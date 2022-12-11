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"Керівники ДНР" передали всю комунальну техніку російській армії, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днр

Самопроголошена "влада" окупованих регіонів Донецької області передала місцеву комунальну техніку на потреби російських окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Керівники так званої "ДНР" передали російській армії всю місцеву комунальну техніку.

Техніку передали для риття захисних споруд. Таким чином була припинена робота комунальних підприємств, адже техніку їм дають в користування лише у випадку непередбачуваних ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що при цьому російська пропаганда регулярно звітує про поповнення комунального парку, не вказуючи, що вся техніка закріплена за військовими.

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Автор: Наталя Джума
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Чмобики оседлают мусоровозы и гавновозы и вперёд в атаку.
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11.12.2022 07:09 Відповісти
Ну так треба ж на чомусь міномети возить та окуповані ними ж самими міста обстрілювать!
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11.12.2022 08:21 Відповісти
Точно! усе по завєтам захєрченка!
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11.12.2022 11:22 Відповісти
 
 