У деяких районах Одеси перебої з водопостачанням

В результаті аварійних відключень електроенергії на об’єктах "Інфоксводоканалу" виникли перебої із водопостачанням деяких районів Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської міськради.

"Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин. Також, нагадуємо, що робота наших насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують

водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.

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