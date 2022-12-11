Ввечері 10 грудня росіяни обстріляли громаду Миколаївського району

Російські військові завдали ударів РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 10 грудня, о 22:20 ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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