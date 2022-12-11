Понад 82 тис. українців в’їхали до США за програмою U4U
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До Сполучених Штатів Америки в’їхали понад 82 000 українців та членів їхніх сімей у рамках урядової програми "Єднання для України" (U4U) для допомоги біженцям, змушеним виїхати з країни через повномасштабне вторгнення РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Імміграційної служби США.
Програма, започаткована американським урядом, дає право на в'їзд до Штатів та перебування в країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом - "гуманітарним паролем".
Як уточнюється на сайті Імміграційної служби США, для участі в програмі громадянина України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у Штатах.
Служба громадянства та імміграції США підтвердила заявки на участь у програмі понад 177 тисяч людей, які підтримали біженців з України за цією програмою та побажали стати спонсорами.
Крім того, у Штатах запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які перебувають у США. Вона діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.
Імміграційна служба США у 2022 та 2021 бюджетних роках отримала понад 483 тисячі заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що, як зазначається у звіті, стало "екстраординарною кількістю". Було схвалено майже половину таких заявок.
Будь ласка, зачекайте...
Це вже зіпсовані цивілізацією люди.
А якщо серйозно, то навіть по коментарях на Цензорі видно, які вони неадекватні з Німеччини, Канади та Польщі , коли пишуть щось то на голову не налазить їхня маячня. Людина, яка тут не жила деякий час , вже не може адекватно сприймати це життя . Тому незай хмиздують світ за очі, ніхто за ними плакати не буде.
У прямому та переносному сенсі...