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війна (56124) Росія (47118) Фінляндія (756) Нііністе (83)

Президент Фінляндії Нііністе сумнівається, що відносини з Росією вдасться налагодити найближчим часом: "Зараз немає про що говорити"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нііністе

Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає, що Гельсінкі повинні співпрацювати з Москвою з огляду на великий спільний кордон, але нормалізація фінсько-російських відносин з огляду на війну в Україні може зайняти тривалий час.

Про це Нііністе сказав в етері радіо Yle, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання про те, якими можуть бути відносини Фінляндії та РФ після завершення війни в Україні, фінський президент зауважив, що про це зараз говорити важко.

За його словами, в найкращому разі для побудови довіри між Гельсінкі й Москвою знадобиться тривалий час, і навряд чи це станеться за його перебування на посаді (наступні вибори президента Фінляндії відбудуться в 2024 році).

Водночас, додав Нііністе, Фінляндія не може забувати, що має довгий кордон з Росією.

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"Росія завжди буде там і в майбутньому. Уздовж цього кордону неминуче відбуватиметься майже щоденна практична адміністративна співпраця, яка поки що, здається, йде гладко в прикордонних регіонах", – зазначив він.

Також президент Фінляндії згадав про судноплавство у Фінській затоці, безпеку в якому регулює також система, розроблена спільно з Естонією і Росією: "Звичайно, всі ці заходи треба якось налагодити, щоб не було зайвого безладу".

Нііністе пізніше нагадав, що Фінляндія була першою країною, яка засудила окупацію Криму у 2014 році, а з травня 2021 року він не підтримує зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Безумовно, це (можливість проведення переговорів із Путіним) з’явилося б, якби було бажання це зробити. Але зараз немає про що говорити", – констатував президент Фінляндії.
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Топ коментарі
+2
Британские ученые провели интересное наблюдение: развитие многих злокачественных патологий мозга часто сопровождается развитием интереса к диалогу с Россией.
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11.12.2022 20:59
+2
у самому прізвищі пана Сауле - Ні-Ні-сте, вже є якесь заперечення до гарних відносин з рашою )))
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11.12.2022 21:00
+2
давно не пускають, оскільки санкціi. Заодно і фінських алкашів у пітер не пускають, у себе тепер бухають.
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11.12.2022 21:02
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Для начала пусть питерцев прекратят пускать на выходные закупаться в финских магазинах,пусть на своих скрепах посидят.
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11.12.2022 20:54 Відповісти
давно не пускають, оскільки санкціi. Заодно і фінських алкашів у пітер не пускають, у себе тепер бухають.
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11.12.2022 21:02 Відповісти
Британские ученые провели интересное наблюдение: развитие многих злокачественных патологий мозга часто сопровождается развитием интереса к диалогу с Россией.
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11.12.2022 20:59 Відповісти
у самому прізвищі пана Сауле - Ні-Ні-сте, вже є якесь заперечення до гарних відносин з рашою )))
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11.12.2022 21:00 Відповісти
А чому московія там "буде завжди"? - В недалекому майбутньому Сурмі може межувати з дружніми державами - Інгеманландією і Карелією...
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11.12.2022 21:28 Відповісти
Фінський плакат часів Зимової війни з москалями, - "Розплата для зрадника - смерть".
Очевидно, колабораціоністи теж були проблемою для фінів.

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11.12.2022 21:39 Відповісти
суда по наличию брючного ремня, коллаборантов даже не арестовывали.
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11.12.2022 22:11 Відповісти
Нііністе самый ярый путенец долгое время, и если Штаймаер (немецкий президент) переобулся окончательно у основательно, то этот Нііністе только одну лаптю переодел, а вторая нога босая.
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11.12.2022 21:43 Відповісти
просто раньше ссыкотно было, а сейчас уже стало немного попускать.
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11.12.2022 22:13 Відповісти
 
 