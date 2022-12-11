10 грудня Австралія приєдналась до санкцій проти іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка виробляє безпілотні літальні апарати для Росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

Австралія приєдналась до санкцій проти виробника іранських дронів Shahed, компанії Shahed Aviation Industries. Під санкції потрапили також троє іранських генералів, причетних до постачання дронів для Росії: Мохаммад Хоссейн Багері (начальник штабу збройних сил Ірану), Амір Алі Хаджізаде (командувач Повітряно-космічними силами Ірану) та Саїд Агаджані (командувач силами БПЛА Ірану).

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