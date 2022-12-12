Росіяни на Луганщині використовують мирне населення як живий щит, - Генштаб
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Противник продовжує використовувати мирне населення як живий щит.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення", - йдеться в повідомленні.
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