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Росіяни на Луганщині використовують мирне населення як живий щит, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Противник продовжує використовувати мирне населення як живий щит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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12.12.2022 07:57 Відповісти
Оце живий щит?
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12.12.2022 08:20 Відповісти
На Українській землі руснявьій ***** повинен постійно очікувати смерті
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12.12.2022 08:52 Відповісти
А чому ті люди досі не виїхали коли ще була можливість ? Бо ті хто залишився підтримують ПУТЛЕРА. Тільки Україна гуманна країна але щоб воювала б жорстоко то не звертала б на цих колаборантів увагу і знищувала б разом з рашистами
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12.12.2022 09:07 Відповісти
Так там тільки ватани залишились і колаборанти. Для ЗСУ це не щит з цивільних.
Цивільні за 9 років війни вже давно виїхали.
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12.12.2022 09:23 Відповісти
"стАяТь за спІнаМі жЄнщіН і ДЄтЄй!" - пук ін (2014р.)
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12.12.2022 09:41 Відповісти
Після війни нам прийдеться депортувати це дрантя, котре виживе за поребрик
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12.12.2022 10:36 Відповісти
ніколи, ніколи, ніколи і ось сенсація???
Редактори, ви спеціально кацапію ставите першою в заголовку, щоб писати із великої літери про свинособак?
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12.12.2022 10:52 Відповісти
 
 