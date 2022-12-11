Зараз Україні потрібні не посередники, а союзники, - посол у Німеччині Макеєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україні у війні проти Росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися.
Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив, що переговорів з російським президентом Володимиром Путіним не буде, якщо Україна цього не захоче.
"Якщо Україна буде на це готова, ми вирішимо, за яких обставин будуть проводитися такі переговори. Але зараз нам потрібні не посередники, а союзники. Тому що про мир в Україні не можна домовитися, за нього треба боротися", - сказав Макеєв.
Він також зазначив, що коли канцлер говорить, що Україні допомагатимуть доти, доки це потрібно, це означає, що поки останній російський солдат не покине нашу землю - включаючи Донецьк, Луганськ і Крим, поки репарації не будуть виплачені, а військові злочинці не будуть засуджені.
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все правильно мужик сказал!
Украине нужны союзники, а не переговорщики.
100%.
Вспоминается басня Крылова "Попрыгунья стрекоза ...". Что же мешало Украине за 30 лет независимости заключить хоть ОДИН договор о военном союзе хоть с ОДНОЙ страной в мире?
«Украина везде виновата… Договоров нет»…
Был у нас Большой Договор о Дружбе с РФ. Ну и что?
Ху&ло его разорвал.
Вот про агрессора и говори, а не свою страну помоями обливай.
«Свобода слова» это не агитация против Украины во время войны.