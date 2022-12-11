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Миколаївська область (1819) обстріл (20945) Кім Віталій (452)

Ввечері 10 грудня росіяни обстріляли громаду Миколаївського району

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

Російські військові завдали ударів РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 10 грудня, о 22:20 ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Миколаївщиною збито ворожі дрони, рашисти вдарили із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
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