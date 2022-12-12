Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, - МЗС

В українські посольства продовжують надходити погрози. Черговий закривавлений пакунок отримало посольство України в Греції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії.

Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків", - йдеться в повідомленні.

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