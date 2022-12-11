"Керівники ДНР" передали всю комунальну техніку російській армії, - Центр національного спротиву
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Самопроголошена "влада" окупованих регіонів Донецької області передала місцеву комунальну техніку на потреби російських окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Керівники так званої "ДНР" передали російській армії всю місцеву комунальну техніку.
Техніку передали для риття захисних споруд. Таким чином була припинена робота комунальних підприємств, адже техніку їм дають в користування лише у випадку непередбачуваних ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що при цьому російська пропаганда регулярно звітує про поповнення комунального парку, не вказуючи, що вся техніка закріплена за військовими.
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Garry Grant
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Ned Stark
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