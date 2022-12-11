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Зараз Україні потрібні не посередники, а союзники, - посол у Німеччині Макеєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,макеєв

Україні у війні проти Росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив, що переговорів з російським президентом Володимиром Путіним не буде, якщо Україна цього не захоче.

"Якщо Україна буде на це готова, ми вирішимо, за яких обставин будуть проводитися такі переговори. Але зараз нам потрібні не посередники, а союзники. Тому що про мир в Україні не можна домовитися, за нього треба боротися", - сказав Макеєв.

Він також зазначив, що коли канцлер говорить, що Україні допомагатимуть доти, доки це потрібно, це означає, що поки останній російський солдат не покине нашу землю - включаючи Донецьк, Луганськ і Крим, поки репарації не будуть виплачені, а військові злочинці не будуть засуджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол Макеєв

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Адольфовна и Ко свою роль в поддержке кремлёвского ***** доблестно исполнила до конца...можно только представить что при "фрау" сейчас бы шли переговоры в формате Минск-8 по формуле штаны-маера...
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11.12.2022 12:36
+2
Шо ты несёшь, пидлога « русского мира»?!

все правильно мужик сказал!

Украине нужны союзники, а не переговорщики.
100%.
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11.12.2022 13:48
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В бульбостане макей, у нас макеев. совпадение? не думаю. все єти курвы с одного зеленого корыта
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11.12.2022 12:27 Відповісти
Шо ты несёшь, пидлога « русского мира»?!

все правильно мужик сказал!

Украине нужны союзники, а не переговорщики.
100%.
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11.12.2022 13:48 Відповісти
Адольфовна и Ко свою роль в поддержке кремлёвского ***** доблестно исполнила до конца...можно только представить что при "фрау" сейчас бы шли переговоры в формате Минск-8 по формуле штаны-маера...
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11.12.2022 12:36 Відповісти
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11.12.2022 13:55 Відповісти
Ердоган звісно хоче бути посередником між Україною та Росією але до чого Україні Туреччина ? Україні потрібні ЄС і США
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11.12.2022 12:46 Відповісти
Сказано, по сути, правильно, НО ...
Вспоминается басня Крылова "Попрыгунья стрекоза ...". Что же мешало Украине за 30 лет независимости заключить хоть ОДИН договор о военном союзе хоть с ОДНОЙ страной в мире?
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11.12.2022 13:12 Відповісти
Ага , ага .
«Украина везде виновата… Договоров нет»…

Был у нас Большой Договор о Дружбе с РФ. Ну и что?
Ху&ло его разорвал.

Вот про агрессора и говори, а не свою страну помоями обливай.

«Свобода слова» это не агитация против Украины во время войны.
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11.12.2022 13:57 Відповісти
 
 