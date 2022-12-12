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Тривають екстрені вимкнення електроенергії у Дніпропетровській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,світло

12 грудня на Дніпропетровщині застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Дніпровські електромережі

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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