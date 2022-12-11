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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Нафтові санкції болісно б’ють по економіці Росії, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Майже повна заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по нафтових доходах РФ.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається у публікації, раніше адміністрація США побоювалася, що санкції ЄС щодо російської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. Особливе занепокоєння викликала заборона на логістичні, страхові та фінансові послуги щодо транспортування російської нафти танкерами.

Щоб пом'якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні 60 доларів за барель – у цьому разі заборона на постачання та послуги не застосовується.

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"Але, схоже, не варто хвилюватися – принаймні, поки що", - зазначає видання.

За його даними, москва втратила європейський ринок – понад 1,5 млн барелів на день. До кінця року вона втрачатиме ще 500 тис. барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.

Водночас ціни на нафту у світі впали. Наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною менш як 77 доларів за барель, що на 14% менше від максимумів, досягнутих у понеділок – після того, як санкції набули чинності.

При цьому російська нафта Urals подешевшала ще більше й продавалася за трохи більш як 40 доларів за барель (тобто за собівартістю) у балтійських портах країни.

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Санкції ЄС не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків, йдеться у публікації.
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Топ коментарі
+15
Працює. Україна до цього часу прокачує нафту в Європу.
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11.12.2022 18:19
+13
причім для Орбана )
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11.12.2022 18:27
+10
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3369472
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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11.12.2022 18:25
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болісно бьють?але ґешефт працює.
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11.12.2022 18:16 Відповісти
Працює. Україна до цього часу прокачує нафту в Європу.
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11.12.2022 18:19 Відповісти
причім для Орбана )
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11.12.2022 18:27 Відповісти
Сюр в квадрате
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11.12.2022 18:36 Відповісти
а что нам остается? остановим прокачку, - наши евр. союзники нас не поймут...
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11.12.2022 19:10 Відповісти
Вы так реально думаете...а вдруг наоборот уважение проявят и поймут.....и даже верится второй вариант выглядит предпочтительнее.Тем более есть причина..небольшая...палки в колёса от банды Орбана.
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11.12.2022 20:02 Відповісти
не думаю. Скорее нас обвинят в нетолерантности, геноциде венгров и прочей лабуде
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11.12.2022 20:03 Відповісти
Между молотом и наковальней
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14.12.2022 13:33 Відповісти
газ нафта і тд працює з 2014 - йде потяг - команда МО - стоп війна, хто влучить в потяг - або розстріл або за грати... ця інфа з передку.

До сих пір більшість СНГ договорів не розірвані. Багато заводів/фабрик працює на нашій землі на ворога...
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11.12.2022 20:01 Відповісти
Нада бить па яйцам ! А не па нефти.
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11.12.2022 21:19 Відповісти
А можно один график: как с 24.02 по сегодняшний день менялся экспорт казахской, азербайджанской, разно-станской нефти, особенно туркменской? Может быть там трехкратный рост есть, который превышает возможности добычи. А также график по химическому анализу, т.к. кацапскую нефть всегда легко обнаружить, там есть несколько типовых смесей и все это наглядно видно.

Иран и Венесуэла вообще именно так и торговали. Ущерб экономический был, потому что по таким схемам заработок шел в частные руки, но у ***** нету разницы, что бюджетные бабки, что его личные.

И есть большое ощущение, что вот эти страны внезапно стали куда больше продавать нефти в Европу, при этом не построив практически ни одной новой скважины.
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11.12.2022 18:18 Відповісти
гарне розуміння. є інфа по обсягам добутку українського газа чи то укргазвидобуванням чи то "приватними"? Дякую.
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11.12.2022 20:03 Відповісти
Ага б'ють, що аж 140 мільярдів на війну виділили.
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11.12.2022 18:18 Відповісти
Коли більше виділяють "на війну" то на "жізнь" кацапам менше залишається. Це як в тому анекдоті про подорожчання горілки "- Папа тєпєрь ти станєшь мєньшє пить? - Нєт синок! Ти станєшь мєньше кушать."
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11.12.2022 18:25 Відповісти
Вонючая русня так живет всегда. Веками и поколениями.
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11.12.2022 18:59 Відповісти
Ха ... у нас є впевненість в перемозі і в тому що по війні ми будемо жити краще ніж до війни. А що у кацапів? Їх чекають 100 років виплат репарацій, суди над військовими злочинцями, світове клеймо "ізгоїв" і "фашистських дебілів" . То ж кацапи вже ніколи не будуть народом вартим поваги. У нас труднощі тимчасові, а у них тільки починається "чорна смуга" на століття.
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11.12.2022 19:40 Відповісти
Якби кацапи взагалі перестали продавати нафту і газ , то 140 млрд на війну , однаково б знайшли ..
Вся паРаша , від Калінінграда до Владівостока , смоктала б " чупа чупс " , але гроші на війну були б 100% . Тому що - паРаша .!! Там ніякою логікою , і здоровим глуздом , і не пахне .
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11.12.2022 18:28 Відповісти
Да да , а опустить потолок до 30 жаба давит
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11.12.2022 18:22 Відповісти
Раз в квартал ця цифра має переглядатися.
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11.12.2022 18:26 Відповісти
Ага. До -5% ціни інших марок... Там головні санкції не в ціні, а в забороні страхування танкерів...
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12.12.2022 02:40 Відповісти
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3369472
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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11.12.2022 18:25 Відповісти
Стабілізаційні фонди ********** стрімко порожніють. В 2023 (передвиборчий рік у *****!) вони будуть висушені до дна. Далі різкий і раптовий обвал з ефектом доміно. Нам головне вбивати окупантів, а в боргову яму вони себе самі заганяють на століття.
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11.12.2022 18:31 Відповісти
он пишет что заработанныхденег им с лихвой хватает на войну и еще и остается...что нам какие-то стаб. фонды....
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11.12.2022 18:39 Відповісти
Бреше. На війну ніколи грошей в жодній державі не вистачає. Вже переходять на планову економіку... то звідки ж там "з надлишком"? Санкції працюють. Склади запчастин вже спорожніли і їх намагаються заповнити "сірим імпортом" і китайським барахлом, але всі розуміють що, наприклад, китайський підшипник це гівно яке навіть порівнювати не можна з швейцарським, японським, шведським або німецьким. І так у всій номенклатурі імпортних товарів...
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11.12.2022 18:51 Відповісти
дай Бог
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11.12.2022 18:55 Відповісти
"В соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года." Звідси якщо ***** побачить можливість програшу на виборах (завдяки ЗСУ, тобто військовим поразкам і масовій загибелі мобіків) він офіційно оголосить війну Україні, чим уникне виборів і стане "військовим диктатором". Для нас це нічого не мінятиме (в *****стані завжди буде правити якесь *****), а от кацапам гайки закрутять так що яйця в різьбу потраплять...
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11.12.2022 19:03 Відповісти
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд )) Тому що у зв'язку з майбутнім запровадженням санкцій , стався великий ажіотаж , нафту в усьому світі гребли - про запас в величезних кількостях , ціни підскочили .
Зараз ринок перенаситився , тому і впали ціни . Тепер кацапня навіть за 40 дол нехай ще спробує продати . . Індія і Китай вимагають ще й скидок у 20 дол ..
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11.12.2022 18:34 Відповісти
санкції головні почали працювати тільки з 5 грудня.
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11.12.2022 20:14 Відповісти
Це все грання на публіку для ло*ів. Ти все вірно сказав - все що не роблять це все з подвійними стандартами... До чогу тут саме слово "стандарт" хз... мабуть локшина певного стандарту має...

Забув мабуть тільки міжнародні гарантії кордону в контексті Криму... літаки з Польші, ленд-ліз та ще меньшвідомих фактів загалу... ось тоді зрозуміло що це за кровавий такий театр... Жатва слов'ян, фінальна стадія, чи дуже близько до того... хапнемо горя ще немало... чи дойде до дип стейта українця, чи включаться захисні рефлекси... побачимо.
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11.12.2022 20:16 Відповісти
Дуже все оптимістично у вас виглядає. може ви знаходитесь в *рашці* і вам видніше. Можу тільки сказати. те що бачу та читаю в фб. як стогнуть руськіє. Всі . як один пишуть. що валюту навіть в великах містах (моск ва. питербург) купити в банках практично неможливо. Виїхати в рашку просто в відпуску дуже дорого. якщо до..... було 100-120 євро. то зараз з пересадками не меньше 600-700. Валюту вивозити звідти не можна. Тут на місті вони вимінюють один в одного. Кидають рублі на картку в рашці. Жаляться . що комуналка піднялася дуже. Ціни зросли практично на все. Багато підприємств позакривали. так що не все так добре. Тай в бюджет на 2023 рік закладена ціна на нафту 70+. а вона вже (хай і ненабагато) але нижча.
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11.12.2022 21:25 Відповісти
Не вірю я тому блумбергу. Не те, що вони брешуть, просто не розуміють...
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11.12.2022 18:28 Відповісти
Якщо ціна на уралс 40 доларів, то таку планку потрібно було і приймати євросоюзу. А вони прийняли ціну навіть більшу.
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11.12.2022 18:31 Відповісти
Зачем планка если там эмбарго введено

Для упоротых вроде Польши и Германии только

Потом и они обязаны отказаться
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11.12.2022 18:48 Відповісти
І для Угорщини.

А китай, а індія?
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11.12.2022 18:59 Відповісти
Китай и Индия это не ЕС

Это же не мировое ограничение к сожалению

Понятно что можно мутить при желании через них
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11.12.2022 19:06 Відповісти
Но тем не менее сейчас цена кацапской нефти стала 40
На уровне себестоимости
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11.12.2022 19:09 Відповісти
знайшов 57 при ліміті 60+/-5% в ес. Індія по 55, китай по 51-53. Звідки про 40? лінк будь ласка.
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11.12.2022 20:10 Відповісти
Ковидная горячка кончилась. Мир возвращается к нормальной жизни. А влияние рашки на мир переоценено. Если бы сейчас мгновенно исчезла кацапия из этой вселенной, мир бы не много потерял. Я бы сказал он бы даже приобрёл.
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11.12.2022 18:39 Відповісти
ЯКА ЗАХІДНА СТРУКТАРА ЩЕ НЕ ПІДТРИМАЛА НАРАТИВИ СОВКУ/КРЕМЛЯ/ОЗЕРА/НКВД?

багато біди ми ще хапнемо...
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11.12.2022 20:07 Відповісти
Пизичний дьож.
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11.12.2022 20:33 Відповісти
 
 