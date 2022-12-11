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Світло поступово повертається у домівки мешканців Одеси та області, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніч на Одещині минула без обстрілів.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"В регіоні та місті тривають аварійні та екстренні вимкнення. Однак, поступово, електроенергія повертається у наші домівки", - зазначив він.
За словами Братчука, загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною.
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