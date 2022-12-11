Нефтяные санкции болезненно бьют по экономике России, - Bloomberg

Почти полный запрет на импорт российской нефти в Европейский Союз болезненно ударил по нефтяным доходам РФ.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается в публикации, ранее администрация США опасалась, что санкции ЕС в отношении российской нефти, которые вступили в силу 5 декабря, приведут к резкому росту цен на энергоносители. Особую обеспокоенность вызвал запрет на логистические, страховые и финансовые услуги по транспортировке российской нефти танкерами.

Чтобы смягчить последствия, было предложено установить верхний предел цены на нее на уровне 60 долларов за баррель – в этом случае запрет на поставки и услуги не применяется.

"Но, похоже, не стоит волноваться – по крайней мере пока", - отмечает издание.

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По его данным, москва потеряла европейский рынок – более 1,5 млн баррелей в день. До конца года она будет терять еще 500 тыс. баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства по прекращению импорта нефти по трубопроводам.

В то же время, цены на нефть в мире упали. В конце недели нефть марки Brent продавалась по цене менее 77 долларов за баррель, что на 14% меньше максимумов, достигнутых в понедельник – после того, как санкции вступили в силу.

При этом российская нефть Urals подешевела еще больше и продавалась чуть более 40 долларов за баррель (то есть по себестоимости) в балтийских портах страны.

Санкции ЕС не только не создали дефицита нефти, но и привели к перенасыщению рынков, говорится в публикации.