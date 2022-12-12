Жителям окупованої Херсонщини складно виїхати навіть на Запоріжжя, - Хлань
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Жителям тимчасово захопленої російськими загарбниками території Херсонщини важко виїхати навіть на окуповані землі Запоріжжя - росіяни вимагають оформлювати для цього спеціальні перепустки.
Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.
"Залишити Херсонщину (окуповані території. _ред.) зараз доволі складно, тому що окупанти запровадили додаткові перепустки, за якими треба звертатися до окупаційних адміністрацій, навіть для пересування між областями - з Херсонської до Запорізької", - зазначив депутат.
За його інформацією, у дуже малій кількості люди виїжджають з окупації через Василівку Запорізької області. Ще одна можливість - виїхати через тимчасово окупований Крим до РФ, а звідти - до країн Балтії, щоб згодом повернутися в Україну. Утім, цей шлях дуже довгий і ризикований, оскільки більша його частина пролягає територією РФ, де на українських громадян чекають неприязнь і навіть знущання.
Що ж стосується евакуації зі звільнених населених пунктів Херсонщини, Хлань зазначив, що вона триває і кожен охочий може скористатися можливістю безкоштовно виїхати в безпечніші регіони України. Для цього треба записатися на сайті обласної військової адміністрації або приїхати безпосередньо на залізничний вокзал Херсона за чотири години до потяга, який прямує до Хмельницького.
Будь ласка, зачекайте...
какой то квест, вы реально так ездили ?
Самый простой, Сочи, Стамбул, Любая страна мира.