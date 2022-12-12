Енергетичне Співтовариство допоможе "Укренерго" позиватися проти РФ та домагатися відшкодування збитків за пошкоджені мережі

Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам "Укренерго", компанії буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація - Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року.

Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали "Укренерго" та Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Разом ми прагнемо домогтися компенсації за шкоду, яку Росія завдає енергетичному сектору України, а зокрема нашим об'єктам, з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Наразі ми ретельно фіксуємо всі пошкодження мереж та знищені наші об’єкти, щоб виставити рахунок країні-терористу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для цього Секретаріат Енергетичного Співтовариства залучить міжнародних та українських експертів, проведе ретельний аналіз, куди "Укренерго" матиме змогу звернутися для компенсації отриманих збитків від російської агресії.

Також буде розроблено план дій з висунення претензій та визначені ключові юридичні експерти і компанії, які забезпечуватимуть підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах. Крім цього, робоча група з правових претензій, яка буде створена у рамках Меморандуму, представлятиме "Укренерго" у Спеціальному міжнародному трибуналі проти України.

"Ми вдячні Секретаріату Енергетичного Співтовариства за підтримку України, за допомогу та сприяння у тому, щоб Росія відповіла за свої злочини перед Україною та світом, а також відшкодувала нанесені збитки у повному обсязі", - резюмують в "Укренерго".

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