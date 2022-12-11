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Новини За кордоном
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Путін (21421) Ердоган (754)

Ердоган і Путін провели телефонну розмову: обговорили зернову угоду та Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький канал TRT Haber.

"Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Обговорювалися регіональні питання, зокрема енергетика, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьба з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними турецьких ЗМІ, сторони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки, якій здійснюється експорт українського продовольства, який блокувався через Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган проведе розмови з Путіним та Зеленським: Обговорять "зерновий коридор"

Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках "зернового коридору" можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.

Крім того, Ердоган у розмові з Путіним "висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Турецкий султан пытается играть « свою игру».

Украине не нужны посредники. Украине нужны союзники.
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11.12.2022 14:15
+8
Два гандона.
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11.12.2022 14:55
+5
ердоган це турецький путєн...
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11.12.2022 14:27
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11.12.2022 14:12 Відповісти
Найбільше розвеселило "обговорили боротьбу з тероризмом". А про Україну хто б говорив. Пшли на куй.
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11.12.2022 14:53 Відповісти
А де ж Україна ??? Домовляються за українське зерно БЕЗ УКРАЇНИ !!!
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11.12.2022 16:03 Відповісти
Турецкий султан пытается играть « свою игру».

Украине не нужны посредники. Украине нужны союзники.
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11.12.2022 14:15 Відповісти
Мабуть роздовбав його Єрдоган за Одесу і порт без світла. Як навантажити судна? Мабуть, ще раз обізвав його майже піськовим.
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11.12.2022 14:16 Відповісти
ердоган це турецький путєн...
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11.12.2022 14:27 Відповісти
Я вообще не понимаю, что это за договор такой зерновой. Если удары по инфраструктуре то как что то можно отгружать? ЛЮДИ без электроэнергии а её направляют в порт для работы конвейеров, портовых кранов и т.д. Отключить всё порты где отгружают зерно нах и электроэнергию направить для населения и промышленности.
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11.12.2022 14:28 Відповісти
Поки немає світла, то візьми книжку та почитай трохи за економіку, може тоді зрозумієш навіщо зернова угода. Ердоган грає свою гру, але зернова угода треба нам найбільше, бо ми аграрна країна і нам зерно треба продавати, бо інакше воно згниє і все... А тоді хлібчик в магазинах буде не по 20 гривень, а по 100 як мінімум, бо у аграріїв не буде грошей щоб сіяти новий...
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11.12.2022 14:47 Відповісти
А как же, мы, с ваших слов, аграрная страна, занимаемся космосом и ракетостроением, самолетостроением и автостроением, айти технологиями и кораблестроением, металургией и химией и т.д.? Я вижу вы читали советские "учебники" по политэкономии и "капитал" карлухи маркса. Не подскажите, сколтко электроэнергии потребляет в час одесский грузовой порт? В Мега ватах.
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11.12.2022 15:25 Відповісти
Хах, обговорювали з державою-терористом боротьбу з терористами
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11.12.2022 14:40 Відповісти
Два гандона.
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11.12.2022 14:55 Відповісти
а де ж на переговорах чєлавєк года ? лох є,а чєлавєка нема.
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11.12.2022 15:00 Відповісти
Мне понравилось борьба с терроризмом
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11.12.2022 15:16 Відповісти
"Боротьба з тероризмом", пилять.

Сказати б "сюрреалізм", але ні. Це Туреччина.
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11.12.2022 16:28 Відповісти
No comment.
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11.12.2022 16:43 Відповісти
Те ж ще клята ердоганівська ******, рідний брат *****! Дві потвори
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11.12.2022 17:20 Відповісти
добре, що ці два старих пердуна вже нічого не вирішують....
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11.12.2022 21:26 Відповісти
 
 