Нефтяные санкции болезненно бьют по экономике России, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Почти полный запрет на импорт российской нефти в Европейский Союз болезненно ударил по нефтяным доходам РФ.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается в публикации, ранее администрация США опасалась, что санкции ЕС в отношении российской нефти, которые вступили в силу 5 декабря, приведут к резкому росту цен на энергоносители. Особую обеспокоенность вызвал запрет на логистические, страховые и финансовые услуги по транспортировке российской нефти танкерами.
Чтобы смягчить последствия, было предложено установить верхний предел цены на нее на уровне 60 долларов за баррель – в этом случае запрет на поставки и услуги не применяется.
"Но, похоже, не стоит волноваться – по крайней мере пока", - отмечает издание.
По его данным, москва потеряла европейский рынок – более 1,5 млн баррелей в день. До конца года она будет терять еще 500 тыс. баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства по прекращению импорта нефти по трубопроводам.
В то же время, цены на нефть в мире упали. В конце недели нефть марки Brent продавалась по цене менее 77 долларов за баррель, что на 14% меньше максимумов, достигнутых в понедельник – после того, как санкции вступили в силу.
При этом российская нефть Urals подешевела еще больше и продавалась чуть более 40 долларов за баррель (то есть по себестоимости) в балтийских портах страны.
Санкции ЕС не только не создали дефицита нефти, но и привели к перенасыщению рынков, говорится в публикации.
Пожалуйста, подождите...
До сих пір більшість СНГ договорів не розірвані. Багато заводів/фабрик працює на нашій землі на ворога...
Иран и Венесуэла вообще именно так и торговали. Ущерб экономический был, потому что по таким схемам заработок шел в частные руки, но у ***** нету разницы, что бюджетные бабки, что его личные.
И есть большое ощущение, что вот эти страны внезапно стали куда больше продавать нефти в Европу, при этом не построив практически ни одной новой скважины.
Вся паРаша , від Калінінграда до Владівостока , смоктала б " чупа чупс " , але гроші на війну були б 100% . Тому що - паРаша .!! Там ніякою логікою , і здоровим глуздом , і не пахне .
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Зараз ринок перенаситився , тому і впали ціни . Тепер кацапня навіть за 40 дол нехай ще спробує продати . . Індія і Китай вимагають ще й скидок у 20 дол ..
Забув мабуть тільки міжнародні гарантії кордону в контексті Криму... літаки з Польші, ленд-ліз та ще меньшвідомих фактів загалу... ось тоді зрозуміло що це за кровавий такий театр... Жатва слов'ян, фінальна стадія, чи дуже близько до того... хапнемо горя ще немало... чи дойде до дип стейта українця, чи включаться захисні рефлекси... побачимо.
Для упоротых вроде Польши и Германии только
Потом и они обязаны отказаться
А китай, а індія?
Это же не мировое ограничение к сожалению
Понятно что можно мутить при желании через них
На уровне себестоимости
багато біди ми ще хапнемо...