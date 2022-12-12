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На Кінбурнській косі на Миколаївщині залишаються цивільні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

На Кінбурнській косі, яка перебуває під окупацією російських військ, залишилася певна кількість цивільних.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"За останньою додатковою інформацією, на Кінбурнській косі на Миколаївщині наразі ще є цивільні люди. Вони зробили собі запас води та їжі. І відмовилися виїжджати", - сказав Кім.

За його словами, ситуація там складана, Очаківську та Куцурубську громади обстрілюють постійно.

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Автор: Марина Макєєва
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"На Кінбурнській косі залишилися тільки окупанти, цивільних немає, - Кім"
Декілька днів тому...
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12.12.2022 15:27 Відповісти
 
 