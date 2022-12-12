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зерно (1225) корабель (1421) порт (618)

11 грудня з українських портів вийшли чотири судна, що доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Із українських портів у неділю вийшли чотири суховантажні судна з майже 185 тис. тонн продовольства.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ), передає Цензор.НЕТ.

"11 грудня чотири судна вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 184 900 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Суховантаж Jaguar Max доставить 28 тис. тонн ріпаку до Греції та 40 тис. тонн пшениці до Іспанії. Судно Ioannis K перевозить 66 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів, судно Rubymar - 35 тис. тонн пшениці до Єгипту. Судно Lady Youmna переправить 4 тис. тонн олії до Саудівської Аравії та 11,9 тис. тонн до ОАЕ.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують три суховантажні машини, які в неділю пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 11 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 679 363 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1083 суден: 540 на прибуття в українські порти та 543 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.

Також читайте: Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і розширення зернового коридору

Автор: Наталя Джума
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А скільки суден вийшло за цей час з портів Московії вантажених зерном та добривом?
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12.12.2022 08:11 Відповісти
Окупанти вивозять, зелень вивозить, а продовольство ніяк не закінчується.
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12.12.2022 08:24 Відповісти
А в Иран почему нет? Как в августе - тварям опять все кричали что Иран продал/дал уже рашке шахиды, а они гнали чет тоже 4 судна с кукурузой - аятолле. Моральный урод Киря тимощенок не на эти ли деньги джипок купил, не? а хату арендовать тоже дорого, хотя и всего 1200кв. м., ну, перекантоваться сойдет.
Какие же твари! я х.з., местами хуже кацапов даже. - чтоб так прямо просраться прежде всего в рожи своих изберунов..... ухх, изберуны знают толк в сортах говна
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12.12.2022 08:34 Відповісти
Молодцы!Поздравляю!срочно вывозить всё!!!СРОЧНО!!!
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12.12.2022 09:06 Відповісти
https://youtu.be/2YO-97rq3OE
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12.12.2022 10:27 Відповісти
 
 