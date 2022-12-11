УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 433 33
армія РФ (13428) війна (56124) Стефанчук Руслан (652)

Росіяни отримали на війні декласифікацію своєї армії, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанчук

Росіяни кричали на весь світ, що мають другу армію в світі. Насправді вона виявилася армією мародерів та злочинців.

Про це пише у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цій війні вони отримали декласифікацію своєї армії. Про неї на увесь світ кричали, що вона "друга", а по факту - армія мародерів і злочинців", - зазначив нардеп.

Стефанчук наголосив, що Росія - країна-фейк, країна без принципів, держава-терорист.

"Вони вважали себе країною великих поетів і письменників, а виявилися невігласами і малокультурними варварами. Замість цінностей вони вміють нав’язувати лише пропаганду та жити в ній", - додав спікер.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
І не завдяки вам. Аби не ваші вгодовані пики, то їх декламували би ще раніше
показати весь коментар
11.12.2022 10:23
+12
Цікаво що вся зелень у військовій формі. 95 квартальний батальйон.
показати весь коментар
11.12.2022 10:34
+10
Повторю слова Генерала, що армія яка має 3 судимості на 2 солдат ніколи не переможе Армію яка має 2 вищі освіти на 2 захисників України
показати весь коментар
11.12.2022 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
показати весь коментар
11.12.2022 10:22 Відповісти
І не завдяки вам. Аби не ваші вгодовані пики, то їх декламували би ще раніше
показати весь коментар
11.12.2022 10:23 Відповісти
Декласували*
показати весь коментар
11.12.2022 10:24 Відповісти
Дiйсно, не завадило б зе- шоблi квартальнiй, разом з головуючим Стефанчуком, провести дежиртрестизицiю...ряхи вже хоч прикурюй..
показати весь коментар
11.12.2022 11:21 Відповісти
А коли отримають демілітаризацію та денацифікацію?
показати весь коментар
11.12.2022 10:23 Відповісти
Вже отримують.
показати весь коментар
11.12.2022 10:32 Відповісти
Повторю слова Генерала, що армія яка має 3 судимості на 2 солдат ніколи не переможе Армію яка має 2 вищі освіти на 2 захисників України
показати весь коментар
11.12.2022 10:30 Відповісти
Цікаво що вся зелень у військовій формі. 95 квартальний батальйон.
показати весь коментар
11.12.2022 10:34 Відповісти
На превеликий жаль, блаЗЄеські в Україні також узурпували владу. Систему противаг знищено. Україна мало чим відрізняється від кацапії.
показати весь коментар
11.12.2022 12:29 Відповісти
Спочатку вивчить значення слів, які використовуєте, чи що)
показати весь коментар
11.12.2022 12:49 Відповісти
а що не так зелебобику.виконавча,законодавча і судова гілки окупована зеленню,хто їм може противажити? що правда писок коле.що ви зелені виродки ростите такого ж *****?
показати весь коментар
11.12.2022 13:41 Відповісти
Починається шапкозакидання. Не потрібно недооцінювати ворога. На лінії Бахмут, Соледар, ворог просувається.
показати весь коментар
11.12.2022 10:45 Відповісти
Ніхто і не закидує, але на цій лініі ворог з серпня десь "просувається", в деякі н.п. по декілька разів вже "просунувся".
показати весь коментар
11.12.2022 12:45 Відповісти
В послідні дні постійне просування. Гори трупів орків але вони лізуть . Б'ють зі всього. Є випадки в рукопашну застрибують.
показати весь коментар
11.12.2022 13:00 Відповісти
Це ДІЙСНО треба було публікувати?? Це якась новина чи свіжа думка? Не опускайтесь до жовтого рівня
показати весь коментар
11.12.2022 10:45 Відповісти
"Вони вважали себе країною великих поетів і письменників, Джерело: https://censor.net/ua/n3386277
А що вони робили з ними ?
«Прощай, немытая Россия»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9,_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
показати весь коментар
11.12.2022 10:49 Відповісти
ТО нам всім до Різдвяного подарунку! Слава геть манцєву!
показати весь коментар
11.12.2022 10:50 Відповісти
Дупу від теплого і грошовитого крісла відірви, і на передку хоч добу посиди. Побачиш на власні очі цих алкашів, некваліфікованих, дезертирів, і невмільців. А не Обдристовичів слухаючи.
показати весь коментар
11.12.2022 10:52 Відповісти
Слово 'декласифікація' має інше значення. Є слово 'декласованість'.
показати весь коментар
11.12.2022 11:14 Відповісти
так, він мав на увазі декласацію, але випадково чи з незнання сказав перше приблизно схоже слово, яке спало на думку
показати весь коментар
11.12.2022 12:57 Відповісти
Есть видео где пленный зек вагнеровец обосрался от встречи со славным ВСУ. А представьте какой человек Столтенбенг, если боится эти обосрышей.
показати весь коментар
11.12.2022 12:11 Відповісти
Ad hominem какой-то. Какая нам разница, какой человек говорящая голова?
показати весь коментар
11.12.2022 12:47 Відповісти
Ну боятся НАТО помочь в живой силой. Так пускай хотя бы Столтенберг блефует, а не говорит на весь мир о страхе НАТО.
показати весь коментар
11.12.2022 14:35 Відповісти
2я армия 3го мира-всё ,несите 3ю
показати весь коментар
11.12.2022 13:07 Відповісти
Узеленськи ледве поспішають за Зелею зі своїми виразами !
показати весь коментар
11.12.2022 13:37 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 14:03 Відповісти
У цих кримінальних гопників, злочинців і серійних убивць підоросії НІКОЛИ І НЕБУЛО бойової АРМІЇ, а був кримінально ординський калган мародерів, грабіжників та убивць, які діяли багатотисячною сворою проти незначної кількості супротивників (мешканців міст, сіл, хуторів), дуже жорстоко вбиваючи та насилуючи їх і їхні сімї і тим самим наганяючи страх і покору на інших...!!!
У цих вічно пяних і забуханих підоросів усе трималося на ЛОЗУНГАХ, ПОНТАХ, ЗАЛЯКУВАННЯХ, СТРАХУ та УМІННІ УСИХ МІЖ СОБОЮ ПЕРЕСВАРИТИ і ПЕРЕСАДИТИ щоб потім використати на свою користь з допопогою репресивної системи ВЧК, НКВС, СМЕРЖ, КГБ, ФСБ....!!! "РОЗДІЛЯЙ і ВЛАСТВУЙ".

Усі ці репресії придумані, тим нагуляним п*даром Лейбою Бранштейном він же ТРОЦЬКИЙ, котрому розвалили макітру льодорубом підороські убивці послані йогож соратниками ГОПНИКАМИ-ВБИВЦЯМИ-МАРОДЕРАМИ з ВКПБ, котрі з часів ДЕКАБРИСТІВ і до теперішнього дня вбивають один одного у боротьбі за панування в ОРДІ кримінальних гопників, вбивць, казнокрадів і мародерів...!!!

А в УКРАЇНІ, ця кримінальна орда гопників, нарешті нарвалася на СПРАВЖНЮ П*ЗДЮЛІНУ В кацапоморде підороське **бало...!!!
І тепер це кацапоморде підороське **бало будуть п*здити у цілому світі...!!!

З усією кацапомордою підоруською мерзотою, гопників-колаборантів-мародерів та вбивць треба чинити так само, як і вони.. .!!!
ВІЧНО НАГАДУЮЧИ ЇМ "КАКА РАЗНІЦА" і тих невинно убієнних чоловіків, жінок, дітей і молодь котрі хотіли просто жити....!!! і на 2метра в землю усю цю кацапоморду підоруzьку мерзоту...!!!

СЛАВА УСІМ ВОЇНАМ ЗСУ та ССО....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УСІМ ВІДВАЖНИМ ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ ЩО БОРОНИЛИ УКРАЇНУ ТА ВІЧНА ЇМ ПАМЯТЬ...!!!
показати весь коментар
11.12.2022 14:48 Відповісти
Возможно он хотел сказать деклассирование. Деклассификация это совсем другое. Но человек так выглядит, что ему можно простить.
показати весь коментар
11.12.2022 15:03 Відповісти
Субьективно конечно. Невдалый спикер, нет харизмы хотя бы. Причём по Конституции мы парламентско-президентская страна. Не потянет совсем такой, если какой случай вдруг. Дежурный он. Сутки---трое.
показати весь коментар
11.12.2022 15:22 Відповісти
Мне вот интересно..... Эта жирная туша на каком основании пиз-ит и одета в а ля военную форму? Оно хоть один физ норматив может сдать?
показати весь коментар
12.12.2022 13:56 Відповісти
 
 