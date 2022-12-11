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Світло поступово повертається у домівки мешканців Одеси та області, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Ніч на Одещині минула без обстрілів.

 Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В регіоні та місті тривають аварійні та екстренні вимкнення. Однак, поступово, електроенергія повертається у наші домівки", - зазначив він.

За словами Братчука, загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною.

Також читайте: Не було жодних закликів до евакуації, - Одеська ОВА роз’яснила інформацію про те, що ремонт електромереж може тривати 2-3 місяці

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Графіки... піздьож чистої води ті графіки. по 16-18год на добу без світла. Типова прикрита помста зеленого блазня галичині.
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11.12.2022 10:34
+2
ОГА, ночью с 02:10 до 06:30 поступило тэ свiтло й знову погасло, а за окном дождяра валит... ЗЫ... Тока шо опять подали...
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11.12.2022 09:13
+2
09:30 - опять блэконули.
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11.12.2022 09:32
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ОГА, ночью с 02:10 до 06:30 поступило тэ свiтло й знову погасло, а за окном дождяра валит... ЗЫ... Тока шо опять подали...
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11.12.2022 09:13 Відповісти
09:30 - опять блэконули.
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11.12.2022 09:32 Відповісти
09:58 - switch on
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11.12.2022 09:59 Відповісти
Невдалі спроби Одесаобленерго ДТЕК відновити електропостачання хоча б частини споживачів говорить про недостатню кваліфікованість персоналу
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11.12.2022 11:58 Відповісти
Просто люди одразу кидаються включати бойлери, мікрохвильовки, пральні машинки, іншу аппаратуру, заряджати аккмумулятори, отже споживання росте у декілька разів більше порівняно з нормальним споживанням. Зрозуміло, що тимчасові схеми цього не витримують.
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11.12.2022 12:03 Відповісти
Отже потрібно міняти графіки перерозподіляти споживання, про це і мова що потрібно підсилювати Одесаобленерго працівниками, викликати пенсіонерів які вміють працювати, повертати мобілізованих енергетиків на робочі місця!
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11.12.2022 12:12 Відповісти
Графіки... піздьож чистої води ті графіки. по 16-18год на добу без світла. Типова прикрита помста зеленого блазня галичині.
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11.12.2022 10:34 Відповісти
статья про одессу вообще-то
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11.12.2022 18:22 Відповісти
Только что свет нам дали!
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11.12.2022 10:39 Відповісти
10-30 дали свету, но отключили отопление и воду... удивляюсь, что инет нарисовался...
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11.12.2022 11:15 Відповісти
ПосКот...
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11.12.2022 11:16 Відповісти
Десь об 11.20 включили на початку Фонтана.
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11.12.2022 12:04 Відповісти
Ветер жёсткий. Свет плюс. Не думаю что надолго. Чую из за этого ветра крыши в селах посрывает
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11.12.2022 13:08 Відповісти
 
 