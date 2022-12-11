"Укрзалізниця" попереджає про затримку 9 поїздів через негоду
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Станом на 13 годину 11 грудня через негоду затримуються 9 потягів далекого сполучення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться в повідомленні.
Зокрема запізнюються потяги:
- №961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
- №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
- №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
- №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
- №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
- №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
- №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
- №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
- №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.
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