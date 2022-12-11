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Росіяни отримали на війні декласифікацію своєї армії, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни кричали на весь світ, що мають другу армію в світі. Насправді вона виявилася армією мародерів та злочинців.
Про це пише у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На цій війні вони отримали декласифікацію своєї армії. Про неї на увесь світ кричали, що вона "друга", а по факту - армія мародерів і злочинців", - зазначив нардеп.
Стефанчук наголосив, що Росія - країна-фейк, країна без принципів, держава-терорист.
"Вони вважали себе країною великих поетів і письменників, а виявилися невігласами і малокультурними варварами. Замість цінностей вони вміють нав’язувати лише пропаганду та жити в ній", - додав спікер.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
показати весь коментар11.12.2022 10:23
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+10 Валентина Саюн c856325a
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А що вони робили з ними ?
«Прощай, немытая Россия»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9,_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
У цих вічно пяних і забуханих підоросів усе трималося на ЛОЗУНГАХ, ПОНТАХ, ЗАЛЯКУВАННЯХ, СТРАХУ та УМІННІ УСИХ МІЖ СОБОЮ ПЕРЕСВАРИТИ і ПЕРЕСАДИТИ щоб потім використати на свою користь з допопогою репресивної системи ВЧК, НКВС, СМЕРЖ, КГБ, ФСБ....!!! "РОЗДІЛЯЙ і ВЛАСТВУЙ".
Усі ці репресії придумані, тим нагуляним п*даром Лейбою Бранштейном він же ТРОЦЬКИЙ, котрому розвалили макітру льодорубом підороські убивці послані йогож соратниками ГОПНИКАМИ-ВБИВЦЯМИ-МАРОДЕРАМИ з ВКПБ, котрі з часів ДЕКАБРИСТІВ і до теперішнього дня вбивають один одного у боротьбі за панування в ОРДІ кримінальних гопників, вбивць, казнокрадів і мародерів...!!!
А в УКРАЇНІ, ця кримінальна орда гопників, нарешті нарвалася на СПРАВЖНЮ П*ЗДЮЛІНУ В кацапоморде підороське **бало...!!!
І тепер це кацапоморде підороське **бало будуть п*здити у цілому світі...!!!
З усією кацапомордою підоруською мерзотою, гопників-колаборантів-мародерів та вбивць треба чинити так само, як і вони.. .!!!
ВІЧНО НАГАДУЮЧИ ЇМ "КАКА РАЗНІЦА" і тих невинно убієнних чоловіків, жінок, дітей і молодь котрі хотіли просто жити....!!! і на 2метра в землю усю цю кацапоморду підоруzьку мерзоту...!!!
СЛАВА УСІМ ВОЇНАМ ЗСУ та ССО....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УСІМ ВІДВАЖНИМ ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ ЩО БОРОНИЛИ УКРАЇНУ ТА ВІЧНА ЇМ ПАМЯТЬ...!!!