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Новини Війна
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Наразі не бачу можливості перемовин із Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що російський диктатор Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні.

Про це повідовляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи вважає фінський президент свого російського колегу воєнним злочинцем, Нііністе спочатку відповів, що "це питання зараз розслідується".

Однак після згадки ведучого про воєнні злочини, вчинені росіянами у Бучі та Маріуполі, президент Фінляндії дав більш предметну відповідь.

"Здається, що так. Я думаю, що все виглядає так, що він відповідальний за те, що сталося, за злочинні дії", - сказав він.

Президента Фінляндії також запитали про його позицію щодо сподівань президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца досягти деескалації шляхом проведення перемовин з Путіним.

"Я рішуче підтримую продовження зусиль Макрона та Шольца, якщо є шанс врятувати життя. Якщо є така можливість, її потрібно використовувати. На даний момент я такої можливості не бачу", - сказав він.

Також читайте: Радник Байдена Салліван веде переговори з Кремлем для запобігання ескалації, - WSJ

Автор: 

путін володимир (23910) росія (65459) Фінляндія (1309) Нііністе Саулі (86) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+13
Послідовники дяді Маннергейма. знають куди післати.
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08.11.2022 18:11
+12
і з якого дерева кращий обзор для снайпера, а в нас їх вже мільйярд!
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08.11.2022 18:18
+10
Вам же ж сказали, що Україна з ****** ніяких перемовин вести не буде. Що ви жуєте ці соплі періодично.
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08.11.2022 18:15
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Послідовники дяді Маннергейма. знають куди післати.
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08.11.2022 18:11 Відповісти
і з якого дерева кращий обзор для снайпера, а в нас їх вже мільйярд!
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08.11.2022 18:18 Відповісти
Вам же ж сказали, що Україна з ****** ніяких перемовин вести не буде. Що ви жуєте ці соплі періодично.
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08.11.2022 18:15 Відповісти
з терористами не розмовляють, терористів знищують.
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08.11.2022 18:18 Відповісти
Дипломатична гра....
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08.11.2022 18:22 Відповісти
Коллега? Президент Финляндии не поперхнулся, когда его назвали коллегой *****?
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08.11.2022 18:25 Відповісти
Влучно сказав Юрiй Луценко -" Перемовини з росiею можно вести тiльки з одного питання - це меню на поминках *****."
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08.11.2022 19:15 Відповісти
... на які-поминки не зьявиться навіться нордичний корейський пільмень,
а тим паче вся іранська чалмата шобла.
кремлівські нажруться і передеруться, пісков буде згвалтований старим меріном, мерін патрушевим, патрушев вагнером, вагнер кадирою...
шойга втече в далекі алтайські гори, начебто не при чому....
а манька, щє 150 на коня, і буде послана за пивом і по прибуттю примерно відхайдокана всіма за спізднення.
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08.11.2022 22:22 Відповісти
В НАТО і фіни посміливішали
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08.11.2022 19:36 Відповісти
Вони ще не в НАТО.
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08.11.2022 20:03 Відповісти
А Ви сумніваєтеся, що це вже de facto?
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08.11.2022 20:46 Відповісти
 
 