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полон (1294) Запорізька область (2553) Старух (198)

Окупанти утримують у полоні 232 мешканців Запорізької області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,заручник

Російські загарбники тримають у заручниках понад 230 жителів області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 9 місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 – й досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МЗС запускає інформкампанію для привернення уваги світу до українців у полоні

Автор: Наталя Джума
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