Українським дипломатам продовжують надходити погрози, підозрілі пакунки відправляють з Німеччини, - Кулеба

Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Погрози нашим дипломатам продовжують надходити. Вже тиждень як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, як от на фото в цьому дописі з Польщі.

За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)", - розповів міністр.

За словами Кулеби, на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

"Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції. Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють із іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство.

Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу", - підсумував глава МЗС.

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