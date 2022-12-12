Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, - Кулеба

В Україні не розуміють, чому німецький уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас поставляє в Україну артилерію.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації", - сказав Кулеба, додавши, що, якщо його країна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться - а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів.

Міністр зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші постачання зброї - але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві.

"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - додав глава МЗС.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як сучасна система протиповітряної оборони IRIS-Т та зенітні установки Gepard.

Читайте: Зараз Україні потрібні не посередники, а союзники, - посол у Німеччині Макеєв