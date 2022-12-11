Президент Фінляндії Нііністе сумнівається, що відносини з Росією вдасться налагодити найближчим часом: "Зараз немає про що говорити"

Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає, що Гельсінкі повинні співпрацювати з Москвою з огляду на великий спільний кордон, але нормалізація фінсько-російських відносин з огляду на війну в Україні може зайняти тривалий час.

Про це Нііністе сказав в етері радіо Yle, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання про те, якими можуть бути відносини Фінляндії та РФ після завершення війни в Україні, фінський президент зауважив, що про це зараз говорити важко.

За його словами, в найкращому разі для побудови довіри між Гельсінкі й Москвою знадобиться тривалий час, і навряд чи це станеться за його перебування на посаді (наступні вибори президента Фінляндії відбудуться в 2024 році).

Водночас, додав Нііністе, Фінляндія не може забувати, що має довгий кордон з Росією.

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"Росія завжди буде там і в майбутньому. Уздовж цього кордону неминуче відбуватиметься майже щоденна практична адміністративна співпраця, яка поки що, здається, йде гладко в прикордонних регіонах", – зазначив він.

Також президент Фінляндії згадав про судноплавство у Фінській затоці, безпеку в якому регулює також система, розроблена спільно з Естонією і Росією: "Звичайно, всі ці заходи треба якось налагодити, щоб не було зайвого безладу".

Нііністе пізніше нагадав, що Фінляндія була першою країною, яка засудила окупацію Криму у 2014 році, а з травня 2021 року він не підтримує зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Безумовно, це (можливість проведення переговорів із Путіним) з’явилося б, якби було бажання це зробити. Але зараз немає про що говорити", – констатував президент Фінляндії.