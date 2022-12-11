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Одеса (4014) тепломережа (72) Труханов (282) вода (910)

Наразі в Одесі не працюють 43 котельні зі 140 наявних, - Труханов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

котельня

Через стрибки напруги в Одесі перезапустили роботу котелень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Також у місті відновляють роботу насосних станцій. До адрес, де немає води із вчорашнього дня, комунальники підвозять технічну воду машинами.

Крім того, у місті працює понад 250 "Пунктів незламності", які за вчора відвідало 15 тисяч людей. У них можна підзарядити гаджети. Список адрес можна переглянути тут.

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У повідомленні зазначено, що працюють всі комунальні служби й ситуація постійно змінюється. Зусилля зосереджують на утриманні критичної інфраструктури — води, тепла, насосних станцій та котелень.

Автор: Анастасія Потіха
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11.12.2022 15:09 Відповісти
Військову адміністрацію в Одеській області потрібно посилити професійними енергетиками, бо Одесаобленерго ДТЕК графіків відключень не дотримувалось ще до ударів по підстанціям! Багатії були зі світлом а бідні райони сиділи по кілька діб без електрики і це було свідома диверсія проти влади, бо людей підбивали на протести!

Окремо потрібно розібратись з мобільними операторами в Одесі, які просто вимкнули зв'язок під час блекауту і досі не відновили, це теж диверсія яка підбурює людей на протести! В Одеській області місцева мафія свідомо влаштовує диверсії - відключає опалення навіть там де є резервні генератори на котельних, відключає зв'язок навіть там де є світло на базових станціях, не дотримується графіку відключень електрики, не організовує рух на перехрестях силами поліції, що призводить до страшних заторів і взагалі всіляко погіршує і без того непросте становище мешканців Одещини власною бездіяльністю та відкритим саботажем, намагаючись організувати соціальний вибух!
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11.12.2022 15:58 Відповісти
Дякуємо азербайджанським братам за важливу допомогу
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11.12.2022 15:23 Відповісти
Не повезло одесситам та как там правит гнида труханова, в Кривом Роге аналогично постоянно без света так как вилкул тоже гандонище кацапское, когдаже этих коллаборантов обезвредят???
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11.12.2022 16:20 Відповісти
ну насосы на электрике конечно, но если что-то там греет то можно наверное присоединить генератор\турбину к этому чему-то, раз уж так все плохо.
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11.12.2022 17:42 Відповісти
Наразі

Окрім цього слова в українській мові існує безліч синонімів до нього: нині, тепер, зараз, на цей момент (на цей день, на цю хвилину) і так далі.
Чому ж ми усюди бачимо і чуємо саму лише наразю?
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11.12.2022 20:17 Відповісти
В Днепре было время знакомые сидели без света двое суток, на третьи сутки дали им свет на 2 часа, смогли созвониться. Отопления, воды, связи тоже не было. Продержались... И Одесса тоже сможет!
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11.12.2022 21:02 Відповісти
 
 