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Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

посольство,греція

В українські посольства продовжують надходити погрози. Черговий закривавлений пакунок отримало посольство України в Греції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії.

Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українським дипломатам продовжують надходити погрози, підозрілі пакунки відправляють з Німеччини, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Російські терористи чудять. Та ніхто вас вже давно не боїться, вашу фейкову армію "другу в світі" і бомбу. Дика орда розсилає пакунки з кров'ю. Хто після цього ще буду пускати цю шоблу до себе?
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12.12.2022 11:45 Відповісти
Чудово - чим більше чудики чудять - тим більше світ розуміє шо це дикуни
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12.12.2022 11:56 Відповісти
Видно, що поштові відправлення в країнах ЄС приймають запакованими, вміст навіть не оглядається, а це чудові умови для проведення терористичних атак.
Війна зі сторони терористичної рашистської пітьми вже грюкає у ворота розніженої довготрмвалим мирним і спокійним життям Європи.
Потрібно їй вже починати щось змінювати у себе.
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12.12.2022 12:00 Відповісти
Примітивні, але орки.
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12.12.2022 12:02 Відповісти
Це треба сприймати як біологічний теракт.
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12.12.2022 12:48 Відповісти
А у пакунку голова ВВХ?! Ой, щось я розмріявся...
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12.12.2022 13:17 Відповісти
Це вже нікого не дивує,всі прекрасно знають,що це робота помийки.
Треба бути пильними.
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12.12.2022 14:02 Відповісти
 
 