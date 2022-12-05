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Новини Війна
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В Олешках російські окупанти розігнали людей, які хотіли виїхати у визволений Херсон, - Хлань

хлань

В Олешках російські загарбники розігнали людей, які помилково вирішили, що можуть через річку Дніпро виїхати з окупованої території у Херсон.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Хлань зауважив, що багато людей з Херсона переїхали на дачі. ОВА дозволила їм до 5 грудня у світлий період доби повернутися "з дач Лівобережжя на власних плавзасобах на ділянці Річковий вокзал".

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"Багато хто помилково сприйняв цю інформацію як дозвіл переміщатись з лівого на правий берег. Є повідомлення, що люди зібрались в Олешках, приїздили з сусідніх населених пунктів. Думали, що можна виїхати в Херсон. Відповідно були розігнані окупантами", - зазначив депутат.

Він закликав громадян уважно читати повідомлення, а відповідальні органи - максимально доступно, чітко й коректно доносити інформацію.

Автор: 

окупація (6685) евакуація (2311) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5735)


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не можна виправити помилку, яку зробив декілька років тому, просто переїхавши через Чарівний Ліс або через Чарівну Річку.
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05.12.2022 18:37 Відповісти
Я ще коли почув про це подумав що за *****? Як це орки і дадуть переплисти?
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05.12.2022 19:36 Відповісти
 
 