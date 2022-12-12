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Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

В Україні не розуміють, чому німецький уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас поставляє в Україну артилерію.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації", - сказав Кулеба, додавши, що, якщо його країна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться - а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів.

Міністр зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші постачання зброї - але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві.

"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - додав глава МЗС.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як сучасна система протиповітряної оборони IRIS-Т та зенітні установки Gepard.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Це російський наратив тлумачення війни. Ця війна є результатом Оманського договору,метою якого є посилення автократичної влади як в Україні так і в Росії шляхом війни.

Малий,середній бізнес який не буде співпрацювати з зеленою владою по їхній ідеї має бути вичищений шляхом відключень електроенергії,податковим навантаженням і т.д

Ця влада використовую війну для особистого збагачення і для укріплення влади.

Ще весною Спартц попереджала про можливі наслідки роботи російської агентури всередині Україні у вигляді Ярмака. Зараз вже бачимо наслідки.
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12.12.2022 11:03
+4
це ті, що три роки ігнорували армію, а тепер ця ж армія ставить на кін своє життя…
Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!
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12.12.2022 11:04
+4
З такими місцевими "аналітиками" Україні не потрібен зовнішній ворог.(((
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12.12.2022 12:01
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Які танки та літаки,Кулеба?Це ж ескалація. Треба ще з півроку побоюватись.
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12.12.2022 11:00 Відповісти
Це російський наратив тлумачення війни. Ця війна є результатом Оманського договору,метою якого є посилення автократичної влади як в Україні так і в Росії шляхом війни.

Малий,середній бізнес який не буде співпрацювати з зеленою владою по їхній ідеї має бути вичищений шляхом відключень електроенергії,податковим навантаженням і т.д

Ця влада використовую війну для особистого збагачення і для укріплення влади.

Ще весною Спартц попереджала про можливі наслідки роботи російської агентури всередині Україні у вигляді Ярмака. Зараз вже бачимо наслідки.
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12.12.2022 11:03 Відповісти
З такими місцевими "аналітиками" Україні не потрібен зовнішній ворог.(((
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12.12.2022 12:01 Відповісти
Потрібно усвідомити і визнати тот факт,що ця влада 3 роки саботувала будь-які спроби обороздатності країни проти зовнішнього ворога.Вона провела провальну внутрішню та зовнішню політику. Тільки війна врятувала рейтинг влади,яка взагалі немає жодного відношення.

І це дуже погано те,що Зеленський бреше про те,що йому до вторгнення не передавали розвідувальні дані. І не звільнили Єрмака за вказівкою автора ленд-лізу Спартц.

Дуже багато фактів саботажу влади накопилось за ці місяці.І не визнати їх, означає привети в Україні ту саму владу,яка зараз є в росії.
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12.12.2022 12:14 Відповісти
Війна затягнеться не тому що нема озброєння, а тому що не можемо переступити кордони Оманських домовленностей. А вони проходятьпо Дніпру.
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12.12.2022 20:18 Відповісти
це ті, що три роки ігнорували армію, а тепер ця ж армія ставить на кін своє життя…
Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!
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12.12.2022 11:04 Відповісти
дайте нам уже в конце концов танки Abrams, Leopard, ЗРК Patriot, КР AGM, Tomahawk, SCALP, что б москальская зараза получила в нос очень сильно и окончательно успокоилась
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12.12.2022 11:29 Відповісти
Наші партнери довго запрягають,але маєм надію,що швидко будем їхати,коли отримаєм достатньо зброї,яка зажене в штопор найманців-зеків,чмобіків та інше біосміття,яке прийшло на нашу землю.
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12.12.2022 11:47 Відповісти
Аби тільки партнери-захисники не "здулися" з часом..Нас не влаштовує війна на роки..Вже і так руйнувань на 50 років відбудови.Так звана ескалація-лише привід для спостереження., а раптом ми і так вистоїмо..НІ!Потрібно вирішити, ЩО саме ми зможемо зробити у цій війні, без ейфорії.Тільки і сподівання на ЗСУ!
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12.12.2022 12:24 Відповісти
Поки все йде гідно Османських перемовин.
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12.12.2022 12:30 Відповісти
Оманських
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12.12.2022 12:31 Відповісти
 
 