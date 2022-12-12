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Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади на Миколаївщині

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миколаїв

12 грудня о 00:10 ворог обстріляв акваторію Очаківської громади

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївський район: Вчора, 11 грудня, о 12:27 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 11 грудня, орієнтовно о 23:50 внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Постраждалих немає.

Вночі, 12 грудня, о 00:10 ворог завдавав мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Ввечері 10 грудня росіяни обстріляли громаду Миколаївського району

Автор: Наталя Джума
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