В Олешках російські окупанти розігнали людей, які хотіли виїхати у визволений Херсон, - Хлань

В Олешках російські загарбники розігнали людей, які помилково вирішили, що можуть через річку Дніпро виїхати з окупованої території у Херсон.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Хлань зауважив, що багато людей з Херсона переїхали на дачі. ОВА дозволила їм до 5 грудня у світлий період доби повернутися "з дач Лівобережжя на власних плавзасобах на ділянці Річковий вокзал".

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"Багато хто помилково сприйняв цю інформацію як дозвіл переміщатись з лівого на правий берег. Є повідомлення, що люди зібрались в Олешках, приїздили з сусідніх населених пунктів. Думали, що можна виїхати в Херсон. Відповідно були розігнані окупантами", - зазначив депутат.

Він закликав громадян уважно читати повідомлення, а відповідальні органи - максимально доступно, чітко й коректно доносити інформацію.