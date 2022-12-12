Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, - Кулеба
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В Україні не розуміють, чому німецький уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас поставляє в Україну артилерію.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації", - сказав Кулеба, додавши, що, якщо його країна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться - а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів.
Міністр зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші постачання зброї - але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві.
"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - додав глава МЗС.
За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як сучасна система протиповітряної оборони IRIS-Т та зенітні установки Gepard.
Будь ласка, зачекайте...
Малий,середній бізнес який не буде співпрацювати з зеленою владою по їхній ідеї має бути вичищений шляхом відключень електроенергії,податковим навантаженням і т.д
Ця влада використовую війну для особистого збагачення і для укріплення влади.
Ще весною Спартц попереджала про можливі наслідки роботи російської агентури всередині Україні у вигляді Ярмака. Зараз вже бачимо наслідки.
І це дуже погано те,що Зеленський бреше про те,що йому до вторгнення не передавали розвідувальні дані. І не звільнили Єрмака за вказівкою автора ленд-лізу Спартц.
Дуже багато фактів саботажу влади накопилось за ці місяці.І не визнати їх, означає привети в Україні ту саму владу,яка зараз є в росії.
Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!