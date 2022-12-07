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Українським дипломатам продовжують надходити погрози, підозрілі пакунки відправляють з Німеччини, - Кулеба

кулеба

Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Погрози нашим дипломатам продовжують надходити. Вже тиждень як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, як от на фото в цьому дописі з Польщі.

За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)", - розповів міністр.

За словами Кулеби, на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

"Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції. Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють із іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство.

Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу", - підсумував глава МЗС.

Також читайте: Листи з бомбами, що надійшли до українського посольства в Іспанії, були відправлені з провінції Вальядолід

Автор: 

Німеччина (7336) посольство (942) посольство України (284) погрози (487) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Відправляють із Німеччини - там у німців сидить ціле кубло рашинських
гебешників під крилом Шрьодера 😠
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07.12.2022 13:45
+8
Яшка Яшка, що не так Кулєба сказав?
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07.12.2022 14:01
+7
все отримане переправляйте до парашки
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07.12.2022 13:43
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Безсштрашным пофиг.
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07.12.2022 13:43 Відповісти
все отримане переправляйте до парашки
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07.12.2022 13:43 Відповісти
Відправляють із Німеччини - там у німців сидить ціле кубло рашинських
гебешників під крилом Шрьодера 😠
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07.12.2022 13:45 Відповісти
Адреса відправника нічого не означає. Невже ви думаєте, що вони свою справжню адресу вказують?

І мова ж іде про багато відділень, з яких відправлялося: "Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження"
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07.12.2022 14:12 Відповісти
...але всі відділення в Німеччині!
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07.12.2022 19:34 Відповісти
Де таке сказано про всі? Автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen має багато поштових відділень?
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07.12.2022 19:47 Відповісти
коли зебидлу кулєбі дєлать нєхй, він погрози рахує. які тендітні у нас діпламати.
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07.12.2022 13:46 Відповісти
Яшка Яшка, що не так Кулєба сказав?
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07.12.2022 14:01 Відповісти
нехай чючєло кулєба скаже про погрози діпламатам в канвєртах, наприклад, жителям Херсона, які кожен день під обстрілами, більшість без світла, води і тепла. про ці дрібниці не варто говорити. у діпломатів робота така, хто на що вчився.
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07.12.2022 14:07 Відповісти
Тобто світ не повинен знати про це? Яшка - це діагноз.
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07.12.2022 14:17 Відповісти
дивно, що куліба не згадав як мужньо і на грані можливого працює діпламат вєнідіктава, яка насмоктавши певну порцію від зебидла перейшла в ранг діпламатів і "працює" десь в швейцарії. і таких ссучєних діпламатів -більшість.
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07.12.2022 14:26 Відповісти
Чому із-за венедіктової потрібно приховувати від світу погрози нашим дипломатам?
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07.12.2022 14:35 Відповісти
Как раз миру гораздо интереснее про дипломатов - ибо это не война в Украине, а международный терроризм, и посягательство на международную систему дипломатических отношений!
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07.12.2022 19:36 Відповісти
Нема йому де покакать от і припхався сюди
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07.12.2022 17:51 Відповісти
То мавзолейные Обезьяны 🦍🦍Мстят за взорванный Северный потоп,,бабла ввалили немеряно..а отдачи НОЛь без бублика🤣
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07.12.2022 14:07 Відповісти
Самі підірвали і самі мстяться за це?
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07.12.2022 14:13 Відповісти
Кацапам нужно отправлять посілки с отрезаніми головами их недовояк. Єто тот язык который они понимают
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07.12.2022 14:08 Відповісти
Рашка вирішила добавити собі "слави", бо ще не всі знають, що воно таке.
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07.12.2022 14:14 Відповісти
Аце результат беззубої політики німаків відносно "біженців від могилізації" з раші.
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07.12.2022 14:21 Відповісти
Заголовок не зовсім відповідає вмісту статті. На конвертах лише німецька адреса відправника. Але "Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження", тобто фактична відправка була з багатьох різних відділень, і не обовязково німецьких.
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07.12.2022 14:24 Відповісти
"і не обовязково німецьких" - де ты такое прочитал? именно что из немецких!
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07.12.2022 19:37 Відповісти
Де сказано, що з німецьких? Автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen - це не відділення, а адреса відправника.
А іспанська поліція каже, що відправка робилася з Вальядоліда.
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07.12.2022 19:50 Відповісти
Німеччина завалена казахськими німцями, які по своїй ментальності рашисти. Це ті німці, яких сталін виселив до Казахстану, а коли розвалився совок, Німеччина їх забрала. Наші біженці там з ними часто конфліктують.
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07.12.2022 15:03 Відповісти
Там окрім казахдойч вати вистачає, юдиш в т.ч.
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07.12.2022 17:53 Відповісти
В Німеччині повний бардак. На пошті приймають пакет і не перевіряють що в ньому. Що заважає уряду, службі безпеки дати вказівку пошті, якщо відправляється пакунок на іноземне посольство, перевіряти документи і реєструвати в журналі дані особи яка відправляє?
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07.12.2022 14:58 Відповісти
 
 