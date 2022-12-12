Росіяни на Луганщині використовують мирне населення як живий щит, - Генштаб

Противник продовжує використовувати мирне населення як живий щит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

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