відповісти
..не "образовалась дыра", а её пробила зелёная шобла во главе с Гундосиком! и они и есть "главный вызов Украины" пока украинцы заделывают одну дыру - эти твари пробивают две новых!
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11.12.2022 05:40 Відповісти
Ослов на переправе не меняют?

Меняют...
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11.12.2022 05:54 Відповісти
Надо не только заделывать дыру (что и делают ВСУ, волонтеры, гражданское общество), но и выявлять причины появления дыры, чтобы предотвратить появление новых. Иначе будет не корабль, а сплошные дыры и тогда точно все утонут на радость уроду рашистскому и его слугам в Украине.
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11.12.2022 09:06 Відповісти
Ой ***** еще один корабельщик, ты походу сам папина ошибка
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11.12.2022 05:03 Відповісти
На церемонии Украину вымазали расейским и белорасейским гавном

Конечно Гундосик бросился оправдывать это действо
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11.12.2022 05:44 Відповісти
Цьогорічна нобелівська премія миру мала бути українською !

Лише українською!
Народу України за боротьбу зі світовим злом.

Нобелівський комітет чергова організація, яка із благими цілями садить нас на одну дошку з рашистами...
Премія трьом частинами "єдінорусского народа".
Про що ще має мріяти буйло?
Нам треба було відмовитись від премії!
"Мы не бывшая союзная республика"
Рахмонов
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11.12.2022 06:03 Відповісти
Пьяный по вечерам вещает
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11.12.2022 07:27 Відповісти
найвеличніша потвора **********.
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11.12.2022 08:27 Відповісти
від ціїє особи крім пустої балачки і вреда - нема нічого.ми,ми,ми....та ви,а от ми в повній жопі.ну как вам сєріальчік ?
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11.12.2022 08:31 Відповісти
Виходить, що "не какая разница", а прозвучала українська. А як же "какая разница"? Що все-таки правильніше і цінніше " армія, мова, віра", але це не твоя, Володя, теза, не твій рівень!
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11.12.2022 08:32 Відповісти
Чи й не досягнення. Знайшов чим вихвалятись.
Скільки українців за це загинуло?
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11.12.2022 09:49 Відповісти
 
 