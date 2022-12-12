Жителям окупованої Херсонщини складно виїхати навіть на Запоріжжя, - Хлань

Жителям тимчасово захопленої російськими загарбниками території Херсонщини важко виїхати навіть на окуповані землі Запоріжжя - росіяни вимагають оформлювати для цього спеціальні перепустки.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Залишити Херсонщину (окуповані території. _ред.) зараз доволі складно, тому що окупанти запровадили додаткові перепустки, за якими треба звертатися до окупаційних адміністрацій, навіть для пересування між областями - з Херсонської до Запорізької", - зазначив депутат.

За його інформацією, у дуже малій кількості люди виїжджають з окупації через Василівку Запорізької області. Ще одна можливість - виїхати через тимчасово окупований Крим до РФ, а звідти - до країн Балтії, щоб згодом повернутися в Україну. Утім, цей шлях дуже довгий і ризикований, оскільки більша його частина пролягає територією РФ, де на українських громадян чекають неприязнь і навіть знущання.

Що ж стосується евакуації зі звільнених населених пунктів Херсонщини, Хлань зазначив, що вона триває і кожен охочий може скористатися можливістю безкоштовно виїхати в безпечніші регіони України. Для цього треба записатися на сайті обласної військової адміністрації або приїхати безпосередньо на залізничний вокзал Херсона за чотири години до потяга, який прямує до Хмельницького.

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