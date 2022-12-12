НАЗК перевіряє Стефанчука через вибірковість у ставленні до депутатів, - Новіков
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НАЗК здійснює перевірку щодо конфлікту інтересів у діях голови Верховної Ради Руслана Стефанчука
Про це голова НАЗК Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
"Ми перевіряємо й народних депутатів. Наприклад, в нас є звернення від депутатки "Голосу" про конфлікт інтересів у діях голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який начебто підписує заяви про відрядження одним депутатам, а іншим не підписує. Навіть у війну ми перевіряємо всі звернення", - зазначив очільник НАЗК.
Новіков розповів, що нещодавно НАЗК склало протокол щодо голови секретаріату одного з парламентських комітетів.
"Перельоти йому оформлювало підприємство, де працює його дружина. Вартість послуг, отриманих чиновником безкоштовно, становить сотні тисяч гривень", - зазначив голова НАЗК.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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у тещі.
Работай давай, а не болтай и обещай!
"Перевірку проведено, конфлікту інтересів не виявлено - просто він така гнида від народження.
Бачили очі, кого вибирали?"
В Україні з'явився новий кавалер ордену «Видатний адвокат».
Народний депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Микола Стефанчук 1 грудня 2022 року отримав від керівництва Національної асоціації адвокатів України (НААУ) орден «Видатний адвокат України».
Це найвища нагорода Національної асоціації адвокатів України.
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Потрібно зазначити, що брат Руслана Стефанчука Микола Стефанчук згідно закону вже три роки не має права вести адвокатську практику.
Але "видатним адвокатом" став саме в 2022 році.