УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11863 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
538 0
Австралія (257) Іран (1336) санкції (6827) дрони (2456)

Австралія приєдналась до санкцій проти іранської компанії Shahed Aviation Industries

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

10 грудня Австралія приєдналась до санкцій проти іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка виробляє безпілотні літальні апарати для Росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австралії, інформує Цензор.НЕТ

Австралія приєдналась до санкцій проти виробника іранських дронів Shahed, компанії Shahed Aviation Industries. Під санкції потрапили також троє іранських генералів, причетних до постачання дронів для Росії: Мохаммад Хоссейн Багері (начальник штабу збройних сил Ірану), Амір Алі Хаджізаде (командувач Повітряно-космічними силами Ірану) та Саїд Агаджані (командувач силами БПЛА Ірану).

Читайте також: Окупанти робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови, - Сили оборони Півдня

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 