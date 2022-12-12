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Новини Політика України
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ВР (11722) депутат (1575) НАЗК (1159) Стефанчук Руслан (652) Новіков Олександр (80)

НАЗК перевіряє Стефанчука через вибірковість у ставленні до депутатів, - Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

НАЗК здійснює перевірку щодо конфлікту інтересів у діях голови Верховної Ради Руслана Стефанчука

Про це голова НАЗК Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Ми перевіряємо й народних депутатів. Наприклад, в нас є звернення від депутатки "Голосу" про конфлікт інтересів у діях голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який начебто підписує заяви про відрядження одним депутатам, а іншим не підписує. Навіть у війну ми перевіряємо всі звернення", - зазначив очільник НАЗК.

Новіков розповів, що нещодавно НАЗК склало протокол щодо голови секретаріату одного з парламентських комітетів.

"Перельоти йому оформлювало підприємство, де працює його дружина. Вартість послуг, отриманих чиновником безкоштовно, становить сотні тисяч гривень", - зазначив голова НАЗК.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіями і досі не відновила, - голова НАЗК Новіков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
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12.12.2022 14:34
+11
Отримує гроші на прожиття, декларуя аренду помешкання
у тещі.
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12.12.2022 14:33
+11
А если не колыван, то кто? Ермак, абдристович, коля-митбол или ещё какая-либо, прости Господи, арахамия безуглая? Или лысый-pohuj c юзиком? В этой кодле вообще хоть один нормальный человек есть???
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12.12.2022 15:02
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Отримує гроші на прожиття, декларуя аренду помешкання
у тещі.
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12.12.2022 14:33 Відповісти
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12.12.2022 14:34 Відповісти
Отлезьте, гниды. Ему токо на хавчик 100к надо.
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12.12.2022 14:34 Відповісти
Уточніть, будь ласка, в якій валюті - доларах, євро чи фунтах?)
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12.12.2022 14:46 Відповісти
в калоріях
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12.12.2022 15:00 Відповісти
Боюсь, что в динарах
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12.12.2022 15:11 Відповісти
Стефанчук дуже жалкує, що не може підібрати собі бронежилета.
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12.12.2022 14:41 Відповісти
А нафіга той бронік йому потрібний?? Там бронебійно-підкаліберний з танка в салі застрягне!
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12.12.2022 14:50 Відповісти
Вот этот вот колыван станет презедентов, если с зеленским не дай бог что-то случится
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12.12.2022 14:42 Відповісти
А если не колыван, то кто? Ермак, абдристович, коля-митбол или ещё какая-либо, прости Господи, арахамия безуглая? Или лысый-pohuj c юзиком? В этой кодле вообще хоть один нормальный человек есть???
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12.12.2022 15:02 Відповісти
по любому, от возможной альтернативы крыша едет
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12.12.2022 18:56 Відповісти
прикинь, а был же прецедент! Когда пастор стал! И какой ******** прецедент, а сейчас от возможной альтернативы волосы на жопе от ужаса шевелятся
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12.12.2022 18:58 Відповісти
Кидає депутатів -- зробити иому виговор з занєсєнієм в грудну клєтку .
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12.12.2022 14:43 Відповісти
Офигеваю с этого профессора права. Хочется задать ему вопрос где наше зимнее время почему каждый сезон издеваетесь над людьми, переведите время РАЗ И НАВСЕГДА.
Работай давай, а не болтай и обещай!
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12.12.2022 14:44 Відповісти
Зимовий час і є соняшний. В ЄС теж ніяк не визначаться. Кожен рік тільки обіцяють. Та й яка вам різниця. Питання N1?
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12.12.2022 15:09 Відповісти
мдя..це зараз саме актуальне питання?
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12.12.2022 18:59 Відповісти
Та йому це як бегемоту укус комара!
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12.12.2022 14:48 Відповісти
У висновках напишуть:

"Перевірку проведено, конфлікту інтересів не виявлено - просто він така гнида від народження.

Бачили очі, кого вибирали?"
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12.12.2022 15:02 Відповісти
Хтось нарешті перевірить цей довбаний протизаконний монопольний телемарафон? Чи доведеться знов вуйка Сема просити?
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12.12.2022 15:04 Відповісти
ну от думки...найважча справа життя - мої думи.як говорив пророк.от думаю - чи хотів собі український нарід такого позору ? 100% ні.а чому так сталось,всупереч так сказать.....отаке чучало і те має можливість безкарно срати в пельку виборцям,хоча бог з ними тими що всих разом,73 % блудливими вівцями.хоча й збрехав - де там ті 73 %,явка ж на виборах в 2019 році була 49%,значить по факту за нєдорозумєніє проголосували в кращому випадку 36 % виборців України...то поясніть мені як нас взули в ці драні лапті,навіть не маючи ніякої більшості лохторату ? звісно рядовий українець трудяга не в силах змагатись в спритності з шуллерами - шустерами які своє мистецтво гри відточували тисячоліттями,а ми весь час сіяли та жали.тепер годоємо стефанчука,бо маємо право - ми ж ХЛІБОРОБИ,
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12.12.2022 15:14 Відповісти
Дивно, що хтось подає голос проти "небожителів". Більшість прогинається до непристойності.

В Україні з'явився новий кавалер ордену «Видатний адвокат».

Народний депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Микола Стефанчук 1 грудня 2022 року отримав від керівництва Національної асоціації адвокатів України (НААУ) орден «Видатний адвокат України».

Це найвища нагорода Національної асоціації адвокатів України.

*
Потрібно зазначити, що брат Руслана Стефанчука Микола Стефанчук згідно закону вже три роки не має права вести адвокатську практику.
Але "видатним адвокатом" став саме в 2022 році.
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12.12.2022 15:15 Відповісти
"найвидатніший адвокат України" Мьікола Стефанчук.

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12.12.2022 15:17 Відповісти
Це його брателла, такий же жирнющий , бо теж гарно їсть
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12.12.2022 15:24 Відповісти
яка блювота....
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12.12.2022 19:00 Відповісти
Проверить на глисты и передать на сало !
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12.12.2022 15:40 Відповісти
Оце шобло не потрібно "перевіряти", їх можна спокійно вже садити...
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12.12.2022 16:05 Відповісти
Ну, яка "вибірковість"? Хто позолотив руку, тому й підписав, хто ні--тому й відповідно. Все просто. Дивлюся я на світлини наших "керманичів" (вави-піаніста, стефанчука) та дивуюся; вони у камуфляжі, начебто мають якесь відношення до військових/війни...
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12.12.2022 19:57 Відповісти
 
 