"Укрзалізниця" попереджає про затримку 9 поїздів через негоду

Станом на 13 годину 11 грудня через негоду затримуються 9 потягів далекого сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться в повідомленні.

Зокрема запізнюються потяги:

№961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів – Запоріжжя +46 хв.

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