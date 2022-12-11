12 країн ЄС вимагають зменшити граничну ціну на газ, - Bloomberg

12 країн Європейського Союзу в ході переговорів про запровадження граничної ціни на газ заявили про необхідність встановити її набагато нижче, ніж зараз пропонується

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Цей крок з боку країн, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, був зроблений за чотири дні до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, щоб спробувати узгодити угоду такою мірою. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, за словами дипломатів ЄС, які попросили не називати їх імені, оскільки переговори мають приватний характер", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, такі країни, як Німеччина, Нідерланди та Данія закликають до обережного підходу щодо обмеження цін. Разом з Австрією, Угорщиною та Естонією вони попередили у документі, переданому іншим державам-членам цього тижня, що механізм корекції повинен гарантувати, що ціни в регіоні залишаться конкурентоспроможними у порівнянні зі світовими ринками, оскільки Європа шукає альтернативні джерела постачання.

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