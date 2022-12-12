У Чернігові й на Полтавщині сьогодні проводитимуть навчальні стрільби та знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

12 грудня на території двох регіонів жителі чутимуть вибухи. У Чернігові знешкоджуватимуть вибухівку, а на Полтавщині - проходитимуть навчання.

Про це Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ" та очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"До уваги мешканців Чернігова і району! В період з 12:00 до 13:00 піротехнічною групою ДСНС буде проведено знищення вибухонебезпечних предметів шляхом підриву", - повідомили в ОК Північ.

Також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише про навчальні стрільби у регіоні.

"12 грудня в Лубенській та Полтавській громадах пройдуть навчальні стрільби, а на кар'єрі Кременчуцької громади – черговий технічний вибух. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій!" - йдеться в повідомленні.

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