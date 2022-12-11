Нафтові санкції болісно б’ють по економіці Росії, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Майже повна заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по нафтових доходах РФ.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається у публікації, раніше адміністрація США побоювалася, що санкції ЄС щодо російської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. Особливе занепокоєння викликала заборона на логістичні, страхові та фінансові послуги щодо транспортування російської нафти танкерами.
Щоб пом'якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні 60 доларів за барель – у цьому разі заборона на постачання та послуги не застосовується.
"Але, схоже, не варто хвилюватися – принаймні, поки що", - зазначає видання.
За його даними, москва втратила європейський ринок – понад 1,5 млн барелів на день. До кінця року вона втрачатиме ще 500 тис. барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.
Водночас ціни на нафту у світі впали. Наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною менш як 77 доларів за барель, що на 14% менше від максимумів, досягнутих у понеділок – після того, як санкції набули чинності.
При цьому російська нафта Urals подешевшала ще більше й продавалася за трохи більш як 40 доларів за барель (тобто за собівартістю) у балтійських портах країни.
Санкції ЄС не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків, йдеться у публікації.
Будь ласка, зачекайте...
До сих пір більшість СНГ договорів не розірвані. Багато заводів/фабрик працює на нашій землі на ворога...
Иран и Венесуэла вообще именно так и торговали. Ущерб экономический был, потому что по таким схемам заработок шел в частные руки, но у ***** нету разницы, что бюджетные бабки, что его личные.
И есть большое ощущение, что вот эти страны внезапно стали куда больше продавать нефти в Европу, при этом не построив практически ни одной новой скважины.
Вся паРаша , від Калінінграда до Владівостока , смоктала б " чупа чупс " , але гроші на війну були б 100% . Тому що - паРаша .!! Там ніякою логікою , і здоровим глуздом , і не пахне .
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Зараз ринок перенаситився , тому і впали ціни . Тепер кацапня навіть за 40 дол нехай ще спробує продати . . Індія і Китай вимагають ще й скидок у 20 дол ..
Забув мабуть тільки міжнародні гарантії кордону в контексті Криму... літаки з Польші, ленд-ліз та ще меньшвідомих фактів загалу... ось тоді зрозуміло що це за кровавий такий театр... Жатва слов'ян, фінальна стадія, чи дуже близько до того... хапнемо горя ще немало... чи дойде до дип стейта українця, чи включаться захисні рефлекси... побачимо.
Для упоротых вроде Польши и Германии только
Потом и они обязаны отказаться
А китай, а індія?
Это же не мировое ограничение к сожалению
Понятно что можно мутить при желании через них
На уровне себестоимости
багато біди ми ще хапнемо...