Світло поступово повертається у домівки мешканців Одеси та області, - Братчук

Ніч на Одещині минула без обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В регіоні та місті тривають аварійні та екстренні вимкнення. Однак, поступово, електроенергія повертається у наші домівки", - зазначив він.

За словами Братчука, загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною.

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