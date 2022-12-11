12 країн ЄС вимагають зменшити граничну ціну на газ, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
12 країн Європейського Союзу в ході переговорів про запровадження граничної ціни на газ заявили про необхідність встановити її набагато нижче, ніж зараз пропонується
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Цей крок з боку країн, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, був зроблений за чотири дні до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, щоб спробувати узгодити угоду такою мірою. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, за словами дипломатів ЄС, які попросили не називати їх імені, оскільки переговори мають приватний характер", — йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, такі країни, як Німеччина, Нідерланди та Данія закликають до обережного підходу щодо обмеження цін. Разом з Австрією, Угорщиною та Естонією вони попередили у документі, переданому іншим державам-членам цього тижня, що механізм корекції повинен гарантувати, що ціни в регіоні залишаться конкурентоспроможними у порівнянні зі світовими ринками, оскільки Європа шукає альтернативні джерела постачання.
Будь ласка, зачекайте...
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!
Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел?
Кто вам, дуракам, пить мешал?"
Ян Валетов.
Писатель, блоггер, бизнесмен.
Цена заключается по длительному контракту и не зависит от цен на бирже.
Отказаться от контракта можно, но это приведет к штрафам.
Тут видимо идет речь о сжиженном газе, ну конечно он дорогой, а наш еще дороже.
Хотите и рыбку съесть
Ось вам і доказ того що для ЕС нація українці - обмінна монета для заможного свого життя...
Прокинайтесь.
Все буде тільки гірше - кожні 100 років минуле повторюється...