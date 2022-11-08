Наразі не бачу можливості перемовин із Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що російський диктатор Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні.

Про це повідовляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи вважає фінський президент свого російського колегу воєнним злочинцем, Нііністе спочатку відповів, що "це питання зараз розслідується".

Однак після згадки ведучого про воєнні злочини, вчинені росіянами у Бучі та Маріуполі, президент Фінляндії дав більш предметну відповідь.

"Здається, що так. Я думаю, що все виглядає так, що він відповідальний за те, що сталося, за злочинні дії", - сказав він.

Президента Фінляндії також запитали про його позицію щодо сподівань президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца досягти деескалації шляхом проведення перемовин з Путіним.

"Я рішуче підтримую продовження зусиль Макрона та Шольца, якщо є шанс врятувати життя. Якщо є така можливість, її потрібно використовувати. На даний момент я такої можливості не бачу", - сказав він.

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