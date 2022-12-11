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12 країн ЄС вимагають зменшити граничну ціну на газ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,газпром

12 країн Європейського Союзу в ході переговорів про запровадження граничної ціни на газ заявили про необхідність встановити її набагато нижче, ніж зараз пропонується

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

"Цей крок з боку країн, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, був зроблений за чотири дні до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, щоб спробувати узгодити угоду такою мірою. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, за словами дипломатів ЄС, які попросили не називати їх імені, оскільки переговори мають приватний характер", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, такі країни, як Німеччина, Нідерланди та Данія закликають до обережного підходу щодо обмеження цін. Разом з Австрією, Угорщиною та Естонією вони попередили у документі, переданому іншим державам-членам цього тижня, що механізм корекції повинен гарантувати, що ціни в регіоні залишаться конкурентоспроможними у порівнянні зі світовими ринками, оскільки Європа шукає альтернативні джерела постачання.

Читайте також: Країни ЄС розійшлися у думках щодо стелі цін на газ, - Reuters

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Русофобія затєваєцца...
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11.12.2022 12:46
+10
«Начну с анекдота.

Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...

- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.

А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.

В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...

- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?

- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.

- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!

Это я к чему веду...

Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?

Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...

Вам было плохо?

Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...

Ради чего? В чем великий замысел?

Кто вам, дуракам, пить мешал?"

Ян Валетов.

Писатель, блоггер, бизнесмен.
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11.12.2022 13:39
+4
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11.12.2022 13:55
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Русофобія затєваєцца...
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11.12.2022 12:46 Відповісти
«Начну с анекдота.

Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...

- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.

А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.

В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...

- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?

- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.

- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!

Это я к чему веду...

Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?

Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...

Вам было плохо?

Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...

Ради чего? В чем великий замысел?

Кто вам, дуракам, пить мешал?"

Ян Валетов.

Писатель, блоггер, бизнесмен.
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11.12.2022 13:39 Відповісти
русофобы не останавливайтесь!
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11.12.2022 13:00 Відповісти
Нефть брэнд упала до 76 за бочку,за Urals индусы и Китаесы хотят за 20-25..руSSoфобия круче...🤣✊
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11.12.2022 13:11 Відповісти
ты точно тормоз сенатор - это про цены на нефть...!
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11.12.2022 14:46 Відповісти
Давай, давай газ по 80, ))
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11.12.2022 13:18 Відповісти
Какие то странные заявления. Это как нефть по трубопроводу.
Цена заключается по длительному контракту и не зависит от цен на бирже.

Отказаться от контракта можно, но это приведет к штрафам.
Тут видимо идет речь о сжиженном газе, ну конечно он дорогой, а наш еще дороже.

Хотите и рыбку съесть
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11.12.2022 13:29 Відповісти
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11.12.2022 13:55 Відповісти
Кажется они сами вконец запутались.
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11.12.2022 15:15 Відповісти
"не нужно сильно знижувати ціну тому що тоді воне не буде конкурентною"....

Ось вам і доказ того що для ЕС нація українці - обмінна монета для заможного свого життя...

Прокинайтесь.

Все буде тільки гірше - кожні 100 років минуле повторюється...
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11.12.2022 16:54 Відповісти
 
 