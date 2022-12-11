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Понад 82 тис. українців в’їхали до США за програмою U4U

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

До Сполучених Штатів Америки в’їхали понад 82 000 українців та членів їхніх сімей у рамках урядової програми "Єднання для України" (U4U) для допомоги біженцям, змушеним виїхати з країни через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Імміграційної служби США.

Програма, започаткована американським урядом, дає право на в'їзд до Штатів та перебування в країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом - "гуманітарним паролем".

Як уточнюється на сайті Імміграційної служби США, для участі в програмі громадянина України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у Штатах.

Служба громадянства та імміграції США підтвердила заявки на участь у програмі понад 177 тисяч людей, які підтримали біженців з України за цією програмою та побажали стати спонсорами.

Крім того, у Штатах запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які перебувають у США. Вона діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.

Імміграційна служба США у 2022 та 2021 бюджетних роках отримала понад 483 тисячі заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що, як зазначається у звіті, стало "екстраординарною кількістю". Було схвалено майже половину таких заявок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує надзвичайний план на випадок нової хвилі біженців з України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Аби не повертався до України елохторат пєтушарія, бойка-медведчука, клоуна. Чи менше дегенератів залишиться в країні - тим швидше Україна відновиться і стане на шлях успішних країн
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11.12.2022 08:16
+9
З канадою там така сама фігня: всі хто роками жили у польщах, за українським паспортом поїхали у канаду як біженці з України аби "почати нове життя".
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11.12.2022 08:22
+8
Бiженцiв з прифронтового Закарпаття багато там?
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11.12.2022 08:16
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11.12.2022 08:07 Відповісти
Аби не повертався до України елохторат пєтушарія, бойка-медведчука, клоуна. Чи менше дегенератів залишиться в країні - тим швидше Україна відновиться і стане на шлях успішних країн
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11.12.2022 08:16 Відповісти
А нафіга вони тут?

Це вже зіпсовані цивілізацією люди.

А якщо серйозно, то навіть по коментарях на Цензорі видно, які вони неадекватні з Німеччини, Канади та Польщі , коли пишуть щось то на голову не налазить їхня маячня. Людина, яка тут не жила деякий час , вже не може адекватно сприймати це життя . Тому незай хмиздують світ за очі, ніхто за ними плакати не буде.
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11.12.2022 10:27 Відповісти
Хто не встиг - загинув.
У прямому та переносному сенсі...
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11.12.2022 08:08 Відповісти
Бiженцiв з прифронтового Закарпаття багато там?
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11.12.2022 08:16 Відповісти
З канадою там така сама фігня: всі хто роками жили у польщах, за українським паспортом поїхали у канаду як біженці з України аби "почати нове життя".
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11.12.2022 08:22 Відповісти
я тут кстати с одним таким общался, который в Германии жил еще до войны, говорю ему "Это не для тебя и твоей жены сделали эту програму,а для людей с Украины которые сейчас требуют помощи в связи с агресией кацапов",а оно мне отвечает "я давно уже хотел куда то дальше выехать,и тут такая возможность! Грех не использоваться, и мне пофигу что говорит какой то человек в интернете,что это плохо"
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11.12.2022 10:14 Відповісти
"всі хто роками жили у польщах, за українським паспортом поїхали у канаду як біженці з України аби "почати нове життя" --- ну и тупость сделали,в Канаде намного сложнее жить чем в Польше,там хорошо живеться если ты при бабках,а если нет то будет очень сложно, Канада одна из самых дорогих стран в мире,даже не взирай на уровень ихних зарплат
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11.12.2022 10:18 Відповісти
Я дивлюся на статистику. Десь 30% зваливших у Канаду по спец програмі - гастербайтери з польщі. Навіть у ютубі, майже всі блогери-чоловіки які щойно прибули в Канаду - вчора були прислугою панів. До речі, у деяких провінціях на старті дають безкоштовне житло і 3000 баксів на людину, чого достатньо аби швидко роздуплитися.
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11.12.2022 10:35 Відповісти
там возможно с нуля организовать свою жизнь,но нманого сложнее чем в Польше, очень много людей оттуда уезжают, они приезжают и думают что там будет халява и манна небесная,а там за все нужно платить по сути,если ты не едешь как вы сказали в некоторые провинции где может как то тебе выдадут какое то бесплатное жилье,но все стремяться сразу в Торонто,Ванкувер(очень дорогой город для прожывания),а там на первые пол года нужно иметь минимум 15 тысяч доларов,чтобы заключить контракт на аренду,а арендовать квартиру еще нужно оченеь сильно постараться,потому что канадцы требуют при аренде доказательство того что вы где то официально работаете,они требуют оплаты как минимум за пол года наперед,недвижимость сдается в большинстве случаев без мебели,ее самому нужно покупать,в Канаде обязательно нужна машина,общественный танспорт не сильно развит,там решают личные автомобили,расстояния очень большие. Цены тоже намного дороже чем втой же Польше,что уж там говорить если в Польше есть много чего что дешевле даже чем в Украине, поэтому там сложнее будет чем в Польше,люди этого не понимают,едут туда рассчитывая на еще лучшую жизнь,потом осознают что никто на блюдечке им ничего не приподносит,плюс цены большие и уезжают обратно
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11.12.2022 10:44 Відповісти
Якось цікавився темою життя в Канаді. Багато подивився відосів канадців про Канаду, і виявилося, що дуже чимало канадців із-за дорожнечі життя втікають із своєї країни у США, наприклад. У першу чергу всіх цікавить питання придбання власної нерухомості, яка в Канаді коштує космічних грошей, особливо у районах де є робота (ванкувер, онтаріо та ін).
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11.12.2022 10:42 Відповісти
это я знаю,у меня диабет и я просто ради интереса глянул цены на инсулин в Канаде,так он там космических денег стоит,канадцы в то же США ездят чтобы его покупать,но в США уркаинцам не так просто попасть,а в Канаду по сути сейчас могут очень многие выехать и получить кстати разрешение на работу,что раньше никому и не снилось на 3 года, ну и потом еще есть возможность закрепиться там как то и уже стать резидентом. Короче сделать все можно,но для этого нужно очень много работать,а многие украинцы туда едут рассчитывая что у них все будет и сильно напрягаться не нужно
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11.12.2022 10:49 Відповісти
У Канаді добре тим українцям , у яких британський паспорт.
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11.12.2022 11:20 Відповісти
ну с британским паспортом во всем мире хорошо,куда хочешь езжай,повсюду тебе рады и двери открыты,хочешь работай,хочешь живи
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11.12.2022 11:23 Відповісти
Із-за цих чортових манкуртів, українці тепер на багато років вперед втратять можливість брати участь у лотереї грін кард.
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11.12.2022 08:19 Відповісти
zdebilshogo tse usyogo navsyogo zhinky z groshyma 😒
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11.12.2022 08:22 Відповісти
Щасливі люди
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11.12.2022 15:33 Відповісти
 
 