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Путін може втратити підтримку прихильників через нездатність "захистити" Донбас, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Американські аналітики припускають, що президент Росії Володимир Путін втрачає підтримку своїх прихильників через нездатність російських військ відтіснити Сили оборони і "захистити" Донбас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили здійснили атаки на об'єкти критичної інфраструктури на півдні України, використовуючи значно більшу кількість безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

В інституті зазначають, що збільшення темпів російських атак з використанням безпілотників може свідчити про те, що російські війська накопичили більше БПЛА за тритижневий період їхнього невикористання, або про те, що Росія нещодавно отримала або очікує незабаром отримати нову партію дронів з Ірану.

Експерти вважають, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку колишніх так званих лідерів псевдореспублік, провійськової спільноти, блогерів через неспроможність російських військ відтіснити Сили оборони далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас, як він обіцяв.

За спостереженнями ISW, російська влада дедалі частіше відправляє чеченців на окуповані території України для формування там адміністративного режиму.

"…цілком імовірно, що російська окупаційна адміністрація прагне інтегрувати чеченських чиновників у свої структури, щоб зміцнити свій адміністративний контроль, використовуючи чеченський досвід у сфері репресій та функцій безпеки", – зазначають військові аналітики.

На їхню думку, це свідчить про те, що інакомислення та діяльність українських партизанів ставлять під сумнів здатність окупаційних режимів ефективно управляти. Саме тому загарбники застосовують інтеграцію "чеченських моделей управління".

Читайте: Закликами до переговорів Путін намагається представити Київ таким, що не бажає йти на компроміс, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Начались интересные терки в россии.
С путиным все понятно.
Но пошла волна туда, где никто не ожидал. А именно, нещадной критике подвергается "новая надежда" россии, "генерал Армагеддон", Суровикин.
И вовсе не за нанесение ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Тут у него, как у командующего всеми силами в Украине, полное одобрение и даже призывы бить больше и бить чаще.
Критика идет по другому направлению. Суровикин одновремено с командованием "спецоперацией" исполняет еще и функции командующего военно-космическими силами. А вот там у него полный провал - от серии авиакатастроф на своей территории до прилетов в Энгельс и другие аэродромы внутри россии. И плюс к этому практический отказ от использования ВВС в войне из-за чудовищных потерь самолетов
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11.12.2022 06:52 Відповісти
Ці грошові аналізи задовбали. Особливо потішило,що ***** може втратити підтримку чєпушилкі і пасічника. Яке горе)
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11.12.2022 07:14 Відповісти
Справжня недовіра ***** почнеться після впровадження продуктових "карточєк" в мокші і члєноградє. Почнеться і завершиться бо реінкарнується "жєлєзний фєлікс"
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11.12.2022 08:03 Відповісти
Чувашники будуть шукати більш жорсткого путінга?
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11.12.2022 09:10 Відповісти
Російські сили здійснили атаки значно більшою кількістю безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні. - Дык знамо перец, шошахиды в мороз не летают . Ща на югах - до +10*С.
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11.12.2022 09:31 Відповісти
Вот именно. Как будто рашисты не могли просто решить отправить все мопеды туда, куда они смогут долететь. При такой температуре как сейчас - это только юг Украины. Стратегия нехитрая: бить всем, что есть туда, куда можно дотянуться.
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11.12.2022 09:45 Відповісти
https://youtu.be/mfKxFx1F41g..

Позревший рюZkий охфицер мочит банду путлера на блоге Саши Беспалого...🤒
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11.12.2022 09:33 Відповісти
 
 